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Лига чемпионов 2026/2027
Манчестер Юнайтед - Милан
Манчестер Юнайтед - Милан: обзор матча 10 марта 2010
Манчестер Юнайтед
10.03.2010, среда, 22:45
Лига Чемпионов, 1/8 финала
4 : 0
Первый матч – 3 : 2
Завершен
Милан
13'
У. Руни
47'
У. Руни
60'
П. Джи Сун
88'
Д. Флетчер
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Манчестер Юнайтед - Милан
ГОЛ! 4:0!
Д. Флетчер
Пас отдал
Рафаэл
Желтая карточка
М. Фламини
Замена
Д. Гибсон
️️️️
П. Скоулз
Желтая карточка
Роналдиньо
Замена
Ф. Индзаги
️️️️
М. Боррьелло
Желтая карточка
П. Скоулз
Замена
Рафаэл
️️️️
Г. Невилл
Замена
Д. Бербатов
️️️️
У. Руни
Замена
Д. Бекхэм
️️️️
И. Абате
ГОЛ! 3:0!
П. Джи Сун
Пас отдал
П. Скоулз
ГОЛ! 2:0!
У. Руни
Пас отдал
Нани
Замена
К. Зеедорф
️️️️
Д. Бонера
ГОЛ! 1:0!
У. Руни
Пас отдал
Г. Невилл
13'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Манчестер Юнайтед
1
Эдвин ван дер Сар
ВР
27
Патрис Эвра
ЛЗ
5
Рио Фердинанд
(К)
ЦЗ
15
Неманья Видич
ЦЗ
0
Гари Невилл
ПЗ
17
Нани
ЛВ
24
Даррен Флетчер
ЦП
22
Пол Скоулз
ЦП
33
Пак Джи Сун
ЦП
25
Луис-Антонио Валенсия
ПП
32
Уэйн Руни
ЦФ
Главный тренер
Алекс Фергюсон
Милан
32
Кристиан Аббьяти
ВР
18
Марек Янкуловски
ЛЗ
3
Тиаго Силва
ЦЗ
23
Даниэле Бонера
ЦЗ
20
Иньяцио Абате
ПЗ
49
Роналдиньо
ЛВ
90
Массимо Амброзини
(К)
ЦП
20
Матье Фламини
ЦП
21
Андреа Пирло
ЦП
21
Клаас-Ян Хунтелаар
ПВ
22
Марко Боррьелло
ЦФ
Главный тренер
Насименту де Араужо Леонардо
Манчестер Юнайтед
29
Томаш Кушчак
ВР
35
Джонни Эванс
ЦЗ
2
Рафаэл
ПЗ
24
Даррон Гибсон
ЦП
32
Габриэль Обертан
ПП
10
Димитар Бербатов
ЦФ
92
Маме-Бирам Диуф
ЦФ
Милан
1
Дида
ВР
19
Джанлука Дзамбротта
ЛЗ
19
Джузеппе Фавалли
ЦЗ
8
Дженнаро Гаттузо
ЦП
10
Кларенс Зеедорф
ЦП
32
Дэвид Бекхэм
ПП
9
Филиппо Индзаги
ЦФ
4-4-1-1
1
ван дер Сар
27
Эвра
5
Фердинанд
15
Видич
0
Невилл
24
Флетчер
22
Скоулз
33
Пак Джи Сун
25
Валенсия
17
Нани
32
Руни
4-3-2-1
32
Аббьяти
20
Абате
3
Силва
23
Бонера
18
Янкуловски
90
Амброзини
20
Фламини
21
Пирло
21
Хунтелаар
49
Роналдиньо
22
Боррьелло
0
Невилл
2
Рафаэл
2
Рафаэл
0
Невилл
22
Скоулз
24
Гибсон
24
Гибсон
22
Скоулз
32
Руни
10
Бербатов
10
Бербатов
32
Руни
23
Бонера
10
Зеедорф
10
Зеедорф
23
Бонера
20
Абате
32
Бекхэм
32
Бекхэм
20
Абате
22
Боррьелло
9
Индзаги
9
Индзаги
22
Боррьелло
Остались в запасе
Манчестер Юнайтед
Милан
29
Томаш Кушчак
ВР
35
Джонни Эванс
ЦЗ
32
Габриэль Обертан
ПП
92
Маме-Бирам Диуф
ЦФ
Главный тренер
Алекс Фергюсон
1
Дида
ВР
19
Джанлука Дзамбротта
ЛЗ
19
Джузеппе Фавалли
ЦЗ
8
Дженнаро Гаттузо
ЦП
Главный тренер
Насименту де Араужо Леонардо
Остались в запасе
29
Томаш Кушчак
ВР
35
Джонни Эванс
ЦЗ
32
Габриэль Обертан
ПП
92
Маме-Бирам Диуф
ЦФ
Остались в запасе
1
Дида
ВР
19
Джанлука Дзамбротта
ЛЗ
19
Джузеппе Фавалли
ЦЗ
8
Дженнаро Гаттузо
ЦП
Главный тренер
Алекс Фергюсон
Главный тренер
Насименту де Араужо Леонардо
Статистика матча Манчестер Юнайтед - Милан
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
- : -
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Манчестер Юнайтед
0 : 3
25.10.2026
Борнмут
Лига чемпионов, Общий этап
Комо
4 : 1
21.10.2026
Манчестер Юнайтед
Милан
Италия. Серия А, 12 тур
Милан
- : -
22.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Лига Европы, 4 тур
Милан
0 : 2
05.11.2026
Ференцварош
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Милан
2 : 4
28.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 8 тур
Удинезе
0 : 2
25.10.2026
Милан
Информация о матче
Главный судья:
Массимо Бузакка
(Беллинцона)
Помощники судьи:
Маттиас Арнет
Франческо Бураджина (оба - Швейцария)
Стадион:
Олд Траффорд
Где смотреть матч:
"НТВ+ Футбол" 22:30 (прямая)
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