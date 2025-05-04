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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Факел - Спартак
Факел - Спартак: обзор матча 04 мая 2025
Факел
04.05.2025, воскресенье, 14:00
Россия. Премьер-лига, 27 тур
0 : 0
Завершен
Спартак
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Факел - Спартак
Желтая карточка
В. Якимов
90'
+4
Замена
Б. Пуси
️️️️
А. Каштанов
88'
78'
Замена
М. Игнатов
️️️️
К. Мартинс
77'
Желтая карточка
М. Абена
Замена
Р. Сенхаджи
️️️️
И. Альшин
73'
70'
Замена
Д. Хлусевич
️️️️
А. Дуарте
Замена
А. Ломовицкий
️️️️
Д. Мертенс
62'
52'
Желтая карточка
П. Солари
Желтая карточка
Д. Мертенс
48'
46'
Замена
Н. Чернов
️️️️
Р. Зобнин
46'
Замена
П. Солари
️️️️
М. Угальде
28'
Замена
М. Абена
️️️️
Т. Бонгонда
23'
Красная карточка
Р. Литвинов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Факел
88
Виталий Гудиев
ВР
13
Игорь Калинин
ЛЗ
40
Игорь Юрганов
ЦЗ
47
Сергей Божин
ЦЗ
23
Вячеслав Якимов
ПЗ
11
Мохамед Браими
ЛВ
77
Андрей Ивлев
АП
16
Дилан Мертенс
АП
10
Ильнур Альшин
ПВ
79
Алексей Каштанов
ЦФ
98
Владимир Ильин
ЦФ
Главный тренер
Игорь Шалимов
Спартак
1
Илья Помазун
ВР
5
Олег Рябчук
ЛЗ
68
Руслан Литвинов
ЦЗ
4
Алексис Дуарте
ЦЗ
47
Роман Зобнин
ПЗ
10
Маркиньос
ЛВ
18
Наиль Умяров
ОП
35
Кристофер Мартинс
ЦП
10
Тео Бонгонда
ПВ
99
Ливай Гарсия
ЦФ
9
Манфред Угальде
ЦФ
Главный тренер
Деян Станкович
Факел
31
Александр Беленов
ВР
72
Райан Сенхаджи
ЦЗ
5
Альберт Габараев
ЦЗ
92
Сергей Брызгалов
ЦЗ
88
Михаил Щетинин
ОП
99
Николай Гиоргобиани
АП
11
Александр Ломовицкий
ПВ
17
Антон Ковалев
ПВ
19
Белайди Пуси
ЦФ
Спартак
56
Александр Довбня
ВР
32
Руслан Пичиенко
ВР
7
Рикарду Мангаш
ЛЗ
23
Никита Чернов
ЦЗ
14
Миенти Абена
ЦЗ
26
Даниил Хлусевич
ПЗ
25
Данил Пруцев
ЦП
8
Михаил Игнатов
АП
7
Пабло Солари
ПВ
28
Хесус Медина
ПВ
24
Никита Массалыга
ПВ
4-3-3
88
Гудиев
13
Калинин
40
Юрганов
47
Божин
23
Якимов
11
Браими
16
Мертенс
10
Альшин
98
Ильин
79
Каштанов
77
Ивлев
4-1-1-2-2
1
Помазун
47
Зобнин
68
Литвинов
4
Дуарте
5
Рябчук
18
Умяров
35
Мартинс
10
Бонгонда
10
Маркиньос
9
Угальде
99
Гарсия
10
Альшин
72
Сенхаджи
72
Сенхаджи
10
Альшин
16
Мертенс
11
Ломовицкий
11
Ломовицкий
16
Мертенс
79
Каштанов
19
Пуси
19
Пуси
79
Каштанов
47
Зобнин
23
Чернов
23
Чернов
47
Зобнин
10
Бонгонда
14
Абена
14
Абена
10
Бонгонда
4
Дуарте
26
Хлусевич
26
Хлусевич
4
Дуарте
35
Мартинс
8
Игнатов
8
Игнатов
35
Мартинс
9
Угальде
7
Солари
7
Солари
9
Угальде
Остались в запасе
Факел
Спартак
31
Александр Беленов
ВР
5
Альберт Габараев
ЦЗ
92
Сергей Брызгалов
ЦЗ
88
Михаил Щетинин
ОП
99
Николай Гиоргобиани
АП
17
Антон Ковалев
ПВ
Главный тренер
Игорь Шалимов
56
Александр Довбня
ВР
32
Руслан Пичиенко
ВР
7
Рикарду Мангаш
ЛЗ
25
Данил Пруцев
ЦП
28
Хесус Медина
ПВ
24
Никита Массалыга
ПВ
Главный тренер
Деян Станкович
Остались в запасе
31
Александр Беленов
ВР
5
Альберт Габараев
ЦЗ
92
Сергей Брызгалов
ЦЗ
88
Михаил Щетинин
ОП
99
Николай Гиоргобиани
АП
17
Антон Ковалев
ПВ
Остались в запасе
56
Александр Довбня
ВР
32
Руслан Пичиенко
ВР
7
Рикарду Мангаш
ЛЗ
25
Данил Пруцев
ЦП
28
Хесус Медина
ПВ
24
Никита Массалыга
ПВ
Главный тренер
Игорь Шалимов
Главный тренер
Деян Станкович
Статистика матча Факел - Спартак
2
1
2
Всего ударов по воротам
14
12
Удары в створ
2
3
Владение мячом %
44
56
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
5
5
Нарушения
22
11
Офсайды
3
1
Количество передач
300
402
Сейвы
3
3
Точность передач %
72
79
Удары мимо ворот
6
7
Блокированные удары
6
2
Удары из пределов штрафной
9
8
Удары из-за пределов штрафной
5
4
Матчи команд
Факел
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Факел
- : -
30.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 6 тур
Динамо
2 : 1
26.11.2026
Факел
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Акрон
0 : 2
21.11.2026
Факел
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Факел
1 : 2
07.11.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Рубин
1 : 0
31.10.2026
Факел
Россия. Кубок, 5 тур
Факел
0 : 0
27.10.2026
Ахмат
Спартак
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Факел
- : -
30.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 6 тур
Оренбург
1 : 0
26.11.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо Мх
1 : 1
22.11.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Спартак
2 : 1
08.11.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
Спартак
1 : 0
28.10.2026
Рубин
Информация о матче
Главный судья:
Ранэль Зияков
(Набережные Челны)
Стадион:
Факел
Посещаемость:
9745 из 10052 зрителей (96%)
Где смотреть матч:
Матч Премьер
Новости команд
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