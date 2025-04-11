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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Спартак - Динамо Мх
Спартак - Динамо Мх: обзор матча 11 апреля 2025
Спартак
11.04.2025, пятница, 19:30
Россия. Премьер-лига, 24 тур
1 : 2
Завершен
Динамо Мх
68'
Т. Бонгонда
10'
Д. Денисов (АГ)
16'
У. Мрезиг
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Спартак - Динамо Мх
90'
Замена
К. Зинович
️️️️
С. Кагермазов
90'
Замена
Р. Магомедов
️️️️
Э. Касинтура
Пенальти не реализован!
Х. Медина
87'
Желтая карточка
П. Солари
81'
77'
Замена
И. Кирш
️️️️
М. Аззи
Замена
Х. Медина
️️️️
Т. Бонгонда
77'
ГОЛ! 1:2!
Т. Бонгонда
Пас отдал
П. Солари
68'
65'
Замена
А. Джабраилов
️️️️
М. Хоссейннеджад
65'
Замена
А. Гаджиев
️️️️
Г. Агаларов
Замена
Р. Зобнин
️️️️
Д. Денисов
46'
Желтая карточка
Д. Денисов
45'
+4
Замена
П. Солари
️️️️
О. Рябчук
37'
Замена
Л. Гарсия
️️️️
М. Угальде
33'
Травма
М. Угальде
32'
16'
ГОЛ! 0:2!
У. Мрезиг
Пас отдал
Т. Сундуков
10'
ГОЛ в свои ворота! 0:1!
Д. Денисов
3'
Желтая карточка
С. Кагермазов
2'
Желтая карточка
Н. Глушков
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Спартак
98
Александр Максименко
ВР
5
Олег Рябчук
ЛЗ
68
Руслан Литвинов
ЦЗ
6
Срджан Бабич
ЦЗ
97
Даниил Денисов
ПЗ
10
Маркиньос
ЛВ
18
Наиль Умяров
ОП
35
Кристофер Мартинс
ОП
5
Эсекьель Барко
АП
10
Тео Бонгонда
ПВ
9
Манфред Угальде
ЦФ
Главный тренер
Деян Станкович
Динамо Мх
39
Тимур Магомедов
ВР
77
Темиркан Сундуков
ЦЗ
17
Валентин Пальцев
ЦЗ
4
Идар Шумахов
ЦЗ
13
Сослан Кагермазов
ЦЗ
21
Мохамед Аззи
ПЗ
47
Никита Глушков
ЛВ
6
Уссем Мрезиг
ОП
10
Мохаммаджавад Хоссейннеджад
ЦП
17
Эгаш Касинтура
ПВ
25
Гамид Агаларов
ЦФ
Главный тренер
Хасанби Биджиев
Спартак
1
Илья Помазун
ВР
56
Александр Довбня
ВР
7
Рикарду Мангаш
ЛЗ
23
Никита Чернов
ЦЗ
14
Миенти Абена
ЦЗ
26
Даниил Хлусевич
ПЗ
25
Данил Пруцев
ЦП
47
Роман Зобнин
ЦП
8
Михаил Игнатов
АП
7
Пабло Солари
ПВ
28
Хесус Медина
ПВ
99
Ливай Гарсия
ЦФ
Динамо Мх
1
Давид Волк
ВР
17
Ян Джапо
ЛЗ
3
Илья Кирш
ЦЗ
21
Абдулпаша Джабраилов
ОП
19
Кирилл Зинович
АП
53
Шамиль Гаджиев
АП
9
Ражаб Магомедов
АП
70
Абакар Гаджиев
АП
28
Сердер Сердеров
ЦФ
4-2-3-1
98
Максименко
5
Рябчук
68
Литвинов
6
Бабич
97
Денисов
18
Умяров
35
Мартинс
10
Маркиньос
5
Барко
10
Бонгонда
9
Угальде
3-3-1-2-1
39
Магомедов
17
Пальцев
4
Шумахов
13
Кагермазов
21
Аззи
6
Мрезиг
77
Сундуков
10
Хоссейннеджад
17
Касинтура
47
Глушков
25
Агаларов
97
Денисов
47
Зобнин
47
Зобнин
97
Денисов
5
Рябчук
7
Солари
7
Солари
5
Рябчук
10
Бонгонда
28
Медина
28
Медина
10
Бонгонда
9
Угальде
99
Гарсия
99
Гарсия
9
Угальде
21
Аззи
3
Кирш
3
Кирш
21
Аззи
10
Хоссейннеджад
21
Джабраилов
21
Джабраилов
10
Хоссейннеджад
13
Кагермазов
19
Зинович
19
Зинович
13
Кагермазов
17
Касинтура
9
Магомедов
9
Магомедов
17
Касинтура
25
Агаларов
70
Гаджиев
70
Гаджиев
25
Агаларов
Остались в запасе
Спартак
Динамо Мх
1
Илья Помазун
ВР
56
Александр Довбня
ВР
7
Рикарду Мангаш
ЛЗ
23
Никита Чернов
ЦЗ
14
Миенти Абена
ЦЗ
26
Даниил Хлусевич
ПЗ
25
Данил Пруцев
ЦП
8
Михаил Игнатов
АП
Главный тренер
Деян Станкович
1
Давид Волк
ВР
17
Ян Джапо
ЛЗ
53
Шамиль Гаджиев
АП
28
Сердер Сердеров
ЦФ
Главный тренер
Хасанби Биджиев
Остались в запасе
1
Илья Помазун
ВР
56
Александр Довбня
ВР
7
Рикарду Мангаш
ЛЗ
23
Никита Чернов
ЦЗ
14
Миенти Абена
ЦЗ
26
Даниил Хлусевич
ПЗ
25
Данил Пруцев
ЦП
8
Михаил Игнатов
АП
Остались в запасе
1
Давид Волк
ВР
17
Ян Джапо
ЛЗ
53
Шамиль Гаджиев
АП
28
Сердер Сердеров
ЦФ
Главный тренер
Деян Станкович
Главный тренер
Хасанби Биджиев
Статистика матча Спартак - Динамо Мх
2
2
Всего ударов по воротам
24
9
Удары в створ
8
3
Владение мячом %
75
25
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
9
6
Нарушения
19
15
Офсайды
1
1
Количество передач
570
194
Сейвы
1
7
Точность передач %
84
54
Удары мимо ворот
7
4
Блокированные удары
9
2
Удары из пределов штрафной
15
4
Удары из-за пределов штрафной
9
5
xG (ожидаемые голы)
3.14
0.68
Матчи команд
Спартак
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Факел
- : -
30.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 6 тур
Оренбург
1 : 0
26.11.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо Мх
1 : 1
22.11.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Спартак
2 : 1
08.11.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
Спартак
1 : 0
28.10.2026
Рубин
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 17 тур
Динамо Мх
- : -
04.12.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Локомотив
2 : 1
29.11.2026
Динамо Мх
Россия. Кубок, 6 тур
Динамо Мх
3 : 0
25.11.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо Мх
1 : 1
22.11.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Балтика
0 : 1
08.11.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо Мх
0 : 3
01.11.2026
Ростов
Информация о матче
Главный судья:
Виталий Мешков
(Дмитров)
Помощники судьи:
Константин Шаламберидзе
Арам Петросян
Дополнительные помощники:
ВАР – Евгений Буланов; АВАР – Сергей Иванов
Резервный судья:
Роман Сафьян
Инспектор:
Александр Гвардис
Стадион:
Лукойл Арена
Где смотреть матч:
Матч Премьер (Генич, Пойда)
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