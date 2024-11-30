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Расписание матчей
Хорватия. Футбольная лига
Славен Белупо - Осиек
Славен Белупо - Осиек: обзор матча 30 ноября 2024
Славен Белупо
30.11.2024, суббота, 17:00
Хорватия. Футбольная лига, 15 тур
3 : 2
Завершен
Осиек
36'
L. Lucic
57'
А. Гргич
73'
T. Božić
45+2'
Т. Дантас
55'
Эрнани
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Славен Белупо - Осиек
Желтая карточка
I. Susak
90'
+6
Замена
M. Aščić
️️️️
А. Гргич
90'
+5
Замена
L. Bošnjak
️️️️
I. Lepinjica
90'
+5
Желтая карточка
A. Šuto
90'
+2
Желтая карточка
I. Lepinjica
81'
74'
Желтая карточка
L. Jelenić
ГОЛ! 3:2!
T. Božić
73'
70'
Замена
M. Soldo
️️️️
V. Jugović
67'
Желтая карточка
А. Туйя
Замена
A. Šuto
️️️️
I. Dolček
60'
Замена
M. Boras
️️️️
D. Kovačić
60'
ГОЛ! 2:2!
А. Гргич
Пас отдал
A. Bosec
57'
55'
ГОЛ! 1:2!
Эрнани
45'
+2
ГОЛ! 1:1!
Т. Дантас
45'
Желтая карточка
P. Lima
ГОЛ! 1:0!
L. Lucic
Пас отдал
А. Гргич
36'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Славен Белупо
25
Ivan Susak
ВР
8
Antonio Bosec
ЦЗ
6
Tomislav Božić
ЦЗ
35
L. Lucic
ЦЗ
23
Igor Lepinjica
ЦП
8
Adriano Jagušić
ЦП
21
L. Crepulja
ЦП
14
Adrian Liber
ЦФ
7
Ivan Dolček
ЦФ
27
Ален Гргич
ЦФ
4
Dominik Kovačić
ЦФ
Главный тренер
Иван Раделич
Осиек
31
Марко Маленица
ВР
21
Роко Юришич
ЛЗ
33
Emin Hasić
ЦЗ
13
Алессандро Туйя
ЦЗ
26
Luka Jelenić
ЦЗ
11
Наил Омерович
ПЗ
26
Тиагу Дантас
ЦП
21
Pedro Lima
ЦП
27
Эрнани
ЦФ
9
A. Jakupovic
ЦФ
7
Vedran Jugović
ЦФ
Славен Белупо
32
Ivan Čović
ВР
23
Marco Boras
ЦЗ
15
Zvonimir Katalinić
ЦЗ
20
Erik Riđan
ЦЗ
18
Filip Krušelj
ЦЗ
24
Leon Bošnjak
ЦП
17
Tomaz Brdik
ЦП
10
Михаил Каймаков
ЦП
29
Marko Aščić
ЦФ
10
Dominik Martinovic
ЦФ
22
Ante Šuto
ЦФ
11
Lucas Fernandes Dos Passos
ЦФ
Осиек
32
Tin Sajko
ВР
20
Jan Hlapčić
ВР
4
Krešimir Vrbanac
ЦЗ
5
Степа Мкртчян
ЦЗ
34
Ivan Cvijanović
ЦЗ
39
Domagoj Bukvić
ЦП
98
Šimun Mikolčić
ЦП
14
Marko Soldo
ЦП
24
Filip Živković
ЦП
9
Кемаль Адеми
ЦФ
34
Anton Matković
ЦФ
3-3-4
25
8
6
35
23
8
21
14
4
27
Гргич
7
3-2-2-3
31
Маленица
33
13
Туйя
26
11
Омерович
21
Юришич
26
Дантас
21
7
9
27
Эрнани
4
23
23
4
23
24
24
23
27
Гргич
29
29
27
Гргич
7
22
22
7
7
14
14
7
Остались в запасе
Славен Белупо
Осиек
32
Ivan Čović
ВР
15
Zvonimir Katalinić
ЦЗ
20
Erik Riđan
ЦЗ
18
Filip Krušelj
ЦЗ
17
Tomaz Brdik
ЦП
10
Михаил Каймаков
ЦП
10
Dominik Martinovic
ЦФ
11
Lucas Fernandes Dos Passos
ЦФ
Главный тренер
Иван Раделич
32
Tin Sajko
ВР
20
Jan Hlapčić
ВР
4
Krešimir Vrbanac
ЦЗ
5
Степа Мкртчян
ЦЗ
34
Ivan Cvijanović
ЦЗ
39
Domagoj Bukvić
ЦП
98
Šimun Mikolčić
ЦП
24
Filip Živković
ЦП
9
Кемаль Адеми
ЦФ
34
Anton Matković
ЦФ
Остались в запасе
32
Ivan Čović
ВР
15
Zvonimir Katalinić
ЦЗ
20
Erik Riđan
ЦЗ
18
Filip Krušelj
ЦЗ
17
Tomaz Brdik
ЦП
10
Михаил Каймаков
ЦП
10
Dominik Martinovic
ЦФ
11
Lucas Fernandes Dos Passos
ЦФ
Остались в запасе
32
Tin Sajko
ВР
20
Jan Hlapčić
ВР
4
Krešimir Vrbanac
ЦЗ
5
Степа Мкртчян
ЦЗ
34
Ivan Cvijanović
ЦЗ
39
Domagoj Bukvić
ЦП
98
Šimun Mikolčić
ЦП
24
Filip Živković
ЦП
9
Кемаль Адеми
ЦФ
34
Anton Matković
ЦФ
Главный тренер
Иван Раделич
Статистика матча Славен Белупо - Осиек
3
3
Всего ударов по воротам
12
13
Удары в створ
7
4
Владение мячом %
52
48
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Угловые удары
7
9
Нарушения
12
10
Офсайды
5
4
Количество передач
334
311
Сейвы
1
4
Точность передач %
70
71
Удары мимо ворот
1
4
Блокированные удары
4
5
Удары из пределов штрафной
8
10
Удары из-за пределов штрафной
4
3
Матчи команд
Славен Белупо
Хорватия. Футбольная лига, 16 тур
Славен Белупо
- : -
05.12.2026
Хайдук
Хорватия. Футбольная лига, 15 тур
Локомотива
2 : 1
28.11.2026
Славен Белупо
Хорватия. Футбольная лига, 14 тур
Славен Белупо
1 : 0
23.11.2026
Осиек
Хорватия. Футбольная лига, 13 тур
Горица
3 : 5
07.11.2026
Славен Белупо
Хорватия. Футбольная лига, 12 тур
Славен Белупо
0 : 2
30.10.2026
Истра 1961
Хорватия. Футбольная лига, 11 тур
Вараждин
1 : 2
24.10.2026
Славен Белупо
Осиек
Хорватия. Футбольная лига, 16 тур
Динамо Загреб
- : -
06.12.2026
Осиек
Хорватия. Футбольная лига, 15 тур
Осиек
1 : 0
28.11.2026
Риека
Хорватия. Футбольная лига, 14 тур
Славен Белупо
1 : 0
23.11.2026
Осиек
Хорватия. Футбольная лига, 13 тур
Осиек
0 : 1
08.11.2026
Хайдук
Хорватия. Футбольная лига, 12 тур
Локомотива
1 : 3
01.11.2026
Осиек
Хорватия. Футбольная лига, 11 тур
Осиек
0 : 1
25.10.2026
Рудеш
Информация о матче
Главный судья:
Toni Dadic, Croatia
Стадион:
Gradski stadion Ivan Kušek Apaš, Koprivnica
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