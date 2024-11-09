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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Динамо - Нижний Новгород
Динамо - Нижний Новгород: обзор матча 09 ноября 2024
Динамо
09.11.2024, суббота, 19:30
Россия. Премьер-лига, 15 тур
3 : 1
Завершен
Нижний Новгород
7'
Л. Чавес (П)
45'
М. Нгамале
48'
Л. Чавес
11'
Х. Боселли
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Динамо - Нижний Новгород
90'
+2
Замена
К. Гоцук
️️️️
В. Александров
Замена
Д. Лаксальт
️️️️
Л. Чавес
83'
Замена
Э. Даса
️️️️
А. Кутицкий
83'
Замена
В. Окишор
️️️️
Х. Карраскаль
77'
Замена
А. Гомес
️️️️
К. Тюкавин
65'
61'
Желтая карточка
Л. Тичич
60'
Замена
Л. Тичич
️️️️
Н. Ермаков
60'
Замена
А. Мухин
️️️️
В. Царукян
60'
Замена
А. Трошечкин
️️️️
Д. Глейзер
49'
Желтая карточка
Н. Медведев
ГОЛ! 3:1!
Л. Чавес
48'
ГОЛ! 2:1!
М. Нгамале
Пас отдал
Р. Фернандес
45'
32'
Замена
Д. Ведерников
️️️️
К. Боженов
11'
ГОЛ! 1:1!
Х. Боселли
Пас отдал
А. Эктов
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Л. Чавес
7'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо
31
Игорь Лещук
ВР
2
Фабиан Бальбуэна
ЦЗ
2
Николас Маричаль
ЦЗ
6
Роберто Фернандес
ЦЗ
13
Муми Нгамале
ЛВ
50
Александр Кутицкий
ОП
24
Луис Чавес
ОП
74
Даниил Фомин
ОП
15
Хорхе Карраскаль
АП
70
Константин Тюкавин
ЦФ
49
Эль-Мехди Маухуб
ЦФ
Главный тренер
Марцел Личка
Нижний Новгород
30
Никита Медведев
ВР
2
Виктор Александров
ЦЗ
27
Станислав Магкеев
ЦЗ
25
Свен Карич
ЦЗ
15
Александр Эктов
ПЗ
87
Кирилл Боженов
ПЗ
78
Николай Калинский
ЦП
18
Дан Глейзер
ЦП
80
Валерий Царукян
АП
19
Никита Ермаков
АП
21
Хуан Боселли
ПВ
Главный тренер
Виктор Гончаренко
Динамо
47
Андрей Кудравец
ВР
93
Диего Лаксальт
ЛЗ
18
Иван Лепский
ЦЗ
2
Эли Даса
ПЗ
80
Станислав Бессмертный
ПЗ
11
Артур Гомес
ЛВ
27
Вячеслав Грулев
ЛВ
30
Дмитрий Александров
ОП
23
Лука Гагнидзе
ЦП
88
Виктор Окишор
АП
77
Денис Макаров
ПВ
91
Ярослав Гладышев
ЦФ
Нижний Новгород
81
Иван Кукушкин
ВР
1
Вадим Лукьянов
ВР
30
Матео Стаматов
ЛЗ
19
Максим Шнапцев
ЛЗ
52
Артем Чистяков
ЦЗ
3
Данила Ведерников
ЦЗ
24
Кирилл Гоцук
ЦЗ
10
Антон Мухин
ОП
5
Александр Трошечкин
ОП
14
Лука Тичич
ЦП
11
Зе Турбо
ЦФ
3-3-2-2
31
Лещук
2
Бальбуэна
2
Маричаль
6
Фернандес
50
Кутицкий
24
Чавес
74
Фомин
13
Нгамале
15
Карраскаль
49
Маухуб
70
Тюкавин
3-2-2-3
30
Медведев
2
Александров
27
Магкеев
25
Карич
87
Боженов
15
Эктов
78
Калинский
18
Глейзер
21
Боселли
19
Ермаков
80
Царукян
24
Чавес
93
Лаксальт
93
Лаксальт
24
Чавес
50
Кутицкий
2
Даса
2
Даса
50
Кутицкий
15
Карраскаль
88
Окишор
88
Окишор
15
Карраскаль
70
Тюкавин
11
Гомес
11
Гомес
70
Тюкавин
87
Боженов
3
Ведерников
3
Ведерников
87
Боженов
2
Александров
24
Гоцук
24
Гоцук
2
Александров
80
Царукян
10
Мухин
10
Мухин
80
Царукян
18
Глейзер
5
Трошечкин
5
Трошечкин
18
Глейзер
19
Ермаков
14
Тичич
14
Тичич
19
Ермаков
Остались в запасе
Динамо
Нижний Новгород
47
Андрей Кудравец
ВР
18
Иван Лепский
ЦЗ
80
Станислав Бессмертный
ПЗ
30
Дмитрий Александров
ОП
23
Лука Гагнидзе
ЦП
27
Вячеслав Грулев
ЛВ
77
Денис Макаров
ПВ
91
Ярослав Гладышев
ЦФ
Главный тренер
Марцел Личка
81
Иван Кукушкин
ВР
1
Вадим Лукьянов
ВР
30
Матео Стаматов
ЛЗ
19
Максим Шнапцев
ЛЗ
52
Артем Чистяков
ЦЗ
11
Зе Турбо
ЦФ
Главный тренер
Виктор Гончаренко
Остались в запасе
47
Андрей Кудравец
ВР
18
Иван Лепский
ЦЗ
80
Станислав Бессмертный
ПЗ
30
Дмитрий Александров
ОП
23
Лука Гагнидзе
ЦП
27
Вячеслав Грулев
ЛВ
77
Денис Макаров
ПВ
91
Ярослав Гладышев
ЦФ
Остались в запасе
81
Иван Кукушкин
ВР
1
Вадим Лукьянов
ВР
30
Матео Стаматов
ЛЗ
19
Максим Шнапцев
ЛЗ
52
Артем Чистяков
ЦЗ
11
Зе Турбо
ЦФ
Главный тренер
Марцел Личка
Главный тренер
Виктор Гончаренко
Статистика матча Динамо - Нижний Новгород
2
Всего ударов по воротам
22
9
Удары в створ
7
5
Владение мячом %
61
39
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Угловые удары
7
0
Нарушения
7
13
Офсайды
2
0
Количество передач
631
400
Сейвы
3
4
Точность передач %
85
75
Удары мимо ворот
10
3
Блокированные удары
5
1
Удары из пределов штрафной
12
8
Удары из-за пределов штрафной
10
1
Матчи команд
Динамо
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Крылья Советов
0 : 0
29.11.2026
Динамо
Россия. Кубок, 6 тур
Динамо
2 : 1
26.11.2026
Факел
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
1 : 1
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Факел
1 : 2
07.11.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо
2 : 0
31.10.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 5 тур
Краснодар
2 : 1
27.10.2026
Динамо
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Нефтехимик
0 : 0
29.11.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Нефтехимик
0 : 0
29.11.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Нижний Новгород
1 : 2
26.11.2026
Текстильщик
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Нижний Новгород
3 : 0
21.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Спартак К
0 : 4
08.11.2026
Нижний Новгород
Россия. Кубок, Финал
Енисей
1 : 2
04.11.2026
Нижний Новгород
Информация о матче
Главный судья:
Павел Шадыханов
(Москва)
Помощники судьи:
Дмитрий Сафьян
Арам Петросян
Дополнительные помощники:
VAR – Ян Бобровский; АVAR – Виталий Мешков
Резервный судья:
Михаил Черемных
Инспектор:
Сергей Зуев
Стадион:
ВТБ Арена
Где смотреть матч:
Матч ТВ (Черданцев, Меламед)
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