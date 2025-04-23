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Расписание матчей
Хорватия. Футбольная лига
Риека - Осиек
Риека - Осиек: обзор матча 23 апреля 2025
Риека
23.04.2025, среда, 21:00
Хорватия. Футбольная лига, 31 тур
0 : 2
Завершен
Осиек
53'
M. Soldo
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Риека - Осиек
90'
+5
Желтая карточка
P. Lima
90'
+2
Замена
I. Cvijanović
️️️️
M. Soldo
86'
Замена
P. Lima
️️️️
V. Jugović
74'
Замена
П. Пушич
️️️️
Эрнани
Замена
А. Гояк
️️️️
Д. Петрович
65'
Замена
️️️️
Л. Селахи
56'
Замена
B. Bogojević
️️️️
А. Орек
56'
53'
ГОЛ! 0:1!
M. Soldo
Желтая карточка
А. Орек
49'
46'
Замена
Й. Мерсинай
️️️️
L. Jelenić
20'
Желтая карточка
A. Jakupovic
Желтая карточка
Й. Манев
5'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Риека
23
Мартин Зломислич
ВР
22
Анте Орек
ЦЗ
55
Йован Манев
ЦЗ
6
Степан Радельич
ЦЗ
21
Деян Петрович
ЦП
18
Линдон Селахи
ЦП
10
Тони Фрук
ЦП
7
Найс Джуара
ЦП
4
Нико Янкович
АП
34
Младен Деветак
ЦФ
9
Дуйе Чоп
ЦФ
Главный тренер
Желько Сопич
Осиек
31
Марко Маленица
ВР
21
Роко Юришич
ЛЗ
26
Luka Jelenić
ЦЗ
5
Степа Мкртчян
ЦЗ
42
Ренан Гедес
ПЗ
11
Наил Омерович
ПЗ
6
Хрвойе Бабец
ОП
14
Marko Soldo
ЦП
27
Эрнани
ЦФ
9
A. Jakupovic
ЦФ
7
Vedran Jugović
ЦФ
Риека
12
Niko Vucetic
ВР
99
Алекса Тодорович
ВР
2
Lovro Kitin
ЦЗ
55
Petar Raguž
ЦЗ
20
Габриэль Рукавина
ЛВ
3
Бруно Года
ЦП
25
Bruno Bogojević
ЦП
15
Силвио Илинкович
ЦП
14
Амер Гояк
АП
19
Cherno Saho
ЦФ
17
Лука Менало
ЦФ
20
Dominik Dogan
ЦФ
Осиек
12
Matej Grahovac
ВР
15
Йон Мерсинай
ЦЗ
49
Ivano Kolarik
ЦЗ
34
Ivan Cvijanović
ЦЗ
26
Тиагу Дантас
ЦП
21
Pedro Lima
ЦП
24
Filip Živković
ЦП
70
Петар Пушич
ПП
8
Justice Ohajunwa
ЦФ
9
Кемаль Адеми
ЦФ
3-4-1-2
23
Зломислич
22
Орек
55
Манев
6
Радельич
21
Петрович
10
Фрук
7
Джуара
18
Селахи
4
Янкович
9
Чоп
34
Деветак
3-3-1-3
31
Маленица
42
Гедес
26
5
Мкртчян
11
Омерович
6
Бабец
21
Юришич
14
7
9
27
Эрнани
22
Орек
25
25
22
Орек
21
Петрович
14
Гояк
14
Гояк
21
Петрович
26
15
Мерсинай
15
Мерсинай
26
14
34
34
14
7
21
21
7
27
Эрнани
70
Пушич
70
Пушич
27
Эрнани
Остались в запасе
Риека
Осиек
12
Niko Vucetic
ВР
99
Алекса Тодорович
ВР
2
Lovro Kitin
ЦЗ
55
Petar Raguž
ЦЗ
3
Бруно Года
ЦП
15
Силвио Илинкович
ЦП
20
Габриэль Рукавина
ЛВ
19
Cherno Saho
ЦФ
17
Лука Менало
ЦФ
20
Dominik Dogan
ЦФ
Главный тренер
Желько Сопич
12
Matej Grahovac
ВР
49
Ivano Kolarik
ЦЗ
26
Тиагу Дантас
ЦП
24
Filip Živković
ЦП
8
Justice Ohajunwa
ЦФ
9
Кемаль Адеми
ЦФ
Остались в запасе
12
Niko Vucetic
ВР
99
Алекса Тодорович
ВР
2
Lovro Kitin
ЦЗ
55
Petar Raguž
ЦЗ
3
Бруно Года
ЦП
15
Силвио Илинкович
ЦП
20
Габриэль Рукавина
ЛВ
19
Cherno Saho
ЦФ
17
Лука Менало
ЦФ
20
Dominik Dogan
ЦФ
Остались в запасе
12
Matej Grahovac
ВР
49
Ivano Kolarik
ЦЗ
26
Тиагу Дантас
ЦП
24
Filip Živković
ЦП
8
Justice Ohajunwa
ЦФ
9
Кемаль Адеми
ЦФ
Главный тренер
Желько Сопич
Статистика матча Риека - Осиек
2
2
Всего ударов по воротам
19
14
Удары в створ
2
7
Владение мячом %
68
32
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
8
4
Нарушения
12
12
Офсайды
2
4
Количество передач
499
243
Сейвы
5
2
Точность передач %
85
67
Удары мимо ворот
9
4
Блокированные удары
8
3
Удары из пределов штрафной
10
9
Удары из-за пределов штрафной
9
5
Матчи команд
Риека
Хорватия. Футбольная лига, 2 тур
Риека
- : -
03.12.2026
Динамо Загреб
Хорватия. Футбольная лига, 15 тур
Осиек
1 : 0
28.11.2026
Риека
Хорватия. Футбольная лига, 14 тур
Риека
2 : 0
22.11.2026
Горица
Хорватия. Футбольная лига, 13 тур
Истра 1961
3 : 1
07.11.2026
Риека
Хорватия. Футбольная лига, 12 тур
Риека
1 : 1
01.11.2026
Вараждин
Хорватия. Футбольная лига, 11 тур
Динамо Загреб
2 : 1
27.10.2026
Риека
Осиек
Хорватия. Футбольная лига, 16 тур
Динамо Загреб
- : -
06.12.2026
Осиек
Хорватия. Футбольная лига, 15 тур
Осиек
1 : 0
28.11.2026
Риека
Хорватия. Футбольная лига, 14 тур
Славен Белупо
1 : 0
23.11.2026
Осиек
Хорватия. Футбольная лига, 13 тур
Осиек
0 : 1
08.11.2026
Хайдук
Хорватия. Футбольная лига, 12 тур
Локомотива
1 : 3
01.11.2026
Осиек
Хорватия. Футбольная лига, 11 тур
Осиек
0 : 1
25.10.2026
Рудеш
Информация о матче
Главный судья:
Ante Culina, Croatia
Стадион:
Ружевица
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