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Расписание матчей
Хорватия. Футбольная лига
Риека - Вараждин
Риека - Вараждин: обзор матча 13 апреля 2025
Риека
13.04.2025, воскресенье, 17:00
Хорватия. Футбольная лига, 29 тур
1 : 0
Завершен
Вараждин
90+2'
Л. Менало
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Риека - Вараждин
Желтая карточка
Т. Фрук
90'
+6
ГОЛ! 1:0!
Л. Менало
Пас отдал
Т. Фрук
90'
+2
86'
Желтая карточка
J. Sierra
Желтая карточка
Й. Манев
84'
Замена
Й. Манев
️️️️
Н. Джуара
78'
72'
Замена
J. Sierra
️️️️
M. Marina
Замена
B. Bogojević
️️️️
А. Орек
64'
61'
Замена
M. Antunović
️️️️
М. Вук
Замена
Л. Менало
️️️️
Д. Чоп
60'
Вторая желтая
С. Радельич
55'
46'
Замена
L. Škaričić
️️️️
Л. Ба
46'
Замена
M. Čuić
️️️️
M. Dabro
43'
Желтая карточка
M. Dabro
Желтая карточка
С. Радельич
25'
22'
Желтая карточка
Л. Ба
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Риека
23
Мартин Зломислич
ВР
22
Анте Орек
ЦЗ
6
Степан Радельич
ЦЗ
10
Тони Фрук
ЦП
7
Найс Джуара
ЦП
18
Линдон Селахи
ЦП
21
Деян Петрович
ЦП
4
Нико Янкович
АП
34
Младен Деветак
ЦФ
9
Дуйе Чоп
ЦФ
45
Анте Майсторович
ЦФ
Главный тренер
Желько Сопич
Вараждин
1
Oliver Zelenika
ВР
5
Ламин Ба
ЦЗ
25
Antonio Boršić
ЦЗ
13
Mario Mladenovski
ЦЗ
23
Фране Маглица
ПЗ
7
Матей Вук
ЛВ
24
Mario Marina
ЦП
8
Tomislav Duvnjak
ЦП
20
Димитар Митровски
ПВ
22
Luka Mamić
ЦФ
7
Marko Dabro
ЦФ
Главный тренер
Никола Сафарич
Риека
99
Алекса Тодорович
ВР
2
Lovro Kitin
ЦЗ
55
Йован Манев
ЦЗ
21
Bruno Burčul
ЦЗ
20
Габриэль Рукавина
ЛВ
23
Rajan Žlibanović
ЦП
15
Силвио Илинкович
ЦП
25
Bruno Bogojević
ЦП
3
Бруно Года
ЦП
17
Лука Менало
ЦФ
19
Cherno Saho
ЦФ
20
Dominik Dogan
ЦФ
Вараждин
21
Josip Silić
ВР
3
Vane Jovanov
ЦЗ
16
Novak Tepšić
ЦЗ
14
Jaime Sierra
ЦП
11
Jurica Poldrugač
ЦП
4
Luka Škaričić
ЦФ
2
Enes Alic
ЦФ
10
Mario Čuić
ЦФ
22
Mate Antunović
ЦФ
2-4-1-3
23
Зломислич
22
Орек
6
Радельич
10
Фрук
18
Селахи
21
Петрович
7
Джуара
4
Янкович
45
Майсторович
9
Чоп
34
Деветак
4-2-2-2
1
23
Маглица
25
13
5
Ба
24
8
20
Митровски
7
Вук
7
22
7
Джуара
55
Манев
55
Манев
7
Джуара
22
Орек
25
25
22
Орек
9
Чоп
17
Менало
17
Менало
9
Чоп
24
14
14
24
5
Ба
4
4
5
Ба
7
10
10
7
7
Вук
22
22
7
Вук
Остались в запасе
Риека
Вараждин
99
Алекса Тодорович
ВР
2
Lovro Kitin
ЦЗ
21
Bruno Burčul
ЦЗ
23
Rajan Žlibanović
ЦП
15
Силвио Илинкович
ЦП
3
Бруно Года
ЦП
20
Габриэль Рукавина
ЛВ
19
Cherno Saho
ЦФ
20
Dominik Dogan
ЦФ
Главный тренер
Желько Сопич
21
Josip Silić
ВР
3
Vane Jovanov
ЦЗ
16
Novak Tepšić
ЦЗ
11
Jurica Poldrugač
ЦП
2
Enes Alic
ЦФ
Главный тренер
Никола Сафарич
Остались в запасе
99
Алекса Тодорович
ВР
2
Lovro Kitin
ЦЗ
21
Bruno Burčul
ЦЗ
23
Rajan Žlibanović
ЦП
15
Силвио Илинкович
ЦП
3
Бруно Года
ЦП
20
Габриэль Рукавина
ЛВ
19
Cherno Saho
ЦФ
20
Dominik Dogan
ЦФ
Остались в запасе
21
Josip Silić
ВР
3
Vane Jovanov
ЦЗ
16
Novak Tepšić
ЦЗ
11
Jurica Poldrugač
ЦП
2
Enes Alic
ЦФ
Главный тренер
Желько Сопич
Главный тренер
Никола Сафарич
Статистика матча Риека - Вараждин
3
1
3
Всего ударов по воротам
13
10
Удары в створ
3
2
Владение мячом %
38
62
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
3
Угловые удары
6
6
Нарушения
9
10
Офсайды
1
1
Количество передач
315
524
Сейвы
1
2
Точность передач %
72
85
Удары мимо ворот
9
7
Блокированные удары
1
1
Удары из пределов штрафной
8
4
Удары из-за пределов штрафной
5
6
Матчи команд
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Риека
- : -
03.12.2026
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Хорватия. Футбольная лига, 15 тур
Осиек
1 : 0
28.11.2026
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Риека
2 : 0
22.11.2026
Горица
Хорватия. Футбольная лига, 13 тур
Истра 1961
3 : 1
07.11.2026
Риека
Хорватия. Футбольная лига, 12 тур
Риека
1 : 1
01.11.2026
Вараждин
Хорватия. Футбольная лига, 11 тур
Динамо Загреб
2 : 1
27.10.2026
Риека
Вараждин
Хорватия. Футбольная лига, 16 тур
Вараждин
- : -
06.12.2026
Горица
Хорватия. Футбольная лига, 15 тур
Истра 1961
2 : 1
27.11.2026
Вараждин
Хорватия. Футбольная лига, 14 тур
Рудеш
0 : 2
21.11.2026
Вараждин
Хорватия. Футбольная лига, 13 тур
Вараждин
1 : 3
08.11.2026
Динамо Загреб
Хорватия. Футбольная лига, 12 тур
Риека
1 : 1
01.11.2026
Вараждин
Хорватия. Футбольная лига, 11 тур
Вараждин
1 : 2
24.10.2026
Славен Белупо
Информация о матче
Главный судья:
Матео Эрцег
Стадион:
Ружевица
Посещаемость:
5277 из 8279 зрителей (63%)
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