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Расписание матчей
Хорватия. Футбольная лига
Славен Белупо - Вараждин
Славен Белупо - Вараждин: обзор матча 10 ноября 2024
Славен Белупо
10.11.2024, воскресенье, 17:00
Хорватия. Футбольная лига, 13 тур
1 : 1
Завершен
Вараждин
63'
А. Гргич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Славен Белупо - Вараждин
90'
+4
Желтая карточка
М. Шего
Замена
A. Šuto
️️️️
A. Liber
90'
+3
Замена
I. Borna Jelić Balta
️️️️
А. Гргич
87'
81'
Желтая карточка
E. Alic
77'
Замена
A. Ćorić
️️️️
Ф. Маглица
Желтая карточка
A. Liber
73'
Замена
M. Boras
️️️️
I. Dolček
67'
Красная карточка
D. Kovačić
64'
ГОЛ! 1:0!
А. Гргич
Пас отдал
T. Božić
63'
58'
Замена
L. Škaričić
️️️️
А. Латкович
46'
Замена
M. Dabro
️️️️
J. Poldrugač
Замена
М. Каймаков
️️️️
I. Ćubelić
46'
Замена
I. Lepinjica
️️️️
D. Martinovic
46'
Желтая карточка
T. Božić
45'
+2
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Славен Белупо
25
Ivan Susak
ВР
8
Antonio Bosec
ЦЗ
6
Tomislav Božić
ЦЗ
35
L. Lucic
ЦЗ
21
L. Crepulja
ЦП
4
Dominik Kovačić
ЦФ
14
Adrian Liber
ЦФ
7
Ivan Dolček
ЦФ
8
Ivan Ćubelić
ЦФ
27
Ален Гргич
ЦФ
10
Dominik Martinovic
ЦФ
Главный тренер
Иван Раделич
Вараждин
1
Oliver Zelenika
ВР
13
Ivan Nekić
ЦЗ
5
Ламин Ба
ЦЗ
23
Фране Маглица
ПЗ
9
Leon Belcar
ЦП
11
Jurica Poldrugač
ЦП
10
Алекса Латкович
ЦП
20
Димитар Митровски
ПВ
22
Luka Mamić
ЦФ
2
Enes Alic
ЦФ
11
Мишель Шего
ЦФ
Главный тренер
Никола Сафарич
Славен Белупо
1
Matija Jesenović
ВР
32
Ivan Čović
ВР
88
Ivan Borna Jelić Balta
ЦЗ
23
Marco Boras
ЦЗ
15
Zvonimir Katalinić
ЦЗ
18
Filip Krušelj
ЦЗ
10
Михаил Каймаков
ЦП
14
Matej Šakota
ЦП
23
Igor Lepinjica
ЦП
22
Ante Šuto
ЦФ
11
Lucas Fernandes Dos Passos
ЦФ
Вараждин
21
Josip Silić
ВР
16
Novak Tepšić
ЦЗ
13
Mario Mladenovski
ЦЗ
8
Tomislav Duvnjak
ЦП
4
Luka Škaričić
ЦФ
88
Ante Ćorić
ЦФ
7
Marko Dabro
ЦФ
86
Niko Domjanić
ЦФ
3-1-5
25
8
6
35
21
7
10
27
Гргич
8
14
3-3-1-3
1
23
Маглица
5
Ба
13
9
11
10
Латкович
20
Митровски
11
Шего
2
22
27
Гргич
88
88
27
Гргич
7
23
23
7
8
10
Каймаков
10
Каймаков
8
10
23
23
10
14
22
22
14
10
Латкович
4
4
10
Латкович
23
Маглица
88
88
23
Маглица
11
7
7
11
Остались в запасе
Славен Белупо
Вараждин
1
Matija Jesenović
ВР
32
Ivan Čović
ВР
15
Zvonimir Katalinić
ЦЗ
18
Filip Krušelj
ЦЗ
14
Matej Šakota
ЦП
11
Lucas Fernandes Dos Passos
ЦФ
Главный тренер
Иван Раделич
21
Josip Silić
ВР
16
Novak Tepšić
ЦЗ
13
Mario Mladenovski
ЦЗ
8
Tomislav Duvnjak
ЦП
86
Niko Domjanić
ЦФ
Главный тренер
Никола Сафарич
Остались в запасе
1
Matija Jesenović
ВР
32
Ivan Čović
ВР
15
Zvonimir Katalinić
ЦЗ
18
Filip Krušelj
ЦЗ
14
Matej Šakota
ЦП
11
Lucas Fernandes Dos Passos
ЦФ
Остались в запасе
21
Josip Silić
ВР
16
Novak Tepšić
ЦЗ
13
Mario Mladenovski
ЦЗ
8
Tomislav Duvnjak
ЦП
86
Niko Domjanić
ЦФ
Главный тренер
Иван Раделич
Главный тренер
Никола Сафарич
Статистика матча Славен Белупо - Вараждин
2
1
2
Всего ударов по воротам
13
12
Удары в створ
5
4
Владение мячом %
43
57
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
7
1
Нарушения
16
14
Офсайды
1
1
Количество передач
347
485
Сейвы
3
4
Точность передач %
75
84
Удары мимо ворот
5
6
Блокированные удары
3
2
Удары из пределов штрафной
12
6
Удары из-за пределов штрафной
1
6
Матчи команд
Славен Белупо
Хорватия. Футбольная лига, 16 тур
Славен Белупо
- : -
05.12.2026
Хайдук
Хорватия. Футбольная лига, 15 тур
Локомотива
2 : 1
28.11.2026
Славен Белупо
Хорватия. Футбольная лига, 14 тур
Славен Белупо
1 : 0
23.11.2026
Осиек
Хорватия. Футбольная лига, 13 тур
Горица
3 : 5
07.11.2026
Славен Белупо
Хорватия. Футбольная лига, 12 тур
Славен Белупо
0 : 2
30.10.2026
Истра 1961
Хорватия. Футбольная лига, 11 тур
Вараждин
1 : 2
24.10.2026
Славен Белупо
Вараждин
Хорватия. Футбольная лига, 16 тур
Вараждин
- : -
06.12.2026
Горица
Хорватия. Футбольная лига, 15 тур
Истра 1961
2 : 1
27.11.2026
Вараждин
Хорватия. Футбольная лига, 14 тур
Рудеш
0 : 2
21.11.2026
Вараждин
Хорватия. Футбольная лига, 13 тур
Вараждин
1 : 3
08.11.2026
Динамо Загреб
Хорватия. Футбольная лига, 12 тур
Риека
1 : 1
01.11.2026
Вараждин
Хорватия. Футбольная лига, 11 тур
Вараждин
1 : 2
24.10.2026
Славен Белупо
Информация о матче
Главный судья:
Ante Culina, Croatia
Стадион:
Gradski stadion Ivan Kušek Apaš, Koprivnica
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