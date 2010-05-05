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РПЛ 2026/2027
Динамо - Амкар-Пермь
Динамо - Амкар-Пермь: обзор матча 05 мая 2010
Динамо
05.05.2010, среда, 21:00
Россия. Премьер-Лига, 9 тур
1 : 1
Завершен
Амкар-Пермь
13'
А. Воронин (П)
54'
В. Гришин
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Динамо - Амкар-Пермь
Желтая карточка
Г. Пеев
Замена
Д. Комбаров
️️️️
Э. Чеснаускис
Замена
С. Волков
️️️️
Н. Бурмистров
Желтая карточка
С. Нарубин
Замена
К. Комбаров
️️️️
А. Кокорин
ГОЛ! 1:1!
В. Гришин
Пас отдал
Г. Пеев
Замена
В. Гришин
️️️️
Д. Дедечко
Замена
Д. Колодин
️️️️
Л. Фернандес
15'
Замена
М. Гаал
️️️️
З. Сираков
14'
Травма
З. Сираков
ГОЛ с пенальти! 1:0!
А. Воронин
13'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо
30
Владимир Габулов
ВР
13
Владимир Гранат
ЦЗ
24
Александр Епуряну
ЦЗ
6
Леандро Фернандес
ЦЗ
26
Люк Уилкшир
ПЗ
88
Эдгарас Чеснаускис
ЛП
25
Дмитрий Хохлов
(К)
ОП
20
Игорь Семшов
ЦП
17
Алексей Ребко
ЦП
0
Андрей Воронин
ЦФ
9
Александр Кокорин
ЦФ
Главный тренер
Миодраг Божович
Амкар-Пермь
42
Сергей Нарубин
ВР
24
Виталий Федорив
ЛЗ
24
Алексей Попов
ЦЗ
21
Дмитрий Белоруков
(К)
ЦЗ
14
Захари Сираков
ПЗ
69
Денис Дедечко
ЛП
13
Митар Новакович
ЦП
20
Алексей Померко
ЦП
10
Андрей Топчу
АП
7
Георги Пеев
ПП
18
Никита Бурмистров
ПВ
Главный тренер
Рашид Рахимов
Динамо
1
Антон Шунин
ВР
23
Дмитрий Комбаров
ЛЗ
8
Денис Колодин
ЦЗ
9
Кирилл Комбаров
ПЗ
5
Марцин Ковальчик
ПЗ
19
Адриан Ропотан
ЦП
90
Федор Смолов
ЦФ
Амкар-Пермь
41
Максим Шумайлов
ВР
13
Миклош Гаал
ЛЗ
6
Вячеслав Калашников
ЦЗ
25
Дмитрий Соколов
ЛП
28
Виталий Гришин
ЛП
0
Вито
АП
1
Сергей Волков
ЦФ
4-1-3-2
30
Габулов
13
Гранат
24
Епуряну
6
Фернандес
26
Уилкшир
25
Хохлов
88
Чеснаускис
17
Ребко
20
Семшов
9
Кокорин
0
Воронин
4-4-2
42
Нарубин
14
Сираков
24
Попов
21
Белоруков
24
Федорив
7
Пеев
13
Новакович
20
Померко
69
Дедечко
18
Бурмистров
10
Топчу
88
Чеснаускис
23
Комбаров
23
Комбаров
88
Чеснаускис
6
Фернандес
8
Колодин
8
Колодин
6
Фернандес
9
Кокорин
9
Комбаров
9
Комбаров
9
Кокорин
14
Сираков
13
Гаал
13
Гаал
14
Сираков
69
Дедечко
28
Гришин
28
Гришин
69
Дедечко
18
Бурмистров
1
Волков
1
Волков
18
Бурмистров
Остались в запасе
Динамо
Амкар-Пермь
1
Антон Шунин
ВР
5
Марцин Ковальчик
ПЗ
19
Адриан Ропотан
ЦП
90
Федор Смолов
ЦФ
Главный тренер
Миодраг Божович
41
Максим Шумайлов
ВР
6
Вячеслав Калашников
ЦЗ
25
Дмитрий Соколов
ЛП
0
Вито
АП
Главный тренер
Рашид Рахимов
Остались в запасе
1
Антон Шунин
ВР
5
Марцин Ковальчик
ПЗ
19
Адриан Ропотан
ЦП
90
Федор Смолов
ЦФ
Остались в запасе
41
Максим Шумайлов
ВР
6
Вячеслав Калашников
ЦЗ
25
Дмитрий Соколов
ЛП
0
Вито
АП
Главный тренер
Миодраг Божович
Главный тренер
Рашид Рахимов
Статистика матча Динамо - Амкар-Пермь
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Динамо
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
- : -
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Факел
1 : 2
07.11.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо
2 : 0
31.10.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 5 тур
Краснодар
2 : 1
27.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Акрон
3 : 1
24.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Динамо
3 : 1
18.10.2026
ЦСКА
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4 : 1
17.10.2026
Иртыш
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 13 тур
Зенит-2
3 : 0
10.10.2026
Амкар-Пермь
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 12 тур
Амкар-Пермь
1 : 2
03.10.2026
Торпедо Миасс
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 11 тур
Динамо Ставрополь
0 : 1
26.09.2026
Амкар-Пермь
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 10 тур
Амкар-Пермь
4 : 0
21.09.2026
Динамо-2
Информация о матче
Главный судья:
Николай Иванов
(Санкт-Петербург)
Помощники судьи:
В. Семенов (Гатчина)
И. Лапидус (Элиста)
Делегат:
А. Сафонов (Москва)
Стадион:
Арена-Химки
Где смотреть матч:
"НТВ+ Наш футбол" 20:45 (прямая)
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