Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига чемпионов АФК
Аль-Хиляль - Аль-Шорта
Аль-Хиляль - Аль-Шорта: обзор матча 01 октября 2024
Аль-Хиляль
01.10.2024, вторник, 21:00
Лига чемпионов АФК Элит, группа Западная конференция, 2 тур
5 : 0
Завершен
Аль-Шорта
11'
М. Леонардо
15'
А. Митрович
47'
Х. Аль-Давсари
73'
Н. Аль-Давсари
90+5'
М. Канно
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Аль-Хиляль - Аль-Шорта
ГОЛ! 5:0!
М. Канно
Пас отдал
М. Аль-Кахтани
90'
+5
Замена
М. Аль-Кахтани
️️️️
Малком
79'
Замена
Х. Аль-Ганнам
️️️️
С. Аль-Давсари
79'
Замена
М. Канно
️️️️
Р. Невеш
79'
ГОЛ! 4:0!
Н. Аль-Давсари
Пас отдал
Ж. Канселу
73'
69'
Замена
A. Farhan
️️️️
H. Ali
69'
Замена
B. Shakir
️️️️
M. Dawood
Замена
Н. Аль-Давсари
️️️️
А. Митрович
68'
Замена
А. Аль-Хамдан
️️️️
С. Милинкович-Савич
67'
ГОЛ! 3:0!
Х. Аль-Давсари
Пас отдал
А. Митрович
47'
46'
Замена
️️️️
М. Аль-Мавас
44'
Желтая карточка
H. Ali
ГОЛ! 2:0!
А. Митрович
Пас отдал
Р. Лоди
15'
ГОЛ! 1:0!
М. Леонардо
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аль-Хиляль
37
Яссин Буну
ВР
6
Ренан Лоди
ЛЗ
3
Калиду Кулибали
ЦЗ
55
Али аль-Булеахи
ЦЗ
2
Жоау Канселу
ПЗ
29
Салем Аль-Давсари
(К)
ЛВ
8
Рубен Невеш
ОП
22
Сергей Милинкович-Савич
ЦП
10
Малком
ПВ
38
Маркос Леонардо
ЦФ
9
Александар Митрович
ЦФ
Главный тренер
Жорже Жезуш
Аль-Шорта
1
Ахмед Басиль
(К)
ВР
24
Faisal Jassim
ЦЗ
15
Ahmed Yahia
ЦЗ
8
Акам Ашем
ЦЗ
6
Манаф Юнис
ЦЗ
30
Фахд Юссеф
ЛВ
9
Hussein Ali
ЦП
14
Boubacar Moumouni
ЦП
25
Abdulrazzaq Qasim Kadah Subaihawi
ЦП
29
Mohammed Dawood
ЦФ
7
Махмуд Аль-Мавас
ЦФ
Главный тренер
Ахмед Салах
Аль-Хиляль
17
Мохаммед Аль-Ями
ВР
12
Яссир аш-Шахрани
ЛЗ
6
Нассер Аль-Давсари
ЛЗ
4
Халифа Аль-Давсари
ЦЗ
24
Мотеб Аль-Харби
ЦЗ
88
Хамад Аль-Ями
ПЗ
7
Халид Аль-Ганнам
ЛВ
15
Мохаммед Аль-Кахтани
ЛВ
28
Мохамед Канно
ЦП
9
Абдулла Аль-Хамдан
ЦФ
Аль-Шорта
16
Hasan Ahmed
ВР
22
Mohammad Kareem Abed Al Hachami
ВР
12
Hasan Raed Matrook
ЦЗ
36
Salomon Charles Banga
ЦЗ
27
Ameer Sabah
ЦП
5
Rewan Amin
ЦП
99
Шарара
ЦП
11
Bassam Shakir
ЦП
28
Lucas Esquerdinha
ЦП
17
Ahmad Farhan
ЦП
6
Sajjad Jasim
ЦП
9
Моанад Али
ЦФ
4-1-1-2-2
37
Буну
6
Лоди
3
Кулибали
55
аль-Булеахи
2
Канселу
8
Невеш
22
Милинкович-Савич
29
Аль-Давсари
10
Малком
9
Митрович
38
Леонардо
4-3-1-2
1
Басиль
15
8
Ашем
6
Юнис
24
9
14
25
30
Юссеф
7
Аль-Мавас
29
9
Митрович
6
Аль-Давсари
6
Аль-Давсари
9
Митрович
8
Невеш
28
Канно
28
Канно
8
Невеш
29
Аль-Давсари
7
Аль-Ганнам
7
Аль-Ганнам
29
Аль-Давсари
10
Малком
15
Аль-Кахтани
15
Аль-Кахтани
10
Малком
22
Милинкович-Савич
9
Аль-Хамдан
9
Аль-Хамдан
22
Милинкович-Савич
27
27
5
5
29
11
11
29
9
17
17
9
Остались в запасе
Аль-Хиляль
Аль-Шорта
17
Мохаммед Аль-Ями
ВР
12
Яссир аш-Шахрани
ЛЗ
4
Халифа Аль-Давсари
ЦЗ
24
Мотеб Аль-Харби
ЦЗ
88
Хамад Аль-Ями
ПЗ
Главный тренер
Жорже Жезуш
16
Hasan Ahmed
ВР
22
Mohammad Kareem Abed Al Hachami
ВР
12
Hasan Raed Matrook
ЦЗ
36
Salomon Charles Banga
ЦЗ
99
Шарара
ЦП
28
Lucas Esquerdinha
ЦП
6
Sajjad Jasim
ЦП
9
Моанад Али
ЦФ
Главный тренер
Ахмед Салах
Остались в запасе
17
Мохаммед Аль-Ями
ВР
12
Яссир аш-Шахрани
ЛЗ
4
Халифа Аль-Давсари
ЦЗ
24
Мотеб Аль-Харби
ЦЗ
88
Хамад Аль-Ями
ПЗ
Остались в запасе
16
Hasan Ahmed
ВР
22
Mohammad Kareem Abed Al Hachami
ВР
12
Hasan Raed Matrook
ЦЗ
36
Salomon Charles Banga
ЦЗ
99
Шарара
ЦП
28
Lucas Esquerdinha
ЦП
6
Sajjad Jasim
ЦП
9
Моанад Али
ЦФ
Главный тренер
Жорже Жезуш
Главный тренер
Ахмед Салах
Статистика матча Аль-Хиляль - Аль-Шорта
1
Всего ударов по воротам
11
8
Удары в створ
6
3
Владение мячом %
62
38
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Угловые удары
5
0
Нарушения
7
10
Офсайды
3
3
Количество передач
557
344
Сейвы
3
1
Точность передач %
88
81
Удары мимо ворот
4
4
Блокированные удары
1
1
Удары из пределов штрафной
7
3
Удары из-за пределов штрафной
4
5
Матчи команд
Аль-Хиляль
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 14 тур
Аль-Хиляль
- : -
03.12.2026
Аль-Дирия
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 13 тур
Аль-Иттифак
1 : 3
28.11.2026
Аль-Хиляль
Лига чемпионов АФК Элит, 5 тур
Нефтчи
2 : 2
23.11.2026
Аль-Хиляль
Лига чемпионов АФК Элит, 4 тур
Аль-Хиляль
2 : 0
03.11.2026
Шабаб Аль-Ахли
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 12 тур
Аль-Хиляль
2 : 0
31.10.2026
Аль-Фат
Лига чемпионов АФК Элит, 3 тур
Аль-Шамаль
3 : 1
27.10.2026
Аль-Хиляль
Аль-Шорта
Лига чемпионов АФК Элит, 8 тур
Аль-Шорта
3 : 2
16.02.2026
Аль-Духаиль
Лига чемпионов АФК Элит, 7 тур
Насаф
1 : 1
09.02.2026
Аль-Шорта
Лига чемпионов АФК Элит, 6 тур
Аль-Шорта
0 : 5
22.12.2025
Аль-Ахли
Лига чемпионов АФК Элит, 5 тур
Аль-Хиляль
4 : 0
25.11.2025
Аль-Шорта
Лига чемпионов АФК Элит, 4 тур
Трактор
1 : 0
03.11.2025
Аль-Шорта
Информация о матче
Главный судья:
Qasim Matar Ali Al-Hatmi, Oman
Стадион:
Prince Faisal bin Fahd Stadium, Riyadh
Новости команд
Все
Аль-Хиляль
Аль-Шорта
Высшая лига: шансы «Аль-Иттифака» и «Аль-Хиляля» на победу в матче 13-го тура
27 ноября
«Нефтчи» – «Аль-Хиляль»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 23 ноября 2026
23 ноября
Лига чемпионов Азии Элита: шансы «Нефтчи» и «Аль-Хиляля» на победу в матче 5-го тура
22 ноября
Лига чемпионов Азии Элита: шансы «Аль-Хиляля» и «Шабаба Аль-Ахли» на победу в матче 4 тура
2 ноября
«Аль-Хиляль» – «Аль-Фат»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 31 октября 2026
31 октября
Высшая лига: шансы «Аль-Иттифака» и «Аль-Хиляля» на победу в матче 13-го тура
27 ноября
«Нефтчи» – «Аль-Хиляль»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 23 ноября 2026
23 ноября
Лига чемпионов Азии Элита: шансы «Нефтчи» и «Аль-Хиляля» на победу в матче 5-го тура
22 ноября
Лига чемпионов Азии Элита: шансы «Аль-Хиляля» и «Шабаба Аль-Ахли» на победу в матче 4 тура
2 ноября
«Аль-Хиляль» – «Аль-Фат»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 31 октября 2026
31 октября
«Аль-Шорта» – «Аль-Духайль»: прогноз и ставки на матч 16 февраля 2026 с коэффициентом 1.85
15 февраля
«Аль-Хиляль» – «Аль-Шорта»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 25 ноября 2025
2025.11.25 20:05
«Трактор» – «Аль-Шорта»: прогноз и ставки на матч 3 ноября 2025 с коэффициентом 1.72
2025.11.02 10:05
«Аль-Шорта» – «Аль-Иттихад»: прогноз и ставки на матч 20 октября 2025 с коэффициентом 1.88
2025.10.19 08:33
«Аль-Гарафа» – «Аль-Шорта»: прогноз и ставки на матч 29 сентября 2025 с коэффициентом 1.80
2025.09.28 09:36
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+