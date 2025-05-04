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Расписание матчей
Хорватия. Футбольная лига
Славен Белупо - Осиек
Славен Белупо - Осиек: обзор матча 04 мая 2025
Славен Белупо
04.05.2025, воскресенье, 17:00
Хорватия. Футбольная лига, 33 тур
1 : 4
Завершен
Осиек
54'
I. Dolček
43'
Эрнани
59'
Р. Юришич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Славен Белупо - Осиек
87'
Замена
N. Farkaš
️️️️
M. Soldo
75'
Замена
J. Ohajunwa
️️️️
Эрнани
Желтая карточка
A. Bosec
71'
Замена
M. Boras
️️️️
D. Kovačić
65'
59'
ГОЛ! 1:2!
Р. Юришич
Пас отдал
Эрнани
ГОЛ! 1:1!
I. Dolček
54'
Замена
I. Ćubelić
️️️️
I. Lepinjica
46'
Замена
М. Каймаков
️️️️
L. Crepulja
46'
Замена
I. Dolček
️️️️
A. Šuto
46'
Замена
A. Bosec
️️️️
F. Krušelj
46'
46'
Замена
P. Lima
️️️️
V. Jugović
Желтая карточка
L. Lucic
45'
+5
43'
ГОЛ! 0:1!
Эрнани
Пас отдал
Х. Бабец
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Славен Белупо
25
Ivan Susak
ВР
18
Filip Krušelj
ЦЗ
6
Tomislav Božić
ЦЗ
35
L. Lucic
ЦЗ
21
L. Crepulja
ЦП
23
Igor Lepinjica
ЦП
27
Ален Гргич
ЦФ
90
Илия Несторовски
ЦФ
22
Ante Šuto
ЦФ
14
Adrian Liber
ЦФ
4
Dominik Kovačić
ЦФ
Главный тренер
Иван Раделич
Осиек
31
Марко Маленица
ВР
21
Роко Юришич
ЛЗ
15
Йон Мерсинай
ЦЗ
5
Степа Мкртчян
ЦЗ
42
Ренан Гедес
ПЗ
11
Наил Омерович
ПЗ
6
Хрвойе Бабец
ОП
14
Marko Soldo
ЦП
39
Domagoj Bukvić
ЦП
7
Vedran Jugović
ЦФ
27
Эрнани
ЦФ
Славен Белупо
32
Ivan Čović
ВР
2
Vinko Međimorec
ЦЗ
13
Marko Lešković
ЦЗ
8
Antonio Bosec
ЦЗ
23
Marco Boras
ЦЗ
22
Michael Agbekpornu
ЦП
24
Leon Bošnjak
ЦП
10
Михаил Каймаков
ЦП
3
Antonio Jakir
ЦП
14
Matej Šakota
ЦП
7
Ivan Dolček
ЦФ
8
Ivan Ćubelić
ЦФ
Осиек
1
Mattia Del Favero
ВР
26
Luka Jelenić
ЦЗ
34
Ivan Cvijanović
ЦЗ
49
Ivano Kolarik
ЦЗ
18
Niko Farkaš
ЦП
21
Pedro Lima
ЦП
24
Filip Živković
ЦП
8
Justice Ohajunwa
ЦФ
9
Ivan Barić
ЦФ
3-2-5
25
18
6
35
21
23
90
Несторовски
4
14
22
27
Гргич
3-3-2-2
31
Маленица
42
Гедес
15
Мерсинай
5
Мкртчян
11
Омерович
6
Бабец
21
Юришич
14
39
27
Эрнани
7
18
8
8
18
4
23
23
4
21
10
Каймаков
10
Каймаков
21
22
7
7
22
23
8
8
23
14
18
18
14
7
21
21
7
27
Эрнани
8
8
27
Эрнани
Остались в запасе
Славен Белупо
Осиек
32
Ivan Čović
ВР
2
Vinko Međimorec
ЦЗ
13
Marko Lešković
ЦЗ
22
Michael Agbekpornu
ЦП
24
Leon Bošnjak
ЦП
3
Antonio Jakir
ЦП
14
Matej Šakota
ЦП
Главный тренер
Иван Раделич
1
Mattia Del Favero
ВР
26
Luka Jelenić
ЦЗ
34
Ivan Cvijanović
ЦЗ
49
Ivano Kolarik
ЦЗ
24
Filip Živković
ЦП
9
Ivan Barić
ЦФ
Остались в запасе
32
Ivan Čović
ВР
2
Vinko Međimorec
ЦЗ
13
Marko Lešković
ЦЗ
22
Michael Agbekpornu
ЦП
24
Leon Bošnjak
ЦП
3
Antonio Jakir
ЦП
14
Matej Šakota
ЦП
Остались в запасе
1
Mattia Del Favero
ВР
26
Luka Jelenić
ЦЗ
34
Ivan Cvijanović
ЦЗ
49
Ivano Kolarik
ЦЗ
24
Filip Živković
ЦП
9
Ivan Barić
ЦФ
Главный тренер
Иван Раделич
Статистика матча Славен Белупо - Осиек
2
Всего ударов по воротам
13
11
Удары в створ
4
8
Владение мячом %
69
31
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Угловые удары
3
3
Нарушения
7
8
Офсайды
1
0
Количество передач
515
248
Сейвы
4
3
Точность передач %
86
72
Удары мимо ворот
6
2
Блокированные удары
3
1
Удары из пределов штрафной
7
8
Удары из-за пределов штрафной
6
3
Матчи команд
Славен Белупо
Хорватия. Футбольная лига, 16 тур
Славен Белупо
- : -
05.12.2026
Хайдук
Хорватия. Футбольная лига, 15 тур
Локомотива
2 : 1
28.11.2026
Славен Белупо
Хорватия. Футбольная лига, 14 тур
Славен Белупо
1 : 0
23.11.2026
Осиек
Хорватия. Футбольная лига, 13 тур
Горица
3 : 5
07.11.2026
Славен Белупо
Хорватия. Футбольная лига, 12 тур
Славен Белупо
0 : 2
30.10.2026
Истра 1961
Хорватия. Футбольная лига, 11 тур
Вараждин
1 : 2
24.10.2026
Славен Белупо
Осиек
Хорватия. Футбольная лига, 16 тур
Динамо Загреб
- : -
06.12.2026
Осиек
Хорватия. Футбольная лига, 15 тур
Осиек
1 : 0
28.11.2026
Риека
Хорватия. Футбольная лига, 14 тур
Славен Белупо
1 : 0
23.11.2026
Осиек
Хорватия. Футбольная лига, 13 тур
Осиек
0 : 1
08.11.2026
Хайдук
Хорватия. Футбольная лига, 12 тур
Локомотива
1 : 3
01.11.2026
Осиек
Хорватия. Футбольная лига, 11 тур
Осиек
0 : 1
25.10.2026
Рудеш
Информация о матче
Главный судья:
Ivan Vukancic, Croatia
Стадион:
Gradski stadion Ivan Kušek Apaš, Koprivnica
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