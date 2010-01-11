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Расписание матчей
Кубок Африки
Кот-д'Ивуар - Буркина-Фасо
Кот-д'Ивуар - Буркина-Фасо: обзор матча 11 января 2010
Кот-д'Ивуар
11.01.2010, понедельник, 19:00
Кубок Африканских Наций, группа B, 1 тур
0 : 0
Завершен
Буркина-Фасо
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кот-д'Ивуар - Буркина-Фасо
Замена
И. Коне
️️️️
М. Бели Дагано
Замена
А. Диндан
️️️️
Ш. Тиоте
Желтая карточка
С. Панандетигуири
Замена
С. Калу
️️️️
Жервиньо
Желтая карточка
Я. Туре
Замена
А. Кейта
️️️️
Б. Коне
Замена
Х. Бамого
️️️️
Н. Ямеого
Замена
И. Гнану
️️️️
П. Кулибали
Желтая карточка
П. Кулибали
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кот-д'Ивуар
1
Бубакар Барри
ВР
22
Сулейман Бамба
ЛЗ
4
Коло Туре
ЦЗ
21
Эммануэль Эбуэ
ПЗ
9
Шейк Тиоте
ЛП
10
Жервиньо
ЛВ
19
Яя Туре
ОП
5
Дидье Зокора
ЦП
5
Сиака Тьене
ПП
11
Дидье Дрогба
(К)
ЛФ
14
Бакари Коне
ЦФ
Главный тренер
Вахид Халилходжич
Буркина-Фасо
1
Дауда Диаките
ВР
4
Мамаду Талл
ЛЗ
19
Пьер Кулибали
ЦЗ
4
Бакари Коне
ЦЗ
8
Махамуду Кере
(К)
ПЗ
18
Шарль Каборе
ЛП
11
Джонатан Питройпа
ЦП
7
Флорен Руамба
ЦП
12
Сайду Панандетигуири
ЦП
22
Нарцисс Ямеого
ПП
9
Мумуни Бели Дагано
ЦФ
Главный тренер
Пауло Дуарте
Кот-д'Ивуар
16
Бенойт Зогбо
ВР
23
Винсент де Поль Ангбан
ВР
3
Артур Бока
ЛЗ
12
Абдулае Мейте
ЦЗ
2
Бенджамин Ангуа
ЦЗ
20
Ги Демель
ПЗ
14
Эммануэль Коне
ЦП
7
Эмерс Фаэ
ЦП
6
Жан-Жак Госсо
ЦП
18
Абдул-Кадер Кейта
ПП
8
Саломон Калу
ЦФ
15
Аруна Диндан
ЦФ
Буркина-Фасо
3
Адама Савадого
ВР
23
Джермейн Саноу
ВР
2
Мусса Уаттара
ЦЗ
2
Ибрахима Гнану
ЦЗ
5
Мохамед Коффи
ПЗ
14
Вилфрид Балима
ПЗ
14
Патрик Зунди
ЦП
20
Абдул Азиз Никиема
ЦП
20
Вилфрид Сану
ЦФ
21
Хабиб Бамого
ЦФ
13
Иссуф Уаттара
ЦФ
19
Иссуф Коне
ЦФ
3-1-3-1-2
1
Барри
22
Бамба
4
Туре
21
Эбуэ
19
Туре
9
Тиоте
5
Зокора
5
Тьене
10
Жервиньо
11
Дрогба
14
Коне
4-5-1
1
Диаките
8
Кере
19
Кулибали
4
Коне
4
Талл
22
Ямеого
11
Питройпа
7
Руамба
12
Панандетигуири
18
Каборе
9
Дагано
14
Коне
18
Кейта
18
Кейта
14
Коне
10
Жервиньо
8
Калу
8
Калу
10
Жервиньо
9
Тиоте
15
Диндан
15
Диндан
9
Тиоте
22
Ямеого
21
Бамого
21
Бамого
22
Ямеого
19
Кулибали
2
Гнану
2
Гнану
19
Кулибали
9
Дагано
19
Коне
19
Коне
9
Дагано
Остались в запасе
Кот-д'Ивуар
Буркина-Фасо
16
Бенойт Зогбо
ВР
14
Эммануэль Коне
ЦП
23
Винсент де Поль Ангбан
ВР
3
Артур Бока
ЛЗ
12
Абдулае Мейте
ЦЗ
2
Бенджамин Ангуа
ЦЗ
20
Ги Демель
ПЗ
7
Эмерс Фаэ
ЦП
6
Жан-Жак Госсо
ЦП
Главный тренер
Вахид Халилходжич
14
Патрик Зунди
ЦП
20
Вилфрид Сану
ЦФ
3
Адама Савадого
ВР
13
Иссуф Уаттара
ЦФ
20
Абдул Азиз Никиема
ЦП
2
Мусса Уаттара
ЦЗ
23
Джермейн Саноу
ВР
5
Мохамед Коффи
ПЗ
14
Вилфрид Балима
ПЗ
Главный тренер
Пауло Дуарте
Остались в запасе
16
Бенойт Зогбо
ВР
14
Эммануэль Коне
ЦП
23
Винсент де Поль Ангбан
ВР
3
Артур Бока
ЛЗ
12
Абдулае Мейте
ЦЗ
2
Бенджамин Ангуа
ЦЗ
20
Ги Демель
ПЗ
7
Эмерс Фаэ
ЦП
6
Жан-Жак Госсо
ЦП
Остались в запасе
14
Патрик Зунди
ЦП
20
Вилфрид Сану
ЦФ
3
Адама Савадого
ВР
13
Иссуф Уаттара
ЦФ
20
Абдул Азиз Никиема
ЦП
2
Мусса Уаттара
ЦЗ
23
Джермейн Саноу
ВР
5
Мохамед Коффи
ПЗ
14
Вилфрид Балима
ПЗ
Главный тренер
Вахид Халилходжич
Главный тренер
Пауло Дуарте
Статистика матча Кот-д'Ивуар - Буркина-Фасо
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Кот-д'Ивуар
Товарищеские матчи. Сборные
Кот-д'Ивуар
0 : 1
03.10.2026
Камерун
Чемпионат мира, 1/16 финала
Кот-д'Ивуар
1 : 2
30.06.2026
Норвегия
Чемпионат мира, 3 тур
Кюрасао
0 : 2
25.06.2026
Кот-д'Ивуар
Чемпионат мира, 2 тур
Германия
2 : 1
20.06.2026
Кот-д'Ивуар
Чемпионат мира, 1 тур
Кот-д'Ивуар
1 : 0
15.06.2026
Эквадор
Буркина-Фасо
Товарищеские матчи. Сборные
Аргентина
7 : 0
04.10.2026
Буркина-Фасо
Товарищеские матчи. Сборные
Беларусь
2 : 2
09.06.2026
Буркина-Фасо
Товарищеские матчи. Сборные
Россия
3 : 0
05.06.2026
Буркина-Фасо
Товарищеские матчи. Сборные
Буркина-Фасо
1 : 1
31.03.2026
Гвинея-Бисау
Товарищеские матчи. Сборные
Буркина-Фасо
5 : 0
28.03.2026
Гвинея-Бисау
Информация о матче
Стадион:
Эштадиу Шимандела
Где смотреть матч:
"Евроспорт" 19:00 (прямая)
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