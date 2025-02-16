Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Хорватия. Футбольная лига
Вараждин - Славен Белупо
Вараждин - Славен Белупо: обзор матча 16 февраля 2025
Вараждин
16.02.2025, воскресенье, 17:00
Хорватия. Футбольная лига, 22 тур
0 : 1
Завершен
Славен Белупо
31'
И. Несторовски
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Вараждин - Славен Белупо
90'
+1
Замена
M. Šakota
️️️️
А. Гргич
84'
Замена
M. Lešković
️️️️
I. Dolček
84'
Замена
M. Boras
️️️️
I. Ćubelić
78'
Желтая карточка
L. Lucic
Замена
A. Mazari
️️️️
M. Marina
73'
Желтая карточка
V. Jovanov
70'
Замена
V. Jovanov
️️️️
L. Škaričić
64'
Замена
M. Antunović
️️️️
M. Dabro
64'
Замена
E. Alic
️️️️
A. Boršić
46'
36'
Желтая карточка
I. Ćubelić
31'
ГОЛ! 0:1!
И. Несторовски
15'
Желтая карточка
D. Kovačić
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вараждин
21
Josip Silić
ВР
16
Novak Tepšić
ЦЗ
5
Ламин Ба
ЦЗ
25
Antonio Boršić
ЦЗ
24
Mario Marina
ЦП
9
Leon Belcar
ЦП
11
Jurica Poldrugač
ЦП
10
Алекса Латкович
ЦП
7
Marko Dabro
ЦФ
4
Luka Škaričić
ЦФ
22
Luka Mamić
ЦФ
Главный тренер
Никола Сафарич
Славен Белупо
25
Ivan Susak
ВР
8
Antonio Bosec
ЦЗ
6
Tomislav Božić
ЦЗ
35
L. Lucic
ЦЗ
23
Igor Lepinjica
ЦП
90
Илия Несторовски
ЦФ
4
Dominik Kovačić
ЦФ
7
Ivan Dolček
ЦФ
8
Ivan Ćubelić
ЦФ
14
Adrian Liber
ЦФ
27
Ален Гргич
ЦФ
Главный тренер
Иван Раделич
Вараждин
21
Teo Novak
ВР
13
Mario Mladenovski
ЦЗ
3
Vane Jovanov
ЦЗ
7
Матей Вук
ЛВ
8
Tomislav Duvnjak
ЦП
14
Jaime Sierra
ЦП
20
Димитар Митровски
ПВ
86
Niko Domjanić
ЦФ
2
Enes Alic
ЦФ
22
Mate Antunović
ЦФ
20
Atdhe Mazari
ЦФ
Славен Белупо
32
Ivan Čović
ВР
2
Vinko Međimorec
ЦЗ
13
Marko Lešković
ЦЗ
27
Luka Ćurković
ЦЗ
18
Filip Krušelj
ЦЗ
23
Marco Boras
ЦЗ
3
Antonio Jakir
ЦП
14
Matej Šakota
ЦП
8
Adriano Jagušić
ЦП
20
Filip Hlevnjak
ЦП
29
Marko Aščić
ЦФ
3-4-3
21
16
5
Ба
25
24
11
10
Латкович
9
22
4
7
3-1-5
25
8
6
35
23
4
27
Гргич
14
8
7
4
3
3
4
25
2
2
25
7
22
22
7
24
20
20
24
7
13
13
7
8
23
23
8
27
Гргич
14
14
27
Гргич
Остались в запасе
Вараждин
Славен Белупо
21
Teo Novak
ВР
13
Mario Mladenovski
ЦЗ
8
Tomislav Duvnjak
ЦП
14
Jaime Sierra
ЦП
7
Матей Вук
ЛВ
20
Димитар Митровски
ПВ
86
Niko Domjanić
ЦФ
Главный тренер
Никола Сафарич
32
Ivan Čović
ВР
2
Vinko Međimorec
ЦЗ
27
Luka Ćurković
ЦЗ
18
Filip Krušelj
ЦЗ
3
Antonio Jakir
ЦП
8
Adriano Jagušić
ЦП
20
Filip Hlevnjak
ЦП
29
Marko Aščić
ЦФ
Главный тренер
Иван Раделич
Остались в запасе
21
Teo Novak
ВР
13
Mario Mladenovski
ЦЗ
8
Tomislav Duvnjak
ЦП
14
Jaime Sierra
ЦП
7
Матей Вук
ЛВ
20
Димитар Митровски
ПВ
86
Niko Domjanić
ЦФ
Остались в запасе
32
Ivan Čović
ВР
2
Vinko Međimorec
ЦЗ
27
Luka Ćurković
ЦЗ
18
Filip Krušelj
ЦЗ
3
Antonio Jakir
ЦП
8
Adriano Jagušić
ЦП
20
Filip Hlevnjak
ЦП
29
Marko Aščić
ЦФ
Главный тренер
Никола Сафарич
Главный тренер
Иван Раделич
Статистика матча Вараждин - Славен Белупо
1
3
Всего ударов по воротам
10
14
Удары в створ
2
5
Владение мячом %
56
44
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Угловые удары
4
1
Нарушения
12
16
Офсайды
0
3
Количество передач
423
341
Сейвы
4
2
Точность передач %
70
65
Удары мимо ворот
6
6
Блокированные удары
2
3
Удары из пределов штрафной
6
9
Удары из-за пределов штрафной
4
5
Матчи команд
Вараждин
Хорватия. Футбольная лига, 16 тур
Вараждин
- : -
06.12.2026
Горица
Хорватия. Футбольная лига, 15 тур
Истра 1961
2 : 1
27.11.2026
Вараждин
Хорватия. Футбольная лига, 14 тур
Рудеш
0 : 2
21.11.2026
Вараждин
Хорватия. Футбольная лига, 13 тур
Вараждин
1 : 3
08.11.2026
Динамо Загреб
Хорватия. Футбольная лига, 12 тур
Риека
1 : 1
01.11.2026
Вараждин
Хорватия. Футбольная лига, 11 тур
Вараждин
1 : 2
24.10.2026
Славен Белупо
Славен Белупо
Хорватия. Футбольная лига, 16 тур
Славен Белупо
- : -
05.12.2026
Хайдук
Хорватия. Футбольная лига, 15 тур
Локомотива
2 : 1
28.11.2026
Славен Белупо
Хорватия. Футбольная лига, 14 тур
Славен Белупо
1 : 0
23.11.2026
Осиек
Хорватия. Футбольная лига, 13 тур
Горица
3 : 5
07.11.2026
Славен Белупо
Хорватия. Футбольная лига, 12 тур
Славен Белупо
0 : 2
30.10.2026
Истра 1961
Хорватия. Футбольная лига, 11 тур
Вараждин
1 : 2
24.10.2026
Славен Белупо
Информация о матче
Главный судья:
Duje Strukan, Croatia
Стадион:
Stadion Varteks, Varaždin
Посещаемость:
1201
Новости команд
Все
Вараждин
Славен Белупо
Агенты отреагировали на интерес «Локомотива» к игроку молодежной сборной Хорватии
2025.11.01 08:58
«Локомотив» готов потратить 7 миллионов на хорватского таланта
2025.10.29 15:15
3
«Вараждин» – «Санта Клара»: прогноз и ставки на матч 24 июля 2025 с коэффициентом 6.00
2025.07.23 10:29
Агент Каймакова: «Интерес из России по-прежнему есть. Михаил может стать топ-футболистом»
2022.06.23 12:10
«Крылья Советов» и еще два клуба РПЛ интересуются Каймаковым из «Славена»
2022.05.31 16:40
«Вараждин» – «Санта Клара»: прогноз и ставки на матч 24 июля 2025 с коэффициентом 6.00
2025.07.23 10:29
Модрич подписал контракт с хорватским «Вараждином»
2017.07.03 20:32
1
Агенты отреагировали на интерес «Локомотива» к игроку молодежной сборной Хорватии
2025.11.01 08:58
«Локомотив» готов потратить 7 миллионов на хорватского таланта
2025.10.29 15:15
3
Агент Каймакова: «Интерес из России по-прежнему есть. Михаил может стать топ-футболистом»
2022.06.23 12:10
«Крылья Советов» и еще два клуба РПЛ интересуются Каймаковым из «Славена»
2022.05.31 16:40
«Химки» объявили о переходе полузащитника «Славена» Главчича. Контракт – до 2024 года
2022.01.18 21:10
1
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+