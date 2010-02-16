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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Милан - Манчестер Юнайтед
Милан - Манчестер Юнайтед: обзор матча 16 февраля 2010
Милан
16.02.2010, вторник, 22:45
Лига Чемпионов, 1/8 финала
2 : 3
Ответный матч – 0 : 4
Завершен
Манчестер Юнайтед
3'
Роналдиньо
85'
К. Зеедорф
36'
П. Скоулз
66'
У. Руни
74'
У. Руни
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Милан - Манчестер Юнайтед
Желтая карточка
Роналдиньо
+3
+3
Вторая желтая
М. Кэррик
+2
Замена
У. Браун
️️️️
Рафаэл
ГОЛ! 2:3!
К. Зеедорф
Пас отдал
Роналдиньо
Замена
Ф. Индзаги
️️️️
К. Хунтелаар
ГОЛ! 1:3!
У. Руни
Пас отдал
Д. Флетчер
Замена
К. Зеедорф
️️️️
Д. Бекхэм
ГОЛ! 1:2!
У. Руни
Пас отдал
Л. Валенсия
Замена
Л. Валенсия
️️️️
Нани
Желтая карточка
М. Кэррик
Желтая карточка
У. Руни
Замена
Д. Фавалли
️️️️
Л. Антонини
Травма
Л. Антонини
ГОЛ! 1:1!
П. Скоулз
Пас отдал
Д. Флетчер
ГОЛ! 1:0!
Роналдиньо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Милан
1
Дида
ВР
7
Лука Антонини
ЛЗ
3
Тиаго Силва
ЦЗ
13
Алессандро Неста
ЦЗ
23
Даниэле Бонера
ПЗ
21
Андреа Пирло
ОП
32
Дэвид Бекхэм
ЦП
90
Массимо Амброзини
(К)
ЦП
49
Роналдиньо
ЛФ
21
Клаас-Ян Хунтелаар
ЦФ
12
Пато
РФ
Главный тренер
Насименту де Араужо Леонардо
Манчестер Юнайтед
1
Эдвин ван дер Сар
ВР
27
Патрис Эвра
ЛЗ
35
Джонни Эванс
ЦЗ
5
Рио Фердинанд
(К)
ЦЗ
2
Рафаэл
ПЗ
33
Пак Джи Сун
ЛП
17
Нани
ЛВ
24
Даррен Флетчер
ЦП
22
Пол Скоулз
ЦП
16
Майкл Кэррик
ЦП
32
Уэйн Руни
ЦФ
Главный тренер
Алекс Фергюсон
Милан
32
Кристиан Аббьяти
ВР
19
Джузеппе Фавалли
ЦЗ
20
Иньяцио Абате
ПЗ
8
Дженнаро Гаттузо
ЦП
10
Кларенс Зеедорф
ЦП
20
Матье Фламини
ЦП
9
Филиппо Индзаги
ЦФ
Манчестер Юнайтед
29
Томаш Кушчак
ВР
30
Уэс Браун
ЦЗ
0
Гари Невилл
ПЗ
24
Даррон Гибсон
ЦП
25
Луис-Антонио Валенсия
ПП
10
Димитар Бербатов
ЦФ
10
Майкл Оуэн
ЦФ
4-1-2-3
1
Дида
7
Антонини
3
Силва
13
Неста
23
Бонера
21
Пирло
32
Бекхэм
90
Амброзини
49
Роналдиньо
21
Хунтелаар
12
Пато
4-4-1-1
1
ван дер Сар
2
Рафаэл
35
Эванс
5
Фердинанд
27
Эвра
24
Флетчер
22
Скоулз
16
Кэррик
33
Пак Джи Сун
17
Нани
32
Руни
7
Антонини
19
Фавалли
19
Фавалли
7
Антонини
32
Бекхэм
10
Зеедорф
10
Зеедорф
32
Бекхэм
21
Хунтелаар
9
Индзаги
9
Индзаги
21
Хунтелаар
2
Рафаэл
30
Браун
30
Браун
2
Рафаэл
17
Нани
25
Валенсия
25
Валенсия
17
Нани
Остались в запасе
Милан
Манчестер Юнайтед
32
Кристиан Аббьяти
ВР
20
Иньяцио Абате
ПЗ
8
Дженнаро Гаттузо
ЦП
20
Матье Фламини
ЦП
Главный тренер
Насименту де Араужо Леонардо
29
Томаш Кушчак
ВР
0
Гари Невилл
ПЗ
24
Даррон Гибсон
ЦП
10
Димитар Бербатов
ЦФ
10
Майкл Оуэн
ЦФ
Главный тренер
Алекс Фергюсон
Остались в запасе
32
Кристиан Аббьяти
ВР
20
Иньяцио Абате
ПЗ
8
Дженнаро Гаттузо
ЦП
20
Матье Фламини
ЦП
Остались в запасе
29
Томаш Кушчак
ВР
0
Гари Невилл
ПЗ
24
Даррон Гибсон
ЦП
10
Димитар Бербатов
ЦФ
10
Майкл Оуэн
ЦФ
Главный тренер
Насименту де Араужо Леонардо
Главный тренер
Алекс Фергюсон
Статистика матча Милан - Манчестер Юнайтед
1
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Милан
Италия. Серия А, 12 тур
Милан
- : -
22.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Лига Европы, 4 тур
Милан
0 : 2
05.11.2026
Ференцварош
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Милан
2 : 4
28.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 8 тур
Удинезе
0 : 2
25.10.2026
Милан
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
- : -
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Манчестер Юнайтед
0 : 3
25.10.2026
Борнмут
Лига чемпионов, Общий этап
Комо
4 : 1
21.10.2026
Манчестер Юнайтед
Информация о матче
Главный судья:
Олегариу Бенкеренса
(Лейрия)
Помощники судьи:
Жозе Кардинал
Бертину Кунья Миранда (оба - Португалия)
Резервный судья:
Артур Соареш
Стадион:
Джузеппе Меацца
Где смотреть матч:
"НТВ+ Футбол" 22:30 (прямая)
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