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Расписание матчей
Хорватия. Футбольная лига
Осиек - Риека
Осиек - Риека: обзор матча 16 февраля 2025
Осиек
16.02.2025, воскресенье, 19:45
Хорватия. Футбольная лига, 22 тур
0 : 2
Завершен
Риека
15'
Д. Чоп
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Осиек - Риека
86'
Замена
Б. Года
️️️️
С. Радельич
86'
Замена
Š. Butić
️️️️
Н. Джуара
Желтая карточка
А. Туйя
80'
Замена
К. Адеми
️️️️
Т. Дантас
80'
74'
Замена
Л. Менало
️️️️
А. Гояк
60'
Замена
Й. Манев
️️️️
B. Bogojević
Замена
Р. Юришич
️️️️
С. Мкртчян
58'
Замена
Эрнани
️️️️
P. Lima
46'
26'
Желтая карточка
B. Bogojević
Желтая карточка
Х. Бабец
24'
15'
ГОЛ! 0:1!
Д. Чоп
Пас отдал
Н. Джуара
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Осиек
31
Марко Маленица
ВР
26
Luka Jelenić
ЦЗ
13
Алессандро Туйя
ЦЗ
5
Степа Мкртчян
ЦЗ
34
Ivan Cvijanović
ЦЗ
11
Наил Омерович
ПЗ
6
Хрвойе Бабец
ОП
26
Тиагу Дантас
ЦП
21
Pedro Lima
ЦП
70
Петар Пушич
ПП
9
A. Jakupovic
ЦФ
Риека
23
Мартин Зломислич
ВР
6
Степан Радельич
ЦЗ
25
Bruno Bogojević
ЦП
18
Линдон Селахи
ЦП
7
Найс Джуара
ЦП
21
Деян Петрович
ЦП
14
Амер Гояк
АП
4
Нико Янкович
АП
45
Анте Майсторович
ЦФ
34
Младен Деветак
ЦФ
9
Дуйе Чоп
ЦФ
Главный тренер
Желько Сопич
Осиек
1
Mattia Del Favero
ВР
21
Роко Юришич
ЛЗ
15
Йон Мерсинай
ЦЗ
49
Ivano Kolarik
ЦЗ
42
Ренан Гедес
ПЗ
39
Domagoj Bukvić
ЦП
98
Šimun Mikolčić
ЦП
24
Filip Živković
ЦП
9
Ivan Barić
ЦФ
9
Кемаль Адеми
ЦФ
27
Эрнани
ЦФ
Риека
99
Алекса Тодорович
ВР
2
Lovro Kitin
ЦЗ
55
Йован Манев
ЦЗ
21
Bruno Burčul
ЦЗ
55
Petar Raguž
ЦЗ
3
Бруно Года
ЦП
15
Силвио Илинкович
ЦП
27
Šimun Butić
ЦП
17
Лука Менало
ЦФ
20
Dominik Dogan
ЦФ
3-3-3-1
31
Маленица
13
Туйя
5
Мкртчян
34
26
6
Бабец
11
Омерович
26
Дантас
21
70
Пушич
9
1-4-2-3
23
Зломислич
6
Радельич
18
Селахи
7
Джуара
21
Петрович
25
14
Гояк
4
Янкович
9
Чоп
34
Деветак
45
Майсторович
5
Мкртчян
21
Юришич
21
Юришич
5
Мкртчян
26
Дантас
9
Адеми
9
Адеми
26
Дантас
21
27
Эрнани
27
Эрнани
21
25
55
Манев
55
Манев
25
6
Радельич
3
Года
3
Года
6
Радельич
7
Джуара
27
27
7
Джуара
14
Гояк
17
Менало
17
Менало
14
Гояк
Остались в запасе
Осиек
Риека
1
Mattia Del Favero
ВР
15
Йон Мерсинай
ЦЗ
49
Ivano Kolarik
ЦЗ
42
Ренан Гедес
ПЗ
39
Domagoj Bukvić
ЦП
98
Šimun Mikolčić
ЦП
24
Filip Živković
ЦП
9
Ivan Barić
ЦФ
99
Алекса Тодорович
ВР
2
Lovro Kitin
ЦЗ
21
Bruno Burčul
ЦЗ
55
Petar Raguž
ЦЗ
15
Силвио Илинкович
ЦП
20
Dominik Dogan
ЦФ
Главный тренер
Желько Сопич
Остались в запасе
1
Mattia Del Favero
ВР
15
Йон Мерсинай
ЦЗ
49
Ivano Kolarik
ЦЗ
42
Ренан Гедес
ПЗ
39
Domagoj Bukvić
ЦП
98
Šimun Mikolčić
ЦП
24
Filip Živković
ЦП
9
Ivan Barić
ЦФ
Остались в запасе
99
Алекса Тодорович
ВР
2
Lovro Kitin
ЦЗ
21
Bruno Burčul
ЦЗ
55
Petar Raguž
ЦЗ
15
Силвио Илинкович
ЦП
20
Dominik Dogan
ЦФ
Главный тренер
Желько Сопич
Статистика матча Осиек - Риека
2
1
Всего ударов по воротам
16
7
Удары в створ
2
3
Владение мячом %
62
38
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Угловые удары
6
3
Нарушения
7
10
Офсайды
2
3
Количество передач
525
325
Сейвы
1
2
Точность передач %
81
67
Удары мимо ворот
9
0
Блокированные удары
5
4
Удары из пределов штрафной
10
5
Удары из-за пределов штрафной
6
2
Матчи команд
Осиек
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Динамо Загреб
- : -
06.12.2026
Осиек
Хорватия. Футбольная лига, 15 тур
Осиек
1 : 0
28.11.2026
Риека
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Славен Белупо
1 : 0
23.11.2026
Осиек
Хорватия. Футбольная лига, 13 тур
Осиек
0 : 1
08.11.2026
Хайдук
Хорватия. Футбольная лига, 12 тур
Локомотива
1 : 3
01.11.2026
Осиек
Хорватия. Футбольная лига, 11 тур
Осиек
0 : 1
25.10.2026
Рудеш
Риека
Хорватия. Футбольная лига, 2 тур
Риека
- : -
03.12.2026
Динамо Загреб
Хорватия. Футбольная лига, 15 тур
Осиек
1 : 0
28.11.2026
Риека
Хорватия. Футбольная лига, 14 тур
Риека
2 : 0
22.11.2026
Горица
Хорватия. Футбольная лига, 13 тур
Истра 1961
3 : 1
07.11.2026
Риека
Хорватия. Футбольная лига, 12 тур
Риека
1 : 1
01.11.2026
Вараждин
Хорватия. Футбольная лига, 11 тур
Динамо Загреб
2 : 1
27.10.2026
Риека
Информация о матче
Главный судья:
Матео Эрцег
Стадион:
Opus Arena, Osijek
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