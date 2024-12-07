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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Спартак - Нижний Новгород
Спартак - Нижний Новгород: обзор матча 07 декабря 2024
Спартак
07.12.2024, суббота, 14:00
Россия. Премьер-лига, 18 тур
3 : 0
Завершен
Нижний Новгород
53'
Т. Бонгонда
62'
М. Угальде
64'
Э. Барко
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Спартак - Нижний Новгород
90'
+2
Желтая карточка
Д. Ведерников
Замена
Н. Чернов
️️️️
С. Бабич
88'
86'
Замена
А. Чистяков
️️️️
М. Шнапцев
Замена
Ш. Николсон
️️️️
М. Угальде
84'
Замена
Р. Мангаш
️️️️
О. Рябчук
84'
Замена
Х. Медина
️️️️
Т. Бонгонда
75'
Замена
Д. Пруцев
️️️️
К. Мартинс
75'
68'
Замена
В. Царукян
️️️️
В. Карапузов
67'
Замена
З. Турбо
️️️️
О. Ожегович
ГОЛ! 3:0!
Э. Барко
Пас отдал
Маркиньос
64'
ГОЛ! 2:0!
М. Угальде
Пас отдал
К. Мартинс
62'
57'
Замена
А. Мухин
️️️️
А. Трошечкин
ГОЛ! 1:0!
Т. Бонгонда
Пас отдал
Маркиньос
53'
33'
Желтая карточка
В. Карапузов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Спартак
98
Александр Максименко
ВР
5
Олег Рябчук
ЛЗ
4
Алексис Дуарте
ЦЗ
6
Срджан Бабич
ЦЗ
97
Даниил Денисов
ПЗ
10
Маркиньос
ЛВ
18
Наиль Умяров
ОП
35
Кристофер Мартинс
ОП
5
Эсекьель Барко
АП
10
Тео Бонгонда
ПВ
9
Манфред Угальде
ЦФ
Главный тренер
Деян Станкович
Нижний Новгород
30
Никита Медведев
ВР
19
Максим Шнапцев
ЛЗ
24
Кирилл Гоцук
ЦЗ
3
Данила Ведерников
ЦЗ
25
Свен Карич
ЦЗ
15
Александр Эктов
ПЗ
5
Александр Трошечкин
ОП
14
Лука Тичич
ЦП
19
Никита Ермаков
АП
17
Владислав Карапузов
ПВ
9
Огнен Ожегович
ЦФ
Главный тренер
Виктор Гончаренко
Спартак
56
Александр Довбня
ВР
7
Рикарду Мангаш
ЛЗ
23
Никита Чернов
ЦЗ
14
Миенти Абена
ЦЗ
68
Руслан Литвинов
ЦЗ
26
Даниил Хлусевич
ПЗ
25
Данил Пруцев
ЦП
47
Роман Зобнин
ЦП
28
Даниил Зорин
АП
28
Хесус Медина
ПВ
12
Виллиан Жозе
ЦФ
11
Шамар Николсон
ЦФ
Нижний Новгород
1
Вадим Лукьянов
ВР
81
Иван Кукушкин
ВР
52
Артем Чистяков
ЦЗ
87
Кирилл Боженов
ПЗ
10
Антон Мухин
ОП
18
Дан Глейзер
ЦП
80
Валерий Царукян
АП
11
Зе Турбо
ЦФ
4-2-3-1
98
Максименко
5
Рябчук
4
Дуарте
6
Бабич
97
Денисов
18
Умяров
35
Мартинс
10
Маркиньос
5
Барко
10
Бонгонда
9
Угальде
3-3-1-2-1
30
Медведев
24
Гоцук
3
Ведерников
25
Карич
15
Эктов
5
Трошечкин
19
Шнапцев
14
Тичич
17
Карапузов
19
Ермаков
9
Ожегович
5
Рябчук
7
Мангаш
7
Мангаш
5
Рябчук
6
Бабич
23
Чернов
23
Чернов
6
Бабич
35
Мартинс
25
Пруцев
25
Пруцев
35
Мартинс
10
Бонгонда
28
Медина
28
Медина
10
Бонгонда
9
Угальде
11
Николсон
11
Николсон
9
Угальде
19
Шнапцев
52
Чистяков
52
Чистяков
19
Шнапцев
5
Трошечкин
10
Мухин
10
Мухин
5
Трошечкин
17
Карапузов
80
Царукян
80
Царукян
17
Карапузов
9
Ожегович
11
Зе Турбо
11
Зе Турбо
9
Ожегович
Остались в запасе
Спартак
Нижний Новгород
56
Александр Довбня
ВР
14
Миенти Абена
ЦЗ
68
Руслан Литвинов
ЦЗ
26
Даниил Хлусевич
ПЗ
47
Роман Зобнин
ЦП
28
Даниил Зорин
АП
12
Виллиан Жозе
ЦФ
Главный тренер
Деян Станкович
1
Вадим Лукьянов
ВР
81
Иван Кукушкин
ВР
87
Кирилл Боженов
ПЗ
18
Дан Глейзер
ЦП
Главный тренер
Виктор Гончаренко
Остались в запасе
56
Александр Довбня
ВР
14
Миенти Абена
ЦЗ
68
Руслан Литвинов
ЦЗ
26
Даниил Хлусевич
ПЗ
47
Роман Зобнин
ЦП
28
Даниил Зорин
АП
12
Виллиан Жозе
ЦФ
Остались в запасе
1
Вадим Лукьянов
ВР
81
Иван Кукушкин
ВР
87
Кирилл Боженов
ПЗ
18
Дан Глейзер
ЦП
Главный тренер
Деян Станкович
Главный тренер
Виктор Гончаренко
Статистика матча Спартак - Нижний Новгород
2
Всего ударов по воротам
24
2
Удары в створ
11
0
Владение мячом %
73
27
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Угловые удары
10
4
Нарушения
11
13
Офсайды
2
1
Количество передач
615
226
Сейвы
0
8
Точность передач %
87
65
Удары мимо ворот
8
1
Блокированные удары
5
1
Удары из пределов штрафной
18
1
Удары из-за пределов штрафной
6
1
Матчи команд
Спартак
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Факел
- : -
30.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 6 тур
Оренбург
1 : 0
26.11.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо Мх
1 : 1
22.11.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Спартак
2 : 1
08.11.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
Спартак
1 : 0
28.10.2026
Рубин
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 21 тур
Нижний Новгород
- : -
05.12.2026
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Нефтехимик
0 : 0
29.11.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Нижний Новгород
1 : 2
26.11.2026
Текстильщик
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Нижний Новгород
3 : 0
21.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Спартак К
0 : 4
08.11.2026
Нижний Новгород
Россия. Кубок, Финал
Енисей
1 : 2
04.11.2026
Нижний Новгород
Информация о матче
Главный судья:
Евгений Кукуляк
(Калуга)
Стадион:
Лукойл Арена
Где смотреть матч:
Матч Премьер
Новости команд
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