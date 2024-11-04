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Расписание матчей
Лига чемпионов АФК
Аль-Ахли - Аль-Шорта
Аль-Ахли - Аль-Шорта: обзор матча 04 ноября 2024
Аль-Ахли
04.11.2024, понедельник, 19:00
Лига чемпионов АФК Элит, группа Западная конференция, 4 тур
5 : 1
Завершен
Аль-Шорта
14'
Р. Фирмино
45+5'
Р. Фирмино
53'
Ф. Аль-Бурайкан
61'
Р. Марез
65'
Р. Марез
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Аль-Ахли - Аль-Шорта
81'
Замена
B. Shakir
️️️️
A. Sabah
Замена
Y. Al-Zubaidi
️️️️
Р. Марез
81'
Замена
А. Тони
️️️️
Ф. Аль-Бурайкан
69'
Замена
С. Аль-Набит
️️️️
Г. Вейга
69'
Замена
Александер
️️️️
Ф. Кессье
69'
ГОЛ! 5:0!
Р. Марез
Пас отдал
З. Мубарак Аль-Джоани
65'
ГОЛ! 4:0!
Р. Марез
Пас отдал
Ф. Аль-Бурайкан
61'
ГОЛ! 3:0!
Ф. Аль-Бурайкан
Пас отдал
Р. Фирмино
53'
ГОЛ! 2:0!
Р. Фирмино
Пас отдал
Ф. Аль-Бурайкан
45'
+5
26'
Желтая карточка
A. Yahia
Пенальти не реализован!
Ф. Кессье
25'
ГОЛ! 1:0!
Р. Фирмино
Пас отдал
З. Мубарак Аль-Джоани
14'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аль-Ахли
1
Абдулрахман Аль-Санби
ВР
31
Саад Яслам
ЛЗ
3
Рожер Ибаньес
ЦЗ
27
Али Маджраши
ПЗ
46
Райан Хамед
ПАЗ
30
Зияд Мубарак Аль-Джоани
ОП
19
Франк Кессье
ЦП
10
Габриэль Вейга
ЦП
26
Рияд Марез
ПВ
9
Фирас Аль-Бурайкан
ЦФ
9
Роберто Фирмино
(К)
ЦФ
Главный тренер
Маттиас Яйсле
Аль-Шорта
1
Ахмед Басиль
ВР
36
Salomon Charles Banga
ЦЗ
15
Ahmed Yahia
ЦЗ
6
Манаф Юнис
ЦЗ
30
Фахд Юссеф
ЛВ
25
Abdulrazzaq Qasim Kadah Subaihawi
ЦП
27
Ameer Sabah
ЦП
9
Hussein Ali
ЦП
6
Sajjad Jasim
ЦП
29
Mohammed Dawood
ЦФ
9
Моанад Али
(К)
ЦФ
Главный тренер
Ахмед Салах
Аль-Ахли
55
Bader Kabli
ВР
62
Абдулла Абдо
ВР
15
Абдулла Аль-Аммар
ЛЗ
5
Mohammed Sulaiman Bakor
ЦЗ
26
Фахд Аль-Хамад
ЦЗ
6
Бассам Аль-Хурайджи
ПЗ
8
Сумайхан Аль-Набит
ЛВ
5
Александер
ОП
26
Yaseen Al-Zubaidi
ЦП
17
Абдулкарим Дариси
ЦП
97
Фаxад Аль-Рашиди
ПВ
17
Айван Тони
ЦФ
Аль-Шорта
22
Mohammad Kareem Abed Al Hachami
ВР
16
Hasan Ahmed
ВР
24
Faisal Jassim
ЦЗ
8
Акам Ашем
ЦЗ
5
Rewan Amin
ЦП
99
Шарара
ЦП
11
Bassam Shakir
ЦП
28
Lucas Esquerdinha
ЦП
7
Махмуд Аль-Мавас
ЦФ
20
Idrissa Niang
ЦФ
3-2-2-1-2
1
Аль-Санби
31
Яслам
3
Ибаньес
27
Маджраши
30
Аль-Джоани
46
Хамед
19
Кессье
10
Вейга
26
Марез
9
Фирмино
9
Аль-Бурайкан
3-4-1-2
1
Басиль
36
15
6
Юнис
27
9
6
25
30
Юссеф
9
Али
29
19
Кессье
5
Александер
5
Александер
19
Кессье
26
Марез
26
26
26
Марез
10
Вейга
8
Аль-Набит
8
Аль-Набит
10
Вейга
9
Аль-Бурайкан
17
Тони
17
Тони
9
Аль-Бурайкан
27
11
11
27
7
Аль-Мавас
7
Аль-Мавас
Остались в запасе
Аль-Ахли
Аль-Шорта
55
Bader Kabli
ВР
62
Абдулла Абдо
ВР
15
Абдулла Аль-Аммар
ЛЗ
5
Mohammed Sulaiman Bakor
ЦЗ
26
Фахд Аль-Хамад
ЦЗ
6
Бассам Аль-Хурайджи
ПЗ
17
Абдулкарим Дариси
ЦП
97
Фаxад Аль-Рашиди
ПВ
Главный тренер
Маттиас Яйсле
22
Mohammad Kareem Abed Al Hachami
ВР
16
Hasan Ahmed
ВР
24
Faisal Jassim
ЦЗ
8
Акам Ашем
ЦЗ
5
Rewan Amin
ЦП
99
Шарара
ЦП
28
Lucas Esquerdinha
ЦП
20
Idrissa Niang
ЦФ
Главный тренер
Ахмед Салах
Остались в запасе
55
Bader Kabli
ВР
62
Абдулла Абдо
ВР
15
Абдулла Аль-Аммар
ЛЗ
5
Mohammed Sulaiman Bakor
ЦЗ
26
Фахд Аль-Хамад
ЦЗ
6
Бассам Аль-Хурайджи
ПЗ
17
Абдулкарим Дариси
ЦП
97
Фаxад Аль-Рашиди
ПВ
Остались в запасе
22
Mohammad Kareem Abed Al Hachami
ВР
16
Hasan Ahmed
ВР
24
Faisal Jassim
ЦЗ
8
Акам Ашем
ЦЗ
5
Rewan Amin
ЦП
99
Шарара
ЦП
28
Lucas Esquerdinha
ЦП
20
Idrissa Niang
ЦФ
Главный тренер
Маттиас Яйсле
Главный тренер
Ахмед Салах
Статистика матча Аль-Ахли - Аль-Шорта
1
Всего ударов по воротам
22
7
Удары в створ
9
3
Владение мячом %
63
37
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Угловые удары
4
4
Нарушения
5
10
Офсайды
3
1
Количество передач
541
323
Сейвы
2
4
Точность передач %
87
72
Удары мимо ворот
10
4
Блокированные удары
3
0
Удары из пределов штрафной
17
4
Удары из-за пределов штрафной
5
3
Матчи команд
Аль-Ахли
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 14 тур
Аль-Ахли
- : -
04.12.2026
Аль-Файсали
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 13 тур
Аль-Ахли
3 : 1
28.11.2026
Аль-Таавун
Лига чемпионов АФК Элит, 5 тур
Аль-Шамаль
3 : 2
23.11.2026
Аль-Ахли
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 9 тур
Аль-Ахли
3 : 1
20.11.2026
Аль-Наср
Лига чемпионов АФК Элит, 4 тур
Аль-Садд
0 : 0
02.11.2026
Аль-Ахли
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 12 тур
Аль-Шабаб
6 : 1
30.10.2026
Аль-Ахли
Аль-Шорта
Лига чемпионов АФК Элит, 8 тур
Аль-Шорта
3 : 2
16.02.2026
Аль-Духаиль
Лига чемпионов АФК Элит, 7 тур
Насаф
1 : 1
09.02.2026
Аль-Шорта
Лига чемпионов АФК Элит, 6 тур
Аль-Шорта
0 : 5
22.12.2025
Аль-Ахли
Лига чемпионов АФК Элит, 5 тур
Аль-Хиляль
4 : 0
25.11.2025
Аль-Шорта
Лига чемпионов АФК Элит, 4 тур
Трактор
1 : 0
03.11.2025
Аль-Шорта
Информация о матче
Главный судья:
Садулло Гулмуроди
Стадион:
Кинг Абдулла Спортс Сити
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