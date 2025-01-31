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Расписание матчей
Хорватия. Футбольная лига
Истра 1961 - Горица
Истра 1961 - Горица: обзор матча 31 января 2025
Истра 1961
31.01.2025, пятница, 19:00
Хорватия. Футбольная лига, 20 тур
0 : 0
Завершен
Горица
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Истра 1961 - Горица
Замена
I. Ćalušić
️️️️
L. Hrafn Róbertsson
87'
Замена
K. Fućak
️️️️
V. Rozić
87'
73'
Замена
L. Vrzić
️️️️
А. Эрцег
62'
Замена
А. Паязити
️️️️
И. Фиолич
Замена
М. Лисица
️️️️
А. Кадушич
60'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Истра 1961
21
Lovro Majkić
ВР
25
Морис Валинчич
ЦЗ
15
Дарио Марешич
ЦЗ
2
Марсель Хайстер
ЦЗ
97
Адван Кадушич
ЦЗ
8
Antonio Maurić
ЦП
7
Vinko Rozić
ЦП
16
Вилле Коски
ЦФ
6
Logi Hrafn Róbertsson
ЦФ
27
Беятт Лекуэйри
ЦФ
94
Hamza Jaganjac
ЦФ
Главный тренер
Паоло Трамеццани
Горица
31
Ivan Banić
ВР
22
Mario Maloča
ЦЗ
6
Jakov Gurlica
ЦЗ
2
Крешимир Кризманич
ЦЗ
24
Дино Миканович
ПЗ
20
Агон Элези
ОП
17
Иван Фиолич
ЦП
7
Тибор Халилович
АП
5
Mateo Leš
ЦФ
20
Мервейл Ндокит
ЦФ
50
Анте Эрцег
ЦФ
Главный тренер
Райко Видович
Истра 1961
12
Marko Juršić
ВР
1
Franko Kolić
ВР
38
Raul Kumar
ЦЗ
66
Israel Ayuma
ЦП
27
Ivan Ćalušić
ЦП
36
Irfan Ramić
ЦП
21
Матео Лисица
ПВ
29
Гиорги Гагуа
ЦФ
57
Kristian Fućak
ЦФ
Горица
1
Карло Жигер
ВР
20
Грегор Сикошек
ЦЗ
34
Mario Matković
ЦЗ
4
Matthew Steenvoorden
ЦЗ
4
Адрион Паязити
ЦП
30
Martin Slogar
ЦП
13
Vito Čaić
ЦП
90
D. Stiglec
ЦФ
9
Filip Čuić
ЦФ
20
Luka Vrzić
ЦФ
99
Medin Gashi
ЦФ
4-2-4
21
25
Валинчич
2
Хайстер
97
Кадушич
15
Марешич
8
7
16
Коски
94
27
Лекуэйри
6
4-1-1-1-3
31
24
Миканович
6
2
Кризманич
22
20
Элези
17
Фиолич
7
Халилович
50
Эрцег
20
Ндокит
5
97
Кадушич
21
Лисица
21
Лисица
97
Кадушич
6
27
27
6
7
57
57
7
17
Фиолич
4
Паязити
4
Паязити
17
Фиолич
50
Эрцег
20
20
50
Эрцег
Остались в запасе
Истра 1961
Горица
12
Marko Juršić
ВР
1
Franko Kolić
ВР
38
Raul Kumar
ЦЗ
66
Israel Ayuma
ЦП
36
Irfan Ramić
ЦП
29
Гиорги Гагуа
ЦФ
Главный тренер
Паоло Трамеццани
1
Карло Жигер
ВР
20
Грегор Сикошек
ЦЗ
34
Mario Matković
ЦЗ
4
Matthew Steenvoorden
ЦЗ
30
Martin Slogar
ЦП
13
Vito Čaić
ЦП
90
D. Stiglec
ЦФ
9
Filip Čuić
ЦФ
99
Medin Gashi
ЦФ
Главный тренер
Райко Видович
Остались в запасе
12
Marko Juršić
ВР
1
Franko Kolić
ВР
38
Raul Kumar
ЦЗ
66
Israel Ayuma
ЦП
36
Irfan Ramić
ЦП
29
Гиорги Гагуа
ЦФ
Остались в запасе
1
Карло Жигер
ВР
20
Грегор Сикошек
ЦЗ
34
Mario Matković
ЦЗ
4
Matthew Steenvoorden
ЦЗ
30
Martin Slogar
ЦП
13
Vito Čaić
ЦП
90
D. Stiglec
ЦФ
9
Filip Čuić
ЦФ
99
Medin Gashi
ЦФ
Главный тренер
Паоло Трамеццани
Главный тренер
Райко Видович
Статистика матча Истра 1961 - Горица
Всего ударов по воротам
13
9
Удары в створ
3
1
Владение мячом %
59
41
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
5
4
Нарушения
8
10
Офсайды
0
1
Количество передач
489
342
Сейвы
1
3
Точность передач %
84
79
Удары мимо ворот
6
3
Блокированные удары
4
5
Удары из пределов штрафной
7
5
Удары из-за пределов штрафной
6
4
Матчи команд
Истра 1961
Хорватия. Футбольная лига, 16 тур
Рудеш
- : -
05.12.2026
Истра 1961
Хорватия. Футбольная лига, 15 тур
Истра 1961
2 : 1
27.11.2026
Вараждин
Хорватия. Футбольная лига, 14 тур
Динамо Загреб
3 : 2
22.11.2026
Истра 1961
Хорватия. Футбольная лига, 13 тур
Истра 1961
3 : 1
07.11.2026
Риека
Хорватия. Футбольная лига, 12 тур
Славен Белупо
0 : 2
30.10.2026
Истра 1961
Хорватия. Футбольная лига, 11 тур
Истра 1961
2 : 2
26.10.2026
Хайдук
Горица
Хорватия. Футбольная лига, 16 тур
Вараждин
- : -
06.12.2026
Горица
Хорватия. Футбольная лига, 15 тур
Горица
0 : 3
29.11.2026
Динамо Загреб
Хорватия. Футбольная лига, 14 тур
Риека
2 : 0
22.11.2026
Горица
Хорватия. Футбольная лига, 13 тур
Горица
3 : 5
07.11.2026
Славен Белупо
Хорватия. Футбольная лига, 12 тур
Хайдук
5 : 0
31.10.2026
Горица
Хорватия. Футбольная лига, 11 тур
Горица
0 : 0
24.10.2026
Локомотива
Информация о матче
Главный судья:
Mario Zebec, Croatia
Стадион:
Stadion Aldo Drosina, Pula
Новости команд
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