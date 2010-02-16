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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Лион - Реал
Лион - Реал: обзор матча 16 февраля 2010
Лион
16.02.2010, вторник, 22:45
Лига Чемпионов, 1/8 финала
1 : 0
Ответный матч – 1 : 1
Завершен
Реал
47'
Ж. Макун
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лион - Реал
Замена
М. Бастос
️️️️
С. Дельгадо
Замена
Б. Гомис
️️️️
Лисандро
Замена
️️️️
М. Пьянич
Замена
К. Бензема
️️️️
Г. Игуаин
ГОЛ! 1:0!
Ж. Макун
Замена
Э. Гарай
️️️️
Марсело
+1
Желтая карточка
Х. Алонсо
Желтая карточка
Марсело
Желтая карточка
А. Арбелоа
Желтая карточка
С. Гову
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лион
1
Уго Льорис
ВР
26
Али Сиссоко
ЛЗ
4
Жан-Ален Бумсонг
ЦЗ
3
Крис
(К)
ЦЗ
15
Антони Ревейер
ПЗ
19
Сезар Дельгадо
ЛВ
28
Жереми Тулалан
ОП
15
Миралем Пьянич
ЦП
17
Жан Макун
ЦП
8
Сидней Гову
ПВ
9
Лисандро
ЦФ
Главный тренер
Паулу Фонсека
Реал
12
Икер Касильяс
(К)
ВР
12
Марсело
ЛЗ
93
Серхио Рамос
ЦЗ
39
Рауль Альбиоль
ЦЗ
5
Альваро Арбелоа
ПЗ
10
Кака
ЛП
3
Хаби Алонсо
ЦП
9
Махамаду Диарра
ЦП
23
Эстебан Гранеро
ПП
7
Криштиану Роналду
ЦФ
9
Гонсало Игуаин
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Лион
1
Реми Веркутр
ВР
89
Ламин Гассама
ЦЗ
7
Мишел Бастос
ЛП
10
Эдерсон
ЛП
25
Максим Гоналон
ОП
18
Бафетимби Гомис
ЦФ
Реал
1
Антонио Адан
ВР
24
Эсекьель Гарай
ЦЗ
87
Ройстон Дренте
ЛП
19
Лассана Диарра
ЦП
5
Фернандо Гаго
ЦП
9
Карим Бензема
ЦФ
7
Рауль
ЦФ
4-1-2-2-1
1
Льорис
26
Сиссоко
4
Бумсонг
3
Крис
15
Ревейер
28
Тулалан
15
Пьянич
17
Макун
19
Дельгадо
8
Гову
9
Лисандро
4-4-2
12
Касильяс
5
Арбелоа
93
Рамос
39
Альбиоль
12
Марсело
23
Гранеро
3
Алонсо
9
Диарра
10
Кака
9
Игуаин
7
Роналду
19
Дельгадо
7
Бастос
7
Бастос
19
Дельгадо
9
Лисандро
18
Гомис
18
Гомис
9
Лисандро
12
Марсело
24
Гарай
24
Гарай
12
Марсело
9
Игуаин
9
Бензема
9
Бензема
9
Игуаин
Остались в запасе
Лион
Реал
1
Реми Веркутр
ВР
89
Ламин Гассама
ЦЗ
10
Эдерсон
ЛП
25
Максим Гоналон
ОП
Главный тренер
Паулу Фонсека
1
Антонио Адан
ВР
87
Ройстон Дренте
ЛП
19
Лассана Диарра
ЦП
5
Фернандо Гаго
ЦП
7
Рауль
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Остались в запасе
1
Реми Веркутр
ВР
89
Ламин Гассама
ЦЗ
10
Эдерсон
ЛП
25
Максим Гоналон
ОП
Остались в запасе
1
Антонио Адан
ВР
87
Ройстон Дренте
ЛП
19
Лассана Диарра
ЦП
5
Фернандо Гаго
ЦП
7
Рауль
ЦФ
Главный тренер
Паулу Фонсека
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Статистика матча Лион - Реал
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Лион
Франция. Лига 1, 11 тур
Лилль
- : -
21.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 10 тур
Брест
2 : 0
08.11.2026
Лион
Лига Европы, 4 тур
Реал Сосьедад
1 : 1
05.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 9 тур
Лион
2 : 0
01.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 8 тур
ПСЖ
2 : 0
26.10.2026
Лион
Лига Европы, 3 тур
Хоффенхайм
3 : 0
22.10.2026
Лион
Реал
Испания. Примера, 13 тур
Реал
- : -
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
АЕК
2 : 3
04.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Расинг
0 : 3
01.11.2026
Реал
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
Реал
4 : 1
21.10.2026
РБ Лейпциг
Информация о матче
Главный судья:
Мартин Аткинсон
(Лидс)
Помощники судьи:
Питер Керкап
Дэвид Ричардсон
Резервный судья:
Стюарт Эттуэлл
Стадион:
Жерлан
Где смотреть матч:
"НТВ+ Спорт" 22:30 (прямая)
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