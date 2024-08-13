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Расписание матчей
FONBET Кубок России 2026/2027
Ростов - Химки
Ростов - Химки: обзор матча 13 августа 2024
Ростов
13.08.2024, вторник, 20:00
Россия. Кубок, группа B, 2 тур
3 : 1
Завершен
Химки
8'
К. Кучаев
38'
Роналдо
88'
Е. Голенков
45+2'
З. Бакаев
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ростов - Химки
ГОЛ! 3:1!
Е. Голенков
88'
85'
Желтая карточка
Р. Мирзов
Желтая карточка
У. Сако
85'
Желтая карточка
Е. Голенков
84'
Замена
Д. Уткин
️️️️
Д. Глебов
78'
77'
Замена
З. Волков
️️️️
Н. Анджелкович
70'
Замена
Д. Фернандес
️️️️
А. Заболотный
70'
Замена
А. Руденко
️️️️
П. Голубович
Замена
К. Щетинин
️️️️
Н. Комличенко
67'
Замена
Е. Голенков
️️️️
К. Кучаев
67'
62'
Замена
Р. Мирзов
️️️️
И. Берковский
62'
Замена
Б. Магомедов
️️️️
Д. Глушаков
Замена
И. Азнауров
️️️️
Роналдо
57'
Замена
А. Лангович
️️️️
И. Вахания
46'
45'
+2
ГОЛ! 2:1!
З. Бакаев
43'
Желтая карточка
А. Заболотный
ГОЛ! 2:0!
Роналдо
38'
28'
Желтая карточка
Х. Хосонов
Желтая карточка
Х. Байрамян
25'
Желтая карточка
В. Мелехин
12'
ГОЛ! 1:0!
К. Кучаев
8'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ростов
71
Даниил Одоевский
ВР
3
Умар Сако
ЦЗ
67
Герман Игнатов
ЦЗ
4
Виктор Мелехин
ЦЗ
40
Илья Вахания
ПЗ
5
Родриго Саравия
ОП
15
Данил Глебов
ОП
19
Хорен Байрамян
АП
18
Константин Кучаев
АП
7
Роналдо
ПВ
27
Николай Комличенко
ЦФ
Главный тренер
Валерий Карпин
Химки
80
Никита Кокарев
ВР
5
Данил Степанов
ЛЗ
24
Эдгардо Фаринья
ЦЗ
26
Неманья Анджелкович
ЦЗ
2
Петар Голубович
ПЗ
17
Самину Абдуллахи
ОП
88
Денис Глушаков
ЦП
80
Хетаг Хосонов
ЦП
77
Зелимхан Бакаев
АП
17
Илья Берковский
АП
91
Антон Заболотный
ЦФ
Ростов
13
Хидает Ханкич
ВР
1
Рустам Ятимов
ВР
34
Эяд Эль-Аскалани
ЦЗ
87
Андрей Лангович
ЦЗ
57
Илья Жбанов
ЛВ
73
Имран Азнауров
ЛВ
86
Илья Зубенко
ОП
47
Даниил Уткин
ЦП
21
Даниил Шанталий
АП
10
Кирилл Щетинин
АП
69
Егор Голенков
ЦФ
Химки
96
Игорь Обухов
ВР
99
Ориньо
ЛЗ
44
Олег Исаенко
ЛЗ
20
Захар Волков
ЦЗ
30
Седрик Гогуа
ЦЗ
72
Дани Фернандес
ПЗ
19
Александр Руденко
ЛВ
32
Лукас Вера
ЦП
97
Бутта Магомедов
АП
27
Резиуан Мирзов
ЦФ
4-2-3-1
71
Одоевский
3
Сако
67
Игнатов
4
Мелехин
40
Вахания
5
Саравия
15
Глебов
19
Байрамян
18
Кучаев
7
Роналдо
27
Комличенко
4-1-2-2-1
80
Кокарев
2
Голубович
24
Фаринья
26
Анджелкович
5
Степанов
17
Абдуллахи
88
Глушаков
80
Хосонов
77
Бакаев
17
Берковский
91
Заболотный
40
Вахания
87
Лангович
87
Лангович
40
Вахания
15
Глебов
47
Уткин
47
Уткин
15
Глебов
27
Комличенко
10
Щетинин
10
Щетинин
27
Комличенко
7
Роналдо
73
Азнауров
73
Азнауров
7
Роналдо
18
Кучаев
69
Голенков
69
Голенков
18
Кучаев
26
Анджелкович
20
Волков
20
Волков
26
Анджелкович
91
Заболотный
72
Фернандес
72
Фернандес
91
Заболотный
88
Глушаков
97
Магомедов
97
Магомедов
88
Глушаков
2
Голубович
19
Руденко
19
Руденко
2
Голубович
17
Берковский
27
Мирзов
27
Мирзов
17
Берковский
Остались в запасе
Ростов
Химки
13
Хидает Ханкич
ВР
1
Рустам Ятимов
ВР
34
Эяд Эль-Аскалани
ЦЗ
86
Илья Зубенко
ОП
21
Даниил Шанталий
АП
57
Илья Жбанов
ЛВ
Главный тренер
Валерий Карпин
96
Игорь Обухов
ВР
99
Ориньо
ЛЗ
44
Олег Исаенко
ЛЗ
30
Седрик Гогуа
ЦЗ
32
Лукас Вера
ЦП
Остались в запасе
13
Хидает Ханкич
ВР
1
Рустам Ятимов
ВР
34
Эяд Эль-Аскалани
ЦЗ
86
Илья Зубенко
ОП
21
Даниил Шанталий
АП
57
Илья Жбанов
ЛВ
Остались в запасе
96
Игорь Обухов
ВР
99
Ориньо
ЛЗ
44
Олег Исаенко
ЛЗ
30
Седрик Гогуа
ЦЗ
32
Лукас Вера
ЦП
Главный тренер
Валерий Карпин
Статистика матча Ростов - Химки
4
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Ростов
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Ростов
- : -
29.11.2026
Краснодар
Россия. Кубок, 6 тур
Локомотив
0 : 2
25.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Ростов
3 : 0
20.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо Мх
0 : 3
01.11.2026
Ростов
Россия. Кубок, 5 тур
Ростов
6 : 1
28.10.2026
Акрон
Химки
Россия. Премьер-лига, 30 тур
Спартак
5 : 0
24.05.2025
Химки
Россия. Премьер-лига, 29 тур
Химки
3 : 2
17.05.2025
Рубин
Россия. Премьер-лига, 28 тур
Оренбург
1 : 1
10.05.2025
Химки
Россия. Премьер-лига, 27 тур
Химки
1 : 1
04.05.2025
Ростов
Россия. Премьер-лига, 26 тур
Химки
2 : 2
27.04.2025
Акрон
Информация о матче
Главный судья:
Роман Сафьян
(Москва)
Стадион:
Ростов Арена
Где смотреть матч:
Матч ТВ
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