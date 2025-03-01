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Расписание матчей
Хорватия. Футбольная лига
Осиек - Славен Белупо
Осиек - Славен Белупо: обзор матча 01 марта 2025
Осиек
01.03.2025, суббота, 19:30
Хорватия. Футбольная лига, 24 тур
1 : 2
Завершен
Славен Белупо
25'
П. Пушич
78'
A. Šuto
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Осиек - Славен Белупо
89'
Замена
M. Boras
️️️️
И. Несторовски
Замена
С. Мкртчян
️️️️
А. Туйя
85'
Замена
J. Ohajunwa
️️️️
Р. Гедес
85'
78'
ГОЛ! 1:1!
A. Šuto
Пас отдал
А. Гргич
Желтая карточка
V. Jugović
77'
74'
Замена
М. Каймаков
️️️️
A. Liber
74'
Замена
A. Šuto
️️️️
F. Krušelj
Желтая карточка
A. Jakupovic
72'
Замена
V. Jugović
️️️️
П. Пушич
63'
46'
Замена
I. Lepinjica
️️️️
I. Dolček
ГОЛ! 1:0!
П. Пушич
25'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Осиек
31
Марко Маленица
ВР
21
Роко Юришич
ЛЗ
26
Luka Jelenić
ЦЗ
13
Алессандро Туйя
ЦЗ
42
Ренан Гедес
ПЗ
11
Наил Омерович
ПЗ
6
Хрвойе Бабец
ОП
26
Тиагу Дантас
ЦП
14
Marko Soldo
ЦП
70
Петар Пушич
ПП
9
A. Jakupovic
ЦФ
Славен Белупо
25
Ivan Susak
ВР
35
L. Lucic
ЦЗ
6
Tomislav Božić
ЦЗ
18
Filip Krušelj
ЦЗ
21
L. Crepulja
ЦП
4
Dominik Kovačić
ЦФ
14
Adrian Liber
ЦФ
7
Ivan Dolček
ЦФ
8
Ivan Ćubelić
ЦФ
27
Ален Гргич
ЦФ
90
Илия Несторовски
ЦФ
Главный тренер
Иван Раделич
Осиек
12
Matej Grahovac
ВР
1
Mattia Del Favero
ВР
12
Matej Grahovac
ВР
5
Степа Мкртчян
ЦЗ
49
Ivano Kolarik
ЦЗ
34
Ivan Cvijanović
ЦЗ
21
Pedro Lima
ЦП
24
Filip Živković
ЦП
39
Domagoj Bukvić
ЦП
98
Šimun Mikolčić
ЦП
9
Ivan Barić
ЦФ
7
Vedran Jugović
ЦФ
8
Justice Ohajunwa
ЦФ
Славен Белупо
32
Ivan Čović
ВР
23
Marco Boras
ЦЗ
8
Antonio Bosec
ЦЗ
2
Vinko Međimorec
ЦЗ
13
Marko Lešković
ЦЗ
3
Antonio Jakir
ЦП
14
Matej Šakota
ЦП
8
Adriano Jagušić
ЦП
10
Михаил Каймаков
ЦП
24
Leon Bošnjak
ЦП
23
Igor Lepinjica
ЦП
22
Ante Šuto
ЦФ
3-3-3-1
31
Маленица
42
Гедес
26
13
Туйя
21
Юришич
6
Бабец
11
Омерович
26
Дантас
14
70
Пушич
9
3-1-5
25
35
6
18
21
14
90
Несторовски
27
Гргич
8
7
13
Туйя
5
Мкртчян
5
Мкртчян
13
Туйя
70
Пушич
7
7
70
Пушич
42
Гедес
8
8
42
Гедес
90
Несторовски
23
23
90
Несторовски
14
10
Каймаков
10
Каймаков
14
7
23
23
7
18
22
22
18
Остались в запасе
Осиек
Славен Белупо
12
Matej Grahovac
ВР
1
Mattia Del Favero
ВР
12
Matej Grahovac
ВР
49
Ivano Kolarik
ЦЗ
34
Ivan Cvijanović
ЦЗ
21
Pedro Lima
ЦП
24
Filip Živković
ЦП
39
Domagoj Bukvić
ЦП
98
Šimun Mikolčić
ЦП
9
Ivan Barić
ЦФ
32
Ivan Čović
ВР
8
Antonio Bosec
ЦЗ
2
Vinko Međimorec
ЦЗ
13
Marko Lešković
ЦЗ
3
Antonio Jakir
ЦП
14
Matej Šakota
ЦП
8
Adriano Jagušić
ЦП
24
Leon Bošnjak
ЦП
Главный тренер
Иван Раделич
Остались в запасе
12
Matej Grahovac
ВР
1
Mattia Del Favero
ВР
12
Matej Grahovac
ВР
49
Ivano Kolarik
ЦЗ
34
Ivan Cvijanović
ЦЗ
21
Pedro Lima
ЦП
24
Filip Živković
ЦП
39
Domagoj Bukvić
ЦП
98
Šimun Mikolčić
ЦП
9
Ivan Barić
ЦФ
Остались в запасе
32
Ivan Čović
ВР
8
Antonio Bosec
ЦЗ
2
Vinko Međimorec
ЦЗ
13
Marko Lešković
ЦЗ
3
Antonio Jakir
ЦП
14
Matej Šakota
ЦП
8
Adriano Jagušić
ЦП
24
Leon Bošnjak
ЦП
Главный тренер
Иван Раделич
Статистика матча Осиек - Славен Белупо
2
Всего ударов по воротам
10
8
Удары в створ
6
4
Владение мячом %
48
52
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Угловые удары
3
3
Нарушения
8
7
Офсайды
2
8
Количество передач
411
447
Сейвы
2
6
Точность передач %
74
78
Удары мимо ворот
3
3
Блокированные удары
1
1
Удары из пределов штрафной
8
5
Удары из-за пределов штрафной
2
3
Матчи команд
Осиек
Хорватия. Футбольная лига, 16 тур
Динамо Загреб
- : -
06.12.2026
Осиек
Хорватия. Футбольная лига, 15 тур
Осиек
1 : 0
28.11.2026
Риека
Хорватия. Футбольная лига, 14 тур
Славен Белупо
1 : 0
23.11.2026
Осиек
Хорватия. Футбольная лига, 13 тур
Осиек
0 : 1
08.11.2026
Хайдук
Хорватия. Футбольная лига, 12 тур
Локомотива
1 : 3
01.11.2026
Осиек
Хорватия. Футбольная лига, 11 тур
Осиек
0 : 1
25.10.2026
Рудеш
Славен Белупо
Хорватия. Футбольная лига, 16 тур
Славен Белупо
- : -
05.12.2026
Хайдук
Хорватия. Футбольная лига, 15 тур
Локомотива
2 : 1
28.11.2026
Славен Белупо
Хорватия. Футбольная лига, 14 тур
Славен Белупо
1 : 0
23.11.2026
Осиек
Хорватия. Футбольная лига, 13 тур
Горица
3 : 5
07.11.2026
Славен Белупо
Хорватия. Футбольная лига, 12 тур
Славен Белупо
0 : 2
30.10.2026
Истра 1961
Хорватия. Футбольная лига, 11 тур
Вараждин
1 : 2
24.10.2026
Славен Белупо
Информация о матче
Главный судья:
Игор Паяч
(Свети-Иван-Зелина)
Стадион:
Opus Arena, Osijek
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