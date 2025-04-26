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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Нижний Новгород - Ахмат
Нижний Новгород - Ахмат: обзор матча 26 апреля 2025
Нижний Новгород
26.04.2025, суббота, 14:00
Россия. Премьер-лига, 26 тур
1 : 0
Завершен
Ахмат
45+7'
Х. Боселли (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Нижний Новгород - Ахмат
90'
+13
Пенальти не реализован!
Н. Гандри
Желтая карточка
В. Карапузов
90'
+8
Желтая карточка
Х. Боселли
90'
+4
Замена
С. Магкеев
️️️️
А. Эктов
90'
+3
Замена
Х. Кастильо
️️️️
Х. Боселли
90'
+3
86'
Замена
Р. Руис Диас
️️️️
Исмаэл
84'
Желтая карточка
Г. Мелкадзе
77'
Замена
А. Жиров
️️️️
Т. Ибишев
71'
Замена
З. Диванович
️️️️
В. Камилов
Замена
В. Грулев
️️️️
Т. Весино
68'
Замена
В. Карапузов
️️️️
А. Трошечкин
68'
Желтая карточка
Т. Весино
65'
Желтая карточка
И. Агапов
60'
46'
Замена
М. Самородов
️️️️
Д. Зорин
46'
Замена
А. Талаль
️️️️
Б. Бериша
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Х. Боселли
45'
+7
Желтая карточка
М. Майга
42'
Желтая карточка
А. Трошечкин
31'
17'
Желтая карточка
Исмаэл
12'
Желтая карточка
Н. Гандри
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нижний Новгород
30
Никита Медведев
ВР
2
Виктор Александров
ЦЗ
24
Кирилл Гоцук
(К)
ЦЗ
25
Свен Карич
ЦЗ
14
Илья Агапов
ЦЗ
15
Александр Эктов
ПЗ
5
Александр Трошечкин
ОП
8
Мамаду Майга
ОП
19
Никита Ермаков
АП
21
Хуан Боселли
ПВ
32
Тиаго Весино
ЦФ
Главный тренер
Виктор Гончаренко
Ахмат
88
Гиорги Шелия
ВР
8
Мирослав Богосавац
ЛЗ
75
Надер Гандри
ЦЗ
4
Турпал-Али Ибишев
ЦЗ
95
Арсен Адамов
ПЗ
7
Бернард Бериша
(К)
ЛВ
11
Исмаэл
ЦП
18
Владислав Камилов
ЦП
7
Лечи Садулаев
ЦП
28
Даниил Зорин
АП
77
Георгий Мелкадзе
ЦФ
Главный тренер
Сергей Ташуев
Нижний Новгород
1
Вадим Лукьянов
ВР
1
Егор Кошкин
ВР
23
Хуан Кастильо
ЛЗ
5
Ярослав Крашевский
ЛЗ
19
Максим Шнапцев
ЛЗ
27
Станислав Магкеев
ЦЗ
52
Артем Чистяков
ЦЗ
27
Вячеслав Грулев
ЛВ
80
Валерий Царукян
АП
17
Владислав Карапузов
ПВ
Ахмат
1
Вадим Ульянов
ВР
3
Лео Гогличидзе
ЛЗ
2
Александр Жиров
ЦЗ
3
Милош Шатара
ЦЗ
53
Дарко Тодорович
ПЗ
59
Евгений Харин
ЛВ
24
Заим Диванович
ОП
14
Амин Талаль
ЦП
11
Мауро Луна Диале
АП
9
Родриго Руис Диас
ЦФ
20
Максим Самородов
ЦФ
3-4-2-1
30
Медведев
24
Гоцук
25
Карич
14
Агапов
2
Александров
5
Трошечкин
8
Майга
15
Эктов
19
Ермаков
21
Боселли
32
Весино
4-3-2-1
88
Шелия
95
Адамов
75
Гандри
4
Ибишев
8
Богосавац
11
Исмаэл
18
Камилов
7
Садулаев
28
Зорин
7
Бериша
77
Мелкадзе
21
Боселли
23
Кастильо
23
Кастильо
21
Боселли
15
Эктов
27
Магкеев
27
Магкеев
15
Эктов
32
Весино
27
Грулев
27
Грулев
32
Весино
5
Трошечкин
17
Карапузов
17
Карапузов
5
Трошечкин
4
Ибишев
2
Жиров
2
Жиров
4
Ибишев
18
Камилов
24
Диванович
24
Диванович
18
Камилов
7
Бериша
14
Талаль
14
Талаль
7
Бериша
11
Исмаэл
9
Руис Диас
9
Руис Диас
11
Исмаэл
28
Зорин
20
Самородов
20
Самородов
28
Зорин
Остались в запасе
Нижний Новгород
Ахмат
1
Вадим Лукьянов
ВР
1
Егор Кошкин
ВР
5
Ярослав Крашевский
ЛЗ
19
Максим Шнапцев
ЛЗ
52
Артем Чистяков
ЦЗ
80
Валерий Царукян
АП
Главный тренер
Виктор Гончаренко
1
Вадим Ульянов
ВР
3
Лео Гогличидзе
ЛЗ
3
Милош Шатара
ЦЗ
53
Дарко Тодорович
ПЗ
11
Мауро Луна Диале
АП
59
Евгений Харин
ЛВ
Главный тренер
Сергей Ташуев
Остались в запасе
1
Вадим Лукьянов
ВР
1
Егор Кошкин
ВР
5
Ярослав Крашевский
ЛЗ
19
Максим Шнапцев
ЛЗ
52
Артем Чистяков
ЦЗ
80
Валерий Царукян
АП
Остались в запасе
1
Вадим Ульянов
ВР
3
Лео Гогличидзе
ЛЗ
3
Милош Шатара
ЦЗ
53
Дарко Тодорович
ПЗ
11
Мауро Луна Диале
АП
59
Евгений Харин
ЛВ
Главный тренер
Виктор Гончаренко
Главный тренер
Сергей Ташуев
Статистика матча Нижний Новгород - Ахмат
6
3
Всего ударов по воротам
7
14
Удары в створ
2
3
Владение мячом %
28
72
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
6
3
Угловые удары
1
8
Нарушения
22
10
Офсайды
0
1
Количество передач
208
522
Сейвы
3
1
Точность передач %
57
82
Удары мимо ворот
3
6
Блокированные удары
2
5
Удары из пределов штрафной
5
9
Удары из-за пределов штрафной
2
5
Матчи команд
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 21 тур
Нижний Новгород
- : -
05.12.2026
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Нефтехимик
0 : 0
29.11.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Нижний Новгород
1 : 2
26.11.2026
Текстильщик
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Нижний Новгород
3 : 0
21.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Спартак К
0 : 4
08.11.2026
Нижний Новгород
Россия. Кубок, Финал
Енисей
1 : 2
04.11.2026
Нижний Новгород
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 17 тур
Ахмат
- : -
05.12.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Балтика
1 : 0
28.11.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 6 тур
Ахмат
0 : 3
25.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
1 : 2
21.11.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Ахмат
1 : 0
07.11.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо
2 : 0
31.10.2026
Ахмат
Информация о матче
Главный судья:
Павел Шадыханов
(Москва)
Стадион:
Совкомбанк Арена
Посещаемость:
7311 из 44899 зрителей (16%)
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