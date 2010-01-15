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Расписание матчей
Кубок Африки
Кот-д'Ивуар - Гана
Кот-д'Ивуар - Гана: обзор матча 15 января 2010
Кот-д'Ивуар
15.01.2010, пятница, 21:30
Кубок Африканских Наций, группа B, 2 тур
3 : 1
Завершен
Гана
23'
Жервиньо
68'
С. Тьене
90+1'
Д. Дрогба
90+3'
А. Гьян (П)
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кот-д'Ивуар - Гана
+3
ГОЛ с пенальти! 3:1!
А. Гьян
ГОЛ! 3:0!
Д. Дрогба
Пас отдал
А. Кейта
+1
Замена
А. Кейта
️️️️
С. Калу
Замена
️️️️
А. Опоку
Желтая карточка
С. Калу
Замена
Э. Фаэ
️️️️
Я. Туре
ГОЛ! 2:0!
С. Тьене
Замена
️️️️
Жервиньо
Красная карточка
Э. Эбуэ
Желтая карточка
Д. Зокора
Замена
М. Эссьен
️️️️
М. Нэрри
Замена
А. Гьян
️️️️
А. Айю
Желтая карточка
А. Опоку
Желтая карточка
Ш. Тиоте
ГОЛ! 1:0!
Жервиньо
Пас отдал
С. Калу
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кот-д'Ивуар
1
Бубакар Барри
ВР
5
Сиака Тьене
ЛЗ
4
Коло Туре
ЦЗ
22
Сулейман Бамба
ЦЗ
21
Эммануэль Эбуэ
ПЗ
10
Жервиньо
ЛВ
5
Дидье Зокора
ЦП
9
Шейк Тиоте
ЦП
19
Яя Туре
ЦП
11
Дидье Дрогба
ЦФ
8
Саломон Калу
РФ
Главный тренер
Вахид Халилходжич
Гана
22
Ричард Кингсон
ВР
18
Эрик Аддо
ЦЗ
15
Исаак Ворса
ЦЗ
17
Ибрахим Айю
ПЗ
2
Самуэль Инкум
ПЗ
10
Андре Айю
ЛВ
9
Агьеманг Опоку
ЛВ
8
Эммануэль Агьеманг-Баду
ЦП
11
Мусса Нэрри
ЦП
20
Квадво Асамоа
АП
14
Мэттью Амоа
ЦФ
Кот-д'Ивуар
23
Винсент де Поль Ангбан
ВР
16
Бенойт Зогбо
ВР
3
Артур Бока
ЛЗ
2
Бенджамин Ангуа
ЦЗ
12
Абдулае Мейте
ЦЗ
14
Эммануэль Коне
ЦП
7
Эмерс Фаэ
ЦП
6
Жан-Жак Госсо
ЦП
18
Абдул-Кадер Кейта
ПП
14
Бакари Коне
ЦФ
15
Аруна Диндан
ЦФ
Гана
1
Даниэль Агуей
ВР
17
Ли Эдди
ЦЗ
4
Джонатан Менса
ЦЗ
23
Хамину Драман
ЛП
5
Майкл Эссьен
ОП
4
Рансфорд Осеи
ЦФ
18
Доминик Адийя
ЦФ
3
Асамоа Гьян
ЦФ
4-3-1-2
1
Барри
5
Тьене
4
Туре
22
Бамба
21
Эбуэ
5
Зокора
9
Тиоте
19
Туре
10
Жервиньо
11
Дрогба
8
Калу
4-2-3-1
22
Кингсон
2
Инкум
18
Аддо
15
Ворса
17
Айю
8
Агьеманг-Баду
11
Нэрри
10
Айю
20
Асамоа
9
Опоку
14
Амоа
19
Туре
7
Фаэ
7
Фаэ
19
Туре
8
Калу
18
Кейта
18
Кейта
8
Калу
11
Нэрри
5
Эссьен
5
Эссьен
11
Нэрри
10
Айю
3
Гьян
3
Гьян
10
Айю
Остались в запасе
Кот-д'Ивуар
Гана
23
Винсент де Поль Ангбан
ВР
16
Бенойт Зогбо
ВР
14
Эммануэль Коне
ЦП
3
Артур Бока
ЛЗ
2
Бенджамин Ангуа
ЦЗ
12
Абдулае Мейте
ЦЗ
6
Жан-Жак Госсо
ЦП
14
Бакари Коне
ЦФ
15
Аруна Диндан
ЦФ
Главный тренер
Вахид Халилходжич
4
Рансфорд Осеи
ЦФ
1
Даниэль Агуей
ВР
17
Ли Эдди
ЦЗ
4
Джонатан Менса
ЦЗ
23
Хамину Драман
ЛП
18
Доминик Адийя
ЦФ
Остались в запасе
23
Винсент де Поль Ангбан
ВР
16
Бенойт Зогбо
ВР
14
Эммануэль Коне
ЦП
3
Артур Бока
ЛЗ
2
Бенджамин Ангуа
ЦЗ
12
Абдулае Мейте
ЦЗ
6
Жан-Жак Госсо
ЦП
14
Бакари Коне
ЦФ
15
Аруна Диндан
ЦФ
Остались в запасе
4
Рансфорд Осеи
ЦФ
1
Даниэль Агуей
ВР
17
Ли Эдди
ЦЗ
4
Джонатан Менса
ЦЗ
23
Хамину Драман
ЛП
18
Доминик Адийя
ЦФ
Главный тренер
Вахид Халилходжич
Статистика матча Кот-д'Ивуар - Гана
3
1
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Кот-д'Ивуар
Товарищеские матчи. Сборные
Кот-д'Ивуар
0 : 1
03.10.2026
Камерун
Чемпионат мира, 1/16 финала
Кот-д'Ивуар
1 : 2
30.06.2026
Норвегия
Чемпионат мира, 3 тур
Кюрасао
0 : 2
25.06.2026
Кот-д'Ивуар
Чемпионат мира, 2 тур
Германия
2 : 1
20.06.2026
Кот-д'Ивуар
Чемпионат мира, 1 тур
Кот-д'Ивуар
1 : 0
15.06.2026
Эквадор
Гана
Чемпионат мира, 1/16 финала
Колумбия
1 : 0
04.07.2026
Гана
Чемпионат мира, 3 тур
Хорватия
2 : 1
28.06.2026
Гана
Чемпионат мира, 2 тур
Англия
0 : 0
23.06.2026
Гана
Чемпионат мира, 1 тур
Гана
1 : 0
18.06.2026
Панама
Товарищеские матчи. Сборные
Уэльс
1 : 1
02.06.2026
Гана
Информация о матче
Стадион:
Эштадиу Шимандела
Где смотреть матч:
"Евроспорт" 21:15 (прямая)
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