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Анжи - Спартак-Нальчик
Анжи - Спартак-Нальчик: обзор матча 13 марта 2010
Анжи
13.03.2010, суббота, 15:15
Россия. Премьер-Лига, 1 тур
0 : 0
Завершен
Спартак-Нальчик
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Анжи - Спартак-Нальчик
Замена
Патрик
️️️️
Д. Сирадзе
Желтая карточка
К. Гетериев
Желтая карточка
М. Джудович
Замена
А. Щаницин
️️️️
Г. Гогуа
Замена
Я. Голенда
️️️️
Р. Барабадзе
Желтая карточка
Г. Ходжава
13'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Анжи
31
Илья Абаев
ВР
16
Дато Квирквелия
ЛЗ
13
Расим Тагирбеков
(К)
ЦЗ
3
Митар Пекович
ЦЗ
4
Махир Шукуров
ПЗ
23
Николай Жосан
ЛП
88
Михаил Бакаев
ОП
25
Зураби Арзиани
ЦП
6
Давид Цораев
ПП
28
Гоча Ходжава
ЦФ
32
Ревази Барабадзе
ЦФ
Спартак-Нальчик
30
Отто
ВР
21
Валентин Филатов
ЛЗ
20
Миодраг Джудович
(К)
ЦЗ
25
Александр Амисулашвили
ЦЗ
15
Владимир Кисенков
ПЗ
7
Гогита Гогуа
ЛП
13
Казбек Гетериев
ОП
11
Роман Концедалов
ЦП
17
Владимир Дядюн
АП
31
Леандро
ПП
8
Давид Сирадзе
ЦФ
Главный тренер
Юрий Красножан
Анжи
77
Нукри Ревишвили
ВР
44
Мурад Курбанов
ЦЗ
13
Дмитрий Иванов
ЦЗ
7
Камиль Агаларов
ПЗ
19
Андрей Стрельцов
ЛП
0
Тодор Тимонов
ЦФ
16
Ян Голенда
ЦФ
Спартак-Нальчик
16
Вениамин Мандрыкин
ВР
5
Виктор Васин
ЦЗ
7
Владислав Хатаженков
ПЗ
7
Никита Маляров
ЦП
13
Александр Щаницин
АП
15
Деян Русич
ЦФ
14
Патрик
ЦФ
4-1-3-2
31
Абаев
16
Квирквелия
13
Тагирбеков
3
Пекович
4
Шукуров
88
Бакаев
23
Жосан
25
Арзиани
6
Цораев
32
Барабадзе
28
Ходжава
4-1-3-1-1
30
Отто
15
Кисенков
20
Джудович
25
Амисулашвили
21
Филатов
13
Гетериев
31
Леандро
11
Концедалов
7
Гогуа
17
Дядюн
8
Сирадзе
32
Барабадзе
16
Голенда
16
Голенда
32
Барабадзе
7
Гогуа
13
Щаницин
13
Щаницин
7
Гогуа
8
Сирадзе
14
Патрик
14
Патрик
8
Сирадзе
Остались в запасе
Анжи
Спартак-Нальчик
44
Мурад Курбанов
ЦЗ
77
Нукри Ревишвили
ВР
13
Дмитрий Иванов
ЦЗ
7
Камиль Агаларов
ПЗ
19
Андрей Стрельцов
ЛП
0
Тодор Тимонов
ЦФ
16
Вениамин Мандрыкин
ВР
5
Виктор Васин
ЦЗ
7
Владислав Хатаженков
ПЗ
7
Никита Маляров
ЦП
15
Деян Русич
ЦФ
Главный тренер
Юрий Красножан
Остались в запасе
44
Мурад Курбанов
ЦЗ
77
Нукри Ревишвили
ВР
13
Дмитрий Иванов
ЦЗ
7
Камиль Агаларов
ПЗ
19
Андрей Стрельцов
ЛП
0
Тодор Тимонов
ЦФ
Остались в запасе
16
Вениамин Мандрыкин
ВР
5
Виктор Васин
ЦЗ
7
Владислав Хатаженков
ПЗ
7
Никита Маляров
ЦП
15
Деян Русич
ЦФ
Главный тренер
Юрий Красножан
Статистика матча Анжи - Спартак-Нальчик
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Анжи
Россия. Кубок, 1/32 финала
Анжи
1 : 5
28.07.2026
Нефтяник
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 34 тур
Ротор-2
0 : 4
05.06.2022
Анжи
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 33 тур
Динамо Мх
2 : 0
29.05.2022
Анжи
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 32 тур
Анжи
2 : 2
23.05.2022
Форте
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 31 тур
Кубань Холдинг
1 : 0
16.05.2022
Анжи
Спартак-Нальчик
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 30 тур
Спартак-Нальчик
1 : 1
31.10.2026
Динамо-2 Мх
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 29 тур
Нефтяник
2 : 0
24.10.2026
Спартак-Нальчик
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 28 тур
Спартак-Нальчик
2 : 1
17.10.2026
Чайка-М
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 27 тур
Шахтер Донецк РФ
1 : 0
10.10.2026
Спартак-Нальчик
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 26 тур
Спартак-Нальчик
2 : 1
03.10.2026
Астрахань
Информация о матче
Главный судья:
Алексей Николаев
(Москва)
Помощники судьи:
Т. Калугин
С. Хральцов (оба - Москва)
Делегат:
А. Бутенко (Москва)
Стадион:
Динамо
Где смотреть матч:
"НТВ+ Наш футбол" 15:00 (прямая)
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