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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Реал - Лион
Реал - Лион: обзор матча 10 марта 2010
Реал
10.03.2010, среда, 22:45
Лига Чемпионов, 1/8 финала
1 : 1
Первый матч – 0 : 1
Завершен
Лион
6'
К. Роналду
76'
М. Пьянич
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Реал - Лион
Желтая карточка
Р. ван дер Ваарт
Замена
М. Диарра
️️️️
А. Арбелоа
Замена
Эдерсон
️️️️
М. Пьянич
Замена
Рауль
️️️️
Кака
ГОЛ! 1:1!
М. Пьянич
Пас отдал
Лисандро
Желтая карточка
С. Дельгадо
Замена
Р. ван дер Ваарт
️️️️
Э. Гранеро
Замена
️️️️
Ж. Бумсонг
Замена
М. Гоналон
️️️️
Ж. Макун
Желтая карточка
Э. Гранеро
Желтая карточка
Крис
ГОЛ! 1:0!
К. Роналду
Пас отдал
Гути
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Реал
12
Икер Касильяс
ВР
5
Альваро Арбелоа
ЛЗ
24
Эсекьель Гарай
ЦЗ
39
Рауль Альбиоль
ЦЗ
93
Серхио Рамос
ЦЗ
14
Гути
(К)
ЦП
19
Лассана Диарра
ЦП
10
Кака
АП
23
Эстебан Гранеро
ПВ
7
Криштиану Роналду
ЦФ
9
Гонсало Игуаин
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Лион
1
Уго Льорис
ВР
26
Али Сиссоко
ЛЗ
3
Крис
(К)
ЦЗ
4
Жан-Ален Бумсонг
ЦЗ
15
Антони Ревейер
ПЗ
19
Сезар Дельгадо
ЛВ
28
Жереми Тулалан
ОП
15
Миралем Пьянич
ЦП
17
Жан Макун
ЦП
8
Сидней Гову
ПВ
9
Лисандро
ЦФ
Главный тренер
Паулу Фонсека
Реал
25
Ежи Дудек
ВР
21
Кристоф Метцельдер
ЦЗ
9
Махамаду Диарра
ЦП
5
Фернандо Гаго
ЦП
5
Педро Москера
ЦП
8
Рафаэль ван дер Ваарт
АП
7
Рауль
ЦФ
Лион
1
Реми Веркутр
ВР
24
Матье Бодмер
ЦЗ
10
Эдерсон
ЛП
25
Максим Гоналон
ОП
9
Яннис Тафе
ЦФ
18
Бафетимби Гомис
ЦФ
4-2-2-2
12
Касильяс
5
Арбелоа
39
Альбиоль
93
Рамос
24
Гарай
14
Гути
19
Диарра
10
Кака
23
Гранеро
9
Игуаин
7
Роналду
4-1-2-2-1
1
Льорис
15
Ревейер
3
Крис
4
Бумсонг
26
Сиссоко
28
Тулалан
15
Пьянич
17
Макун
8
Гову
19
Дельгадо
9
Лисандро
5
Арбелоа
9
Диарра
9
Диарра
5
Арбелоа
23
Гранеро
8
ван дер Ваарт
8
ван дер Ваарт
23
Гранеро
10
Кака
7
Рауль
7
Рауль
10
Кака
15
Пьянич
10
Эдерсон
10
Эдерсон
15
Пьянич
17
Макун
25
Гоналон
25
Гоналон
17
Макун
Остались в запасе
Реал
Лион
25
Ежи Дудек
ВР
21
Кристоф Метцельдер
ЦЗ
5
Фернандо Гаго
ЦП
5
Педро Москера
ЦП
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
9
Яннис Тафе
ЦФ
1
Реми Веркутр
ВР
24
Матье Бодмер
ЦЗ
18
Бафетимби Гомис
ЦФ
Главный тренер
Паулу Фонсека
Остались в запасе
25
Ежи Дудек
ВР
21
Кристоф Метцельдер
ЦЗ
5
Фернандо Гаго
ЦП
5
Педро Москера
ЦП
Остались в запасе
9
Яннис Тафе
ЦФ
1
Реми Веркутр
ВР
24
Матье Бодмер
ЦЗ
18
Бафетимби Гомис
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Главный тренер
Паулу Фонсека
Статистика матча Реал - Лион
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Реал
Испания. Примера, 13 тур
Реал
- : -
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
АЕК
2 : 3
04.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Расинг
0 : 3
01.11.2026
Реал
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
Реал
4 : 1
21.10.2026
РБ Лейпциг
Лион
Франция. Лига 1, 11 тур
Лилль
- : -
21.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 10 тур
Брест
2 : 0
08.11.2026
Лион
Лига Европы, 4 тур
Реал Сосьедад
1 : 1
05.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 9 тур
Лион
2 : 0
01.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 8 тур
ПСЖ
2 : 0
26.10.2026
Лион
Лига Европы, 3 тур
Хоффенхайм
3 : 0
22.10.2026
Лион
Информация о матче
Главный судья:
Никола Риццоли
(Болонья)
Помощники судьи:
Кристиано Копелли
Лука Маджани (оба - Италия)
Стадион:
Бернабеу
Где смотреть матч:
"НТВ+ Футбол" 22:30 (прямая)
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