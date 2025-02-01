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Расписание матчей
Хорватия. Футбольная лига
Вараждин - Риека
Вараждин - Риека: обзор матча 01 февраля 2025
Вараждин
01.02.2025, суббота, 19:30
Хорватия. Футбольная лига, 20 тур
1 : 0
Завершен
Риека
31'
А. Латкович
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Вараждин - Риека
Желтая карточка
A. Mazari
90'
+7
90'
+6
Желтая карточка
B. Bogojević
90'
+1
Красная карточка
Т. Фрук
Замена
M. Antunović
️️️️
M. Dabro
86'
Замена
A. Mazari
️️️️
Д. Митровски
86'
82'
Замена
D. Dogan
️️️️
Д. Петрович
74'
Замена
Л. Менало
️️️️
Н. Джуара
69'
Желтая карточка
Д. Чоп
69'
Вторая желтая
М. Деветак
Замена
J. Poldrugač
️️️️
А. Латкович
64'
60'
Замена
B. Bogojević
️️️️
Л. Селахи
ГОЛ! 1:0!
А. Латкович
Пас отдал
M. Dabro
31'
Желтая карточка
Д. Митровски
23'
20'
Желтая карточка
М. Деветак
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вараждин
1
Oliver Zelenika
ВР
25
Antonio Boršić
ЦЗ
16
Novak Tepšić
ЦЗ
23
Фране Маглица
ПЗ
10
Алекса Латкович
ЦП
9
Leon Belcar
ЦП
24
Mario Marina
ЦП
20
Димитар Митровски
ПВ
7
Marko Dabro
ЦФ
22
Luka Mamić
ЦФ
4
Luka Škaričić
ЦФ
Главный тренер
Никола Сафарич
Риека
23
Мартин Зломислич
ВР
5
Миле Скорич
ЦЗ
28
Иван Смольчич
ЦЗ
20
Габриэль Рукавина
ЛВ
18
Линдон Селахи
ЦП
21
Деян Петрович
ЦП
7
Найс Джуара
ЦП
10
Тони Фрук
ЦП
4
Нико Янкович
АП
34
Младен Деветак
ЦФ
45
Анте Майсторович
ЦФ
Главный тренер
Желько Сопич
Вараждин
21
Josip Silić
ВР
13
Mario Mladenovski
ЦЗ
3
Vane Jovanov
ЦЗ
11
Jurica Poldrugač
ЦП
8
Tomislav Duvnjak
ЦП
86
Niko Domjanić
ЦФ
22
Mate Antunović
ЦФ
2
Enes Alic
ЦФ
20
Atdhe Mazari
ЦФ
Риека
99
Алекса Тодорович
ВР
2
Lovro Kitin
ЦЗ
91
Noel Bodetić
ЦЗ
25
Bruno Bogojević
ЦП
3
Бруно Года
ЦП
15
Силвио Илинкович
ЦП
27
Šimun Butić
ЦП
14
Амер Гояк
АП
17
Лука Менало
ЦФ
20
Dominik Dogan
ЦФ
15
Dominik Thaqi
ЦФ
9
Дуйе Чоп
ЦФ
3-3-1-3
1
25
16
23
Маглица
10
Латкович
9
24
20
Митровски
4
22
7
2-4-2-2
23
Зломислич
5
Скорич
28
Смольчич
21
Петрович
7
Джуара
10
Фрук
18
Селахи
4
Янкович
20
Рукавина
45
Майсторович
34
Деветак
10
Латкович
11
11
10
Латкович
7
22
22
7
20
Митровски
20
20
20
Митровски
18
Селахи
25
25
18
Селахи
7
Джуара
17
Менало
17
Менало
7
Джуара
21
Петрович
20
20
21
Петрович
Остались в запасе
Вараждин
Риека
21
Josip Silić
ВР
13
Mario Mladenovski
ЦЗ
3
Vane Jovanov
ЦЗ
8
Tomislav Duvnjak
ЦП
86
Niko Domjanić
ЦФ
2
Enes Alic
ЦФ
Главный тренер
Никола Сафарич
99
Алекса Тодорович
ВР
2
Lovro Kitin
ЦЗ
91
Noel Bodetić
ЦЗ
3
Бруно Года
ЦП
15
Силвио Илинкович
ЦП
27
Šimun Butić
ЦП
14
Амер Гояк
АП
15
Dominik Thaqi
ЦФ
9
Дуйе Чоп
ЦФ
Главный тренер
Желько Сопич
Остались в запасе
21
Josip Silić
ВР
13
Mario Mladenovski
ЦЗ
3
Vane Jovanov
ЦЗ
8
Tomislav Duvnjak
ЦП
86
Niko Domjanić
ЦФ
2
Enes Alic
ЦФ
Остались в запасе
99
Алекса Тодорович
ВР
2
Lovro Kitin
ЦЗ
91
Noel Bodetić
ЦЗ
3
Бруно Года
ЦП
15
Силвио Илинкович
ЦП
27
Šimun Butić
ЦП
14
Амер Гояк
АП
15
Dominik Thaqi
ЦФ
9
Дуйе Чоп
ЦФ
Главный тренер
Никола Сафарич
Главный тренер
Желько Сопич
Статистика матча Вараждин - Риека
2
2
4
Всего ударов по воротам
10
8
Удары в створ
1
1
Владение мячом %
52
48
Красные карточки
0
2
Желтые карточки
2
4
Угловые удары
1
3
Нарушения
17
19
Офсайды
1
0
Количество передач
399
368
Сейвы
1
0
Точность передач %
74
67
Удары мимо ворот
8
3
Блокированные удары
1
4
Удары из пределов штрафной
5
2
Удары из-за пределов штрафной
5
6
Матчи команд
Вараждин
Хорватия. Футбольная лига, 16 тур
Вараждин
- : -
06.12.2026
Горица
Хорватия. Футбольная лига, 15 тур
Истра 1961
2 : 1
27.11.2026
Вараждин
Хорватия. Футбольная лига, 14 тур
Рудеш
0 : 2
21.11.2026
Вараждин
Хорватия. Футбольная лига, 13 тур
Вараждин
1 : 3
08.11.2026
Динамо Загреб
Хорватия. Футбольная лига, 12 тур
Риека
1 : 1
01.11.2026
Вараждин
Хорватия. Футбольная лига, 11 тур
Вараждин
1 : 2
24.10.2026
Славен Белупо
Риека
Хорватия. Футбольная лига, 2 тур
Риека
- : -
03.12.2026
Динамо Загреб
Хорватия. Футбольная лига, 15 тур
Осиек
1 : 0
28.11.2026
Риека
Хорватия. Футбольная лига, 14 тур
Риека
2 : 0
22.11.2026
Горица
Хорватия. Футбольная лига, 13 тур
Истра 1961
3 : 1
07.11.2026
Риека
Хорватия. Футбольная лига, 12 тур
Риека
1 : 1
01.11.2026
Вараждин
Хорватия. Футбольная лига, 11 тур
Динамо Загреб
2 : 1
27.10.2026
Риека
Информация о матче
Главный судья:
Ante Culina, Croatia
Стадион:
Stadion Varteks, Varaždin
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