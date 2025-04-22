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Расписание матчей
Хорватия. Футбольная лига
Славен Белупо - Вараждин
Славен Белупо - Вараждин: обзор матча 22 апреля 2025
Славен Белупо
22.04.2025, вторник, 18:00
Хорватия. Футбольная лига, 31 тур
0 : 1
Завершен
Вараждин
62'
Д. Митровски
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Славен Белупо - Вараждин
88'
Замена
V. Jovanov
️️️️
М. Вук
86'
Желтая карточка
O. Zelenika
Замена
M. Šakota
️️️️
A. Jakir
86'
82'
Замена
M. Antunović
️️️️
Д. Митровски
82'
Замена
J. Poldrugač
️️️️
M. Dabro
73'
Желтая карточка
М. Вук
71'
Замена
М. Барач
️️️️
M. Marina
64'
Желтая карточка
Л. Ба
Замена
I. Ćubelić
️️️️
L. Crepulja
64'
62'
ГОЛ! 0:1!
Д. Митровски
60'
Желтая карточка
N. Tepšić
Замена
М. Каймаков
️️️️
I. Lepinjica
54'
Замена
I. Dolček
️️️️
M. Agbekpornu
54'
46'
Замена
L. Škaričić
️️️️
M. Mladenovski
32'
Желтая карточка
M. Mladenovski
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Славен Белупо
25
Ivan Susak
ВР
8
Antonio Bosec
ЦЗ
6
Tomislav Božić
ЦЗ
3
Antonio Jakir
ЦП
21
L. Crepulja
ЦП
22
Michael Agbekpornu
ЦП
23
Igor Lepinjica
ЦП
8
Adriano Jagušić
ЦП
4
Dominik Kovačić
ЦФ
27
Ален Гргич
ЦФ
22
Ante Šuto
ЦФ
Главный тренер
Иван Раделич
Вараждин
1
Oliver Zelenika
ВР
13
Mario Mladenovski
ЦЗ
5
Ламин Ба
ЦЗ
25
Antonio Boršić
ЦЗ
16
Novak Tepšić
ЦЗ
23
Фране Маглица
ПЗ
7
Матей Вук
ЛВ
24
Mario Marina
ЦП
20
Димитар Митровски
ПВ
2
Enes Alic
ЦФ
7
Marko Dabro
ЦФ
Главный тренер
Никола Сафарич
Славен Белупо
32
Ivan Čović
ВР
2
Vinko Međimorec
ЦЗ
13
Marko Lešković
ЦЗ
27
Luka Ćurković
ЦЗ
18
Filip Krušelj
ЦЗ
23
Marco Boras
ЦЗ
24
Leon Bošnjak
ЦП
20
Filip Hlevnjak
ЦП
10
Михаил Каймаков
ЦП
14
Matej Šakota
ЦП
7
Ivan Dolček
ЦФ
8
Ivan Ćubelić
ЦФ
Вараждин
21
Teo Novak
ВР
3
Vane Jovanov
ЦЗ
44
Матео Барач
ЦЗ
14
Jaime Sierra
ЦП
20
David Mistrafovic
ЦП
11
Jurica Poldrugač
ЦП
4
Luka Škaričić
ЦФ
22
Mate Antunović
ЦФ
86
Niko Domjanić
ЦФ
2-5-3
25
8
6
21
22
23
8
3
22
27
Гргич
4
3-2-1-2-2
1
5
Ба
25
16
23
Маглица
13
24
20
Митровски
7
Вук
7
2
23
10
Каймаков
10
Каймаков
23
3
14
14
3
22
7
7
22
21
8
8
21
7
Вук
3
3
7
Вук
24
44
Барач
44
Барач
24
7
11
11
7
13
4
4
13
20
Митровски
22
22
20
Митровски
Остались в запасе
Славен Белупо
Вараждин
32
Ivan Čović
ВР
2
Vinko Međimorec
ЦЗ
13
Marko Lešković
ЦЗ
27
Luka Ćurković
ЦЗ
18
Filip Krušelj
ЦЗ
23
Marco Boras
ЦЗ
24
Leon Bošnjak
ЦП
20
Filip Hlevnjak
ЦП
Главный тренер
Иван Раделич
21
Teo Novak
ВР
14
Jaime Sierra
ЦП
20
David Mistrafovic
ЦП
86
Niko Domjanić
ЦФ
Главный тренер
Никола Сафарич
Остались в запасе
32
Ivan Čović
ВР
2
Vinko Međimorec
ЦЗ
13
Marko Lešković
ЦЗ
27
Luka Ćurković
ЦЗ
18
Filip Krušelj
ЦЗ
23
Marco Boras
ЦЗ
24
Leon Bošnjak
ЦП
20
Filip Hlevnjak
ЦП
Остались в запасе
21
Teo Novak
ВР
14
Jaime Sierra
ЦП
20
David Mistrafovic
ЦП
86
Niko Domjanić
ЦФ
Главный тренер
Иван Раделич
Главный тренер
Никола Сафарич
Статистика матча Славен Белупо - Вараждин
5
Всего ударов по воротам
12
14
Удары в створ
3
4
Владение мячом %
65
35
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
5
Угловые удары
5
3
Нарушения
8
10
Офсайды
2
2
Количество передач
499
267
Сейвы
3
3
Точность передач %
82
64
Удары мимо ворот
9
4
Блокированные удары
0
6
Удары из пределов штрафной
8
8
Удары из-за пределов штрафной
4
6
Матчи команд
Славен Белупо
Хорватия. Футбольная лига, 16 тур
Славен Белупо
- : -
05.12.2026
Хайдук
Хорватия. Футбольная лига, 15 тур
Локомотива
2 : 1
28.11.2026
Славен Белупо
Хорватия. Футбольная лига, 14 тур
Славен Белупо
1 : 0
23.11.2026
Осиек
Хорватия. Футбольная лига, 13 тур
Горица
3 : 5
07.11.2026
Славен Белупо
Хорватия. Футбольная лига, 12 тур
Славен Белупо
0 : 2
30.10.2026
Истра 1961
Хорватия. Футбольная лига, 11 тур
Вараждин
1 : 2
24.10.2026
Славен Белупо
Вараждин
Хорватия. Футбольная лига, 16 тур
Вараждин
- : -
06.12.2026
Горица
Хорватия. Футбольная лига, 15 тур
Истра 1961
2 : 1
27.11.2026
Вараждин
Хорватия. Футбольная лига, 14 тур
Рудеш
0 : 2
21.11.2026
Вараждин
Хорватия. Футбольная лига, 13 тур
Вараждин
1 : 3
08.11.2026
Динамо Загреб
Хорватия. Футбольная лига, 12 тур
Риека
1 : 1
01.11.2026
Вараждин
Хорватия. Футбольная лига, 11 тур
Вараждин
1 : 2
24.10.2026
Славен Белупо
Информация о матче
Главный судья:
Ante Terzic, Croatia
Стадион:
Gradski stadion Ivan Kušek Apaš, Koprivnica
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2025.10.29 15:15
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