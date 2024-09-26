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0
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28 сентября, 11:34
0
«Лион» – «Олимпиакос»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 сентября 2024
26 сентября, 20:50
0
«Лион» – «Олимпиакос»: прогноз на матч 1-го тура Лиги Европы – 26 сентября 2024 года
25 сентября, 10:12
0
«Лион» – «Марсель»: прогноз на матч 5-го тура Лиги 1 – 22 сентября 2024
21 сентября, 12:04
0
Ловрен перешел в клуб, за который играют два россиянина
16 сентября, 13:03
0
«Страсбур» – «Марсель»: прогноз на матч Лиги 1 – 29 сентября 2024
28 сентября, 11:45
0
«Лион» – «Марсель»: прогноз на матч 5-го тура Лиги 1 – 22 сентября 2024
21 сентября, 12:04
0
«Атлетико» отказался от бесплатного подписания Рабьо после переговоров с его мамой: «Это невыносимо»
17 сентября, 20:55
1
«Марсель» бесплатно усилился 35-миллионным полузащитником
17 сентября, 19:40
0
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17 сентября, 13:45
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Лион
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Лига Европы, 1 тур
Лион
2 : 0
26.09.2024
Олимпиакос
Франция. Лига 1, 5 тур
Лион
2 : 3
22.09.2024
Марсель
Франция. Лига 1, 4 тур
Ланс
0 : 0
15.09.2024
Лион
Франция. Лига 1, 4 тур
Марсель
2 : 0
14.09.2024
Ницца
Франция. Лига 1, 3 тур
Тулуза
1 : 3
31.08.2024
Марсель
Лига Европы, 1 тур
Лион
2 : 0
26.09.2024
Олимпиакос
Франция. Лига 1, 5 тур
Лион
2 : 3
22.09.2024
Марсель
Франция. Лига 1, 4 тур
Ланс
0 : 0
15.09.2024
Лион
Франция. Лига 1, 3 тур
Лион
4 : 3
30.08.2024
Страсбур
Франция. Лига 1, 2 тур
Лион
0 : 2
24.08.2024
Монако
Франция. Лига 1, 5 тур
Лион
2 : 3
22.09.2024
Марсель
Франция. Лига 1, 4 тур
Марсель
2 : 0
14.09.2024
Ницца
Франция. Лига 1, 3 тур
Тулуза
1 : 3
31.08.2024
Марсель
Франция. Лига 1, 2 тур
Марсель
2 : 2
25.08.2024
Реймс
Франция. Лига 1, 1 тур
Брест
1 : 5
17.08.2024
Марсель

Лион - Марсель: обзор матча 22 сентября 2024

Лион
22.09.2024, воскресенье, 21:45
Франция. Лига 1, 5 тур
2 : 3
Матч завершен
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Марсель
53' Д. Чалета-Цар
90+3' Р. Шерки
69' П. Лирола
82' У. Гарсия
90+5' Д. Роу
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Протокол Лион - Марсель
Матч завершен
90' +5
ГОЛ! 2:3! Джон Роу
Желтая карточка
Райан Шерки
90' +4
90' +3
Желтая карточка
Нил Мопе
Желтая карточка
Дуйе Чалета-Цар
90' +3
ГОЛ! 2:2! Райан Шерки
Пас отдал Клинтон Мата
90' +3
Замена
Райан Шерки ️️️️➡️️ Неманья Матич
83'
82'
ГОЛ! 1:2! Улиссес Гарсия
Пас отдал Поль Лирола
79'
Замена
Нил Мопе ️️️️➡️️ Луис Энрике
79'
Замена
Джон Роу ️️️️➡️️ Мэйсон Гринвуд
Замена
Эрнест Нуама ️️️️➡️️ Абнер
75'
Замена
Малик Фофана ️️️️➡️️ Корентен Толиссо
75'
69'
ГОЛ! 1:1! Поль Лирола
Пас отдал Луис Энрике
67'
Замена
Улиссес Гарсия ️️️️➡️️ Исмаэль Коне
Замена
Максанс Какере ️️️️➡️️ Жордан Верету
67'
Замена
Жорж Микаутадзе ️️️️➡️️ Александр Ляказетт
67'
Желтая карточка
Александр Ляказетт
59'
ГОЛ! 1:0! Дуйе Чалета-Цар
Пас отдал Клинтон Мата
53'
46'
Замена
Поль Лирола ️️️️➡️️ Элье Ваи
Пенальти не реализован Александр Ляказетт
45' +7
Желтая карточка
Клинтон Мата
45' +1
11'
Замена
Валентин Ронье ️️️️➡️️ Амин Арит
5'
Вторая желтая
Леонардо Балерди
1'
Желтая карточка
Леонардо Балерди
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Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лион
23
Лукас Перри
ВР
16
Абнер
ЛЗ
3
Николас Тальяфико
ЛЗ
55
Дуйе Чалета-Цар
ЦЗ
31
Неманья Матич
ОП
22
Клинтон Мата
ЦП
7
Жордан Верету
ЦП
8
Корентен Толиссо
ЦП
98
Эйнсли Мэйтленд-Найлс
ПП
10
Александр Ляказетт
(К) ЦФ
9
Джифт Орбан
ЦФ
Главный тренер
Пьер Саж
Марсель
1
Херонимо Рульи
ВР
20
Лилиан Брассье
ЛЗ
5
Леонардо Балерди
(К) ЦЗ
62
Микаэль Мурильо
ЦЗ
51
Исмаэль Коне
ЦП
19
Жоффри Кондогбиа
ЦП
23
Пьер-Эмиль Хейбьерг
ЦП
11
Амин Арит
АП
44
Луис Энрике
ЛВ
10
Мэйсон Гринвуд
ПВ
9
Элье Ваи
ЦФ
Главный тренер
Роберто Де Дзерби
Лион
40
Реми Дескамп
ВР
27
Варме Омари
ЦЗ
15
Таннер Тессманн
ЦП
6
Максанс Какере
ЦП
18
Райан Шерки
АП
37
Эрнест Нуама
ЛВ
12
Вилфрид Заа
ЛВ
11
Малик Фофана
ПВ
69
Жорж Микаутадзе
ЦФ
Марсель
12
Jeffrey De Lange
ВР
6
Улиссес Гарсия
ЛЗ
29
Поль Лирола
ПЗ
18
Бамо Мейте
ОП
21
Валентин Ронье
ЦП
50
Darryl Bakola
ЦП
7
Валентин Карбони
АП
17
Джон Роу
ЛВ
8
Нил Мопе
ЦФ
3-1-4-2
23
Перри
3
Тальяфико
55
Чалета-Цар
16
Абнер
31
Матич
22
Мата
7
Верету
8
Толиссо
98
Мэйтленд-Найлс
9
Орбан
10
Ляказетт
3-3-3-1
1
Рульи
5
Балерди
62
Мурильо
20
Брассье
51
Коне
19
Кондогбиа
23
Хейбьерг
10
Гринвуд
11
Арит
44
Энрике
9
Ваи
7
Верету
6
Какере
6
Какере
7
Верету
31
Матич
18
Шерки
18
Шерки
31
Матич
16
Абнер
37
Нуама
37
Нуама
16
Абнер
8
Толиссо
11
Фофана
11
Фофана
8
Толиссо
10
Ляказетт
69
Микаутадзе
69
Микаутадзе
10
Ляказетт
51
Коне
6
Гарсия
6
Гарсия
51
Коне
9
Ваи
29
Лирола
29
Лирола
9
Ваи
11
Арит
21
Ронье
21
Ронье
11
Арит
10
Гринвуд
17
Роу
17
Роу
10
Гринвуд
44
Энрике
8
Мопе
8
Мопе
44
Энрике
Остались в запасе
Лион
Марсель
40
Реми Дескамп
ВР
27
Варме Омари
ЦЗ
15
Таннер Тессманн
ЦП
12
Вилфрид Заа
ЛВ
Главный тренер
Пьер Саж
12
Jeffrey De Lange
ВР
18
Бамо Мейте
ОП
50
Darryl Bakola
ЦП
7
Валентин Карбони
АП
Главный тренер
Роберто Де Дзерби
Остались в запасе
40
Реми Дескамп
ВР
27
Варме Омари
ЦЗ
15
Таннер Тессманн
ЦП
12
Вилфрид Заа
ЛВ
Остались в запасе
12
Jeffrey De Lange
ВР
18
Бамо Мейте
ОП
50
Darryl Bakola
ЦП
7
Валентин Карбони
АП
Главный тренер
Пьер Саж
Главный тренер
Роберто Де Дзерби
Статистика матча Лион - Марсель
4
1
3
Всего ударов по воротам
22
9
Удары в створ
9
5
Владение мячом %
63
37
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
4
3
Угловые удары
10
3
Нарушения
17
8
Офсайды
3
4
Количество передач
504
310
Сейвы
1
6
Точность передач %
88
77
Удары мимо ворот
9
2
Блокированные удары
4
2
Удары из пределов штрафной
16
5
Удары из-за пределов штрафной
6
4
xG (ожидаемые голы)
3.16
0.74
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Информация о матче
Главный судья:
Бенуа Бастьен (Метц)
Стадион:
Групама Стэдиум
Франция. Лига 1
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Текущие
Будущие
Франция. Лига 1, 6 тур
Тулуза
- : -
29.09.2024
Лион
Франция. Лига 1, 6 тур
Нант
- : -
29.09.2024
Сент-Этьен
Франция. Лига 1, 6 тур
Анжер
- : -
29.09.2024
Реймс
Франция. Лига 1, 6 тур
Страсбур
- : -
29.09.2024
Марсель
Франция. Лига 1, 7 тур
Марсель
- : -
04.10.2024
Анжер
Франция. Лига 1, 6 тур
Тулуза
- : -
29.09.2024
Лион
Франция. Лига 1, 6 тур
Нант
- : -
29.09.2024
Сент-Этьен
Франция. Лига 1, 6 тур
Анжер
- : -
29.09.2024
Реймс
Франция. Лига 1, 6 тур
Страсбур
- : -
29.09.2024
Марсель
Франция. Лига 1, 7 тур
Марсель
- : -
04.10.2024
Анжер
Франция. Лига 1, 7 тур
Сент-Этьен
- : -
05.10.2024
Осер
Франция. Лига 1, 7 тур
Лилль
- : -
05.10.2024
Тулуза
Франция. Лига 1, 7 тур
Ренн
- : -
05.10.2024
Монако
Франция. Лига 1, 7 тур
Лион
- : -
06.10.2024
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