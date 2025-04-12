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Расписание матчей
Хорватия. Футбольная лига
Горица - Истра 1961
Горица - Истра 1961: обзор матча 12 апреля 2025
Горица
12.04.2025, суббота, 17:00
Хорватия. Футбольная лига, 29 тур
3 : 2
Завершен
Истра 1961
81'
M. Kolar
13'
С. Лончар
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Горица - Истра 1961
88'
Замена
K. Fućak
️️️️
Г. Гагуа
84'
Вторая желтая
М. Хайстер
ГОЛ! 1:1!
M. Kolar
81'
74'
Замена
I. Ćalušić
️️️️
A. Maurić
53'
Желтая карточка
М. Хайстер
Желтая карточка
Т. Халилович
46'
Замена
V. Majstorović
️️️️
Д. Миканович
46'
Желтая карточка
Г. Сикошек
26'
13'
ГОЛ! 0:1!
С. Лончар
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Горица
31
Ivan Banić
ВР
20
Грегор Сикошек
ЦЗ
4
Matthew Steenvoorden
ЦЗ
24
Дино Миканович
ПЗ
20
Агон Элези
ОП
4
Адрион Паязити
ЦП
30
Martin Slogar
ЦП
7
Тибор Халилович
АП
5
Mateo Leš
ЦФ
20
Мервейл Ндокит
ЦФ
9
Filip Čuić
ЦФ
Главный тренер
Райко Видович
Истра 1961
21
Lovro Majkić
ВР
25
Морис Валинчич
ЦЗ
15
Дарио Марешич
ЦЗ
2
Марсель Хайстер
ЦЗ
10
Стипе Лончар
ЦП
5
Йосип Радошевич
ЦП
8
Antonio Maurić
ЦП
7
Vinko Rozić
ЦП
21
Матео Лисица
ПВ
16
Вилле Коски
ЦФ
29
Гиорги Гагуа
ЦФ
Главный тренер
Паоло Трамеццани
Горица
30
Darijan Radelić-Žarkov
ВР
1
Карло Жигер
ВР
6
Jakov Gurlica
ЦЗ
8
Nikola Jojić
ЦП
77
Valentino Majstorović
ЦП
24
Mateo Bašić
ЦП
23
Luka Kapulica
ЦП
17
Antonio Ilić
ЦП
88
Sekou Matar Sagna
ЦП
21
M. Kolar
ЦФ
99
Medin Gashi
ЦФ
90
D. Stiglec
ЦФ
Истра 1961
12
Marko Juršić
ВР
1
Franko Kolić
ВР
77
Стефан Келлер
ЦЗ
27
Ivan Ćalušić
ЦП
7
Slavko Blagojević
ЦП
36
Irfan Ramić
ЦП
70
Salim Fago Lawal
ЦФ
22
Danijel Dejan Djuric
ЦФ
57
Kristian Fućak
ЦФ
6
Logi Hrafn Róbertsson
ЦФ
94
Hamza Jaganjac
ЦФ
3-1-2-1-3
31
20
Сикошек
4
24
Миканович
20
Элези
4
Паязити
30
7
Халилович
9
20
Ндокит
5
3-4-1-2
21
25
Валинчич
15
Марешич
2
Хайстер
5
Радошевич
8
7
10
Лончар
21
Лисица
29
Гагуа
16
Коски
24
Миканович
77
77
24
Миканович
8
27
27
8
29
Гагуа
57
57
29
Гагуа
Остались в запасе
Горица
Истра 1961
30
Darijan Radelić-Žarkov
ВР
1
Карло Жигер
ВР
6
Jakov Gurlica
ЦЗ
8
Nikola Jojić
ЦП
24
Mateo Bašić
ЦП
23
Luka Kapulica
ЦП
17
Antonio Ilić
ЦП
88
Sekou Matar Sagna
ЦП
21
M. Kolar
ЦФ
99
Medin Gashi
ЦФ
90
D. Stiglec
ЦФ
Главный тренер
Райко Видович
12
Marko Juršić
ВР
1
Franko Kolić
ВР
77
Стефан Келлер
ЦЗ
7
Slavko Blagojević
ЦП
36
Irfan Ramić
ЦП
70
Salim Fago Lawal
ЦФ
22
Danijel Dejan Djuric
ЦФ
6
Logi Hrafn Róbertsson
ЦФ
94
Hamza Jaganjac
ЦФ
Главный тренер
Паоло Трамеццани
Остались в запасе
30
Darijan Radelić-Žarkov
ВР
1
Карло Жигер
ВР
6
Jakov Gurlica
ЦЗ
8
Nikola Jojić
ЦП
24
Mateo Bašić
ЦП
23
Luka Kapulica
ЦП
17
Antonio Ilić
ЦП
88
Sekou Matar Sagna
ЦП
21
M. Kolar
ЦФ
99
Medin Gashi
ЦФ
90
D. Stiglec
ЦФ
Остались в запасе
12
Marko Juršić
ВР
1
Franko Kolić
ВР
77
Стефан Келлер
ЦЗ
7
Slavko Blagojević
ЦП
36
Irfan Ramić
ЦП
70
Salim Fago Lawal
ЦФ
22
Danijel Dejan Djuric
ЦФ
6
Logi Hrafn Róbertsson
ЦФ
94
Hamza Jaganjac
ЦФ
Главный тренер
Райко Видович
Главный тренер
Паоло Трамеццани
Статистика матча Горица - Истра 1961
2
1
1
Всего ударов по воротам
13
12
Удары в створ
8
5
Владение мячом %
40
60
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
1
Угловые удары
0
2
Нарушения
13
11
Количество передач
282
433
Сейвы
4
5
Точность передач %
79
84
Удары мимо ворот
3
3
Блокированные удары
2
4
Удары из пределов штрафной
8
6
Удары из-за пределов штрафной
5
6
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3 : 2
22.11.2026
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Истра 1961
3 : 1
07.11.2026
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Славен Белупо
0 : 2
30.10.2026
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Истра 1961
2 : 2
26.10.2026
Хайдук
Информация о матче
Главный судья:
Матео Эрцег
Стадион:
Gradski stadion Velika Gorica, Velika Gorica
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