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Расписание матчей
Хорватия. Футбольная лига
Риека - Осиек
Риека - Осиек: обзор матча 10 ноября 2024
Риека
10.11.2024, воскресенье, 19:45
Хорватия. Футбольная лига, 13 тур
1 : 1
Завершен
Осиек
51'
Т. Фрук
90+5'
E. Hasić
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Риека - Осиек
Желтая карточка
М. Зломислич
90'
+5
90'
+5
ГОЛ! 1:1!
E. Hasić
87'
Замена
P. Lima
️️️️
M. Soldo
Желтая карточка
А. Гояк
83'
56'
Желтая карточка
I. Cvijanović
ГОЛ! 1:0!
Т. Фрук
Пас отдал
А. Гояк
51'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Риека
28
Иван Смольчич
ЦЗ
20
Габриэль Рукавина
ЛВ
87
Марко Пашалич
ЛВ
10
Тони Фрук
ЦП
15
Силвио Илинкович
ЦП
18
Линдон Селахи
ЦП
21
Деян Петрович
ЦП
23
Мартин Зломислич
ЦФ
34
Младен Деветак
ЦФ
45
Анте Майсторович
ЦФ
15
Niko Galešić
ЦФ
Главный тренер
Желько Сопич
Осиек
31
Марко Маленица
ВР
21
Роко Юришич
ЛЗ
13
Алессандро Туйя
ЦЗ
33
Emin Hasić
ЦЗ
34
Ivan Cvijanović
ЦЗ
11
Наил Омерович
ЦЗ
26
Тиагу Дантас
ЦП
14
Marko Soldo
ЦП
70
Петар Пушич
ПП
27
Эрнани
ЦФ
9
A. Jakupovic
ЦФ
Риека
12
Domagoj Ivan Maric
ВР
5
Марьян Чабрая
ЛЗ
21
Bruno Burčul
ЦЗ
3
Бруно Года
ЦП
25
Bruno Bogojević
ЦП
29
Andro Babić
ЦП
7
Найс Джуара
ЦП
27
Šimun Butić
ЦП
14
Амер Гояк
АП
20
Dominik Dogan
ЦФ
Осиек
26
Никола Чавлина
ВР
32
Tin Sajko
ВР
5
Степа Мкртчян
ЦЗ
49
Ivano Kolarik
ЦЗ
39
Domagoj Bukvić
ЦП
21
Pedro Lima
ЦП
98
Šimun Mikolčić
ЦП
18
Niko Farkaš
ЦП
24
Filip Živković
ЦП
9
Кемаль Адеми
ЦФ
9
Ivan Barić
ЦФ
1-4-2-4
28
Смольчич
10
Фрук
18
Селахи
21
Петрович
15
Илинкович
87
Пашалич
20
Рукавина
23
Зломислич
15
45
Майсторович
34
Деветак
3-2-3-2
31
Маленица
33
34
11
Омерович
13
Туйя
21
Юришич
70
Пушич
14
26
Дантас
9
27
Эрнани
14
21
21
14
Остались в запасе
Риека
Осиек
12
Domagoj Ivan Maric
ВР
5
Марьян Чабрая
ЛЗ
21
Bruno Burčul
ЦЗ
3
Бруно Года
ЦП
25
Bruno Bogojević
ЦП
29
Andro Babić
ЦП
7
Найс Джуара
ЦП
27
Šimun Butić
ЦП
14
Амер Гояк
АП
20
Dominik Dogan
ЦФ
Главный тренер
Желько Сопич
26
Никола Чавлина
ВР
32
Tin Sajko
ВР
5
Степа Мкртчян
ЦЗ
49
Ivano Kolarik
ЦЗ
39
Domagoj Bukvić
ЦП
98
Šimun Mikolčić
ЦП
18
Niko Farkaš
ЦП
24
Filip Živković
ЦП
9
Кемаль Адеми
ЦФ
9
Ivan Barić
ЦФ
Остались в запасе
12
Domagoj Ivan Maric
ВР
5
Марьян Чабрая
ЛЗ
21
Bruno Burčul
ЦЗ
3
Бруно Года
ЦП
25
Bruno Bogojević
ЦП
29
Andro Babić
ЦП
7
Найс Джуара
ЦП
27
Šimun Butić
ЦП
14
Амер Гояк
АП
20
Dominik Dogan
ЦФ
Остались в запасе
26
Никола Чавлина
ВР
32
Tin Sajko
ВР
5
Степа Мкртчян
ЦЗ
49
Ivano Kolarik
ЦЗ
39
Domagoj Bukvić
ЦП
98
Šimun Mikolčić
ЦП
18
Niko Farkaš
ЦП
24
Filip Živković
ЦП
9
Кемаль Адеми
ЦФ
9
Ivan Barić
ЦФ
Главный тренер
Желько Сопич
Статистика матча Риека - Осиек
3
1
Всего ударов по воротам
14
10
Удары в створ
7
5
Владение мячом %
49
51
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Угловые удары
10
4
Нарушения
13
8
Офсайды
4
1
Количество передач
381
389
Сейвы
4
7
Точность передач %
73
73
Удары мимо ворот
7
2
Блокированные удары
0
3
Удары из пределов штрафной
10
4
Удары из-за пределов штрафной
4
6
Матчи команд
Риека
Хорватия. Футбольная лига, 2 тур
Риека
- : -
03.12.2026
Динамо Загреб
Хорватия. Футбольная лига, 15 тур
Осиек
1 : 0
28.11.2026
Риека
Хорватия. Футбольная лига, 14 тур
Риека
2 : 0
22.11.2026
Горица
Хорватия. Футбольная лига, 13 тур
Истра 1961
3 : 1
07.11.2026
Риека
Хорватия. Футбольная лига, 12 тур
Риека
1 : 1
01.11.2026
Вараждин
Хорватия. Футбольная лига, 11 тур
Динамо Загреб
2 : 1
27.10.2026
Риека
Осиек
Хорватия. Футбольная лига, 16 тур
Динамо Загреб
- : -
06.12.2026
Осиек
Хорватия. Футбольная лига, 15 тур
Осиек
1 : 0
28.11.2026
Риека
Хорватия. Футбольная лига, 14 тур
Славен Белупо
1 : 0
23.11.2026
Осиек
Хорватия. Футбольная лига, 13 тур
Осиек
0 : 1
08.11.2026
Хайдук
Хорватия. Футбольная лига, 12 тур
Локомотива
1 : 3
01.11.2026
Осиек
Хорватия. Футбольная лига, 11 тур
Осиек
0 : 1
25.10.2026
Рудеш
Информация о матче
Главный судья:
Игор Паяч
(Свети-Иван-Зелина)
Стадион:
Ружевица
Посещаемость:
5106 из 8279 зрителей (61%)
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