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Расписание матчей
Хорватия. Футбольная лига
Горица - Истра 1961
Горица - Истра 1961: обзор матча 27 октября 2024
Горица
27.10.2024, воскресенье, 20:30
Хорватия. Футбольная лига, 11 тур
1 : 0
Завершен
Истра 1961
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Горица - Истра 1961
Замена
Д. Павлович
️️️️
М. Ндокит
87'
83'
Желтая карточка
Д. Марешич
77'
Замена
I. Ćalušić
️️️️
А. Кадушич
Замена
К. Кризманич
️️️️
D. Stiglec
70'
Желтая карточка
M. Leš
61'
40'
Желтая карточка
Б. Лекуэйри
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Горица
31
Ivan Banić
ВР
22
Mario Maloča
ЦЗ
24
Дино Миканович
ПЗ
77
Valentino Majstorović
ЦП
4
Адрион Паязити
ЦП
12
Месаке Джу
ПВ
5
Mateo Leš
ЦФ
18
Jurica Pršir
ЦФ
90
D. Stiglec
ЦФ
20
Мервейл Ндокит
ЦФ
21
M. Kolar
ЦФ
Главный тренер
Райко Видович
Истра 1961
21
Lovro Majkić
ВР
15
Дарио Марешич
ЦЗ
4
Юрий Йову
ЦЗ
25
Морис Валинчич
ЦЗ
97
Адван Кадушич
ЦЗ
2
Марсель Хайстер
ЦЗ
7
Матей Вук
ЛВ
21
Матео Лисица
ПВ
16
Вилле Коски
ЦФ
27
Беятт Лекуэйри
ЦФ
29
Гиорги Гагуа
ЦФ
Главный тренер
Паоло Трамеццани
Горица
1
Карло Жигер
ВР
4
Matthew Steenvoorden
ЦЗ
6
Jakov Gurlica
ЦЗ
2
Крешимир Кризманич
ЦЗ
21
Ante Sušak
ЦЗ
30
Martin Slogar
ЦП
17
Vinko Skrbin
ЦП
23
Luka Kapulica
ЦП
8
Дамьян Павлович
ЦП
99
Medin Gashi
ЦФ
20
Luka Vrzić
ЦФ
90
Toni Majić
ЦФ
Истра 1961
1
Marijan Ćorić
ВР
40
Jan Paus-Kunšt
ВР
21
Лука Богдан
ЦЗ
4
Andres Ferro
ЦЗ
2
Jovan Ivanisevic
ЦП
8
Antonio Maurić
ЦП
27
Ivan Ćalušić
ЦП
71
Андре Бийого Поко
ЦП
36
Irfan Ramić
ЦП
9
Elias Filet
ЦФ
10
Mario Čuić
ЦФ
94
Hamza Jaganjac
ЦФ
2-2-1-5
31
22
24
Миканович
77
4
Паязити
12
Джу
18
21
20
Ндокит
90
5
3-2-2-3
21
25
Валинчич
97
Кадушич
2
Хайстер
15
Марешич
4
Йову
21
Лисица
7
Вук
29
Гагуа
27
Лекуэйри
16
Коски
90
2
Кризманич
2
Кризманич
90
20
Ндокит
8
Павлович
8
Павлович
20
Ндокит
97
Кадушич
27
27
97
Кадушич
Остались в запасе
Горица
Истра 1961
1
Карло Жигер
ВР
4
Matthew Steenvoorden
ЦЗ
6
Jakov Gurlica
ЦЗ
21
Ante Sušak
ЦЗ
30
Martin Slogar
ЦП
17
Vinko Skrbin
ЦП
23
Luka Kapulica
ЦП
99
Medin Gashi
ЦФ
20
Luka Vrzić
ЦФ
90
Toni Majić
ЦФ
Главный тренер
Райко Видович
1
Marijan Ćorić
ВР
40
Jan Paus-Kunšt
ВР
21
Лука Богдан
ЦЗ
4
Andres Ferro
ЦЗ
2
Jovan Ivanisevic
ЦП
8
Antonio Maurić
ЦП
71
Андре Бийого Поко
ЦП
36
Irfan Ramić
ЦП
9
Elias Filet
ЦФ
10
Mario Čuić
ЦФ
94
Hamza Jaganjac
ЦФ
Главный тренер
Паоло Трамеццани
Остались в запасе
1
Карло Жигер
ВР
4
Matthew Steenvoorden
ЦЗ
6
Jakov Gurlica
ЦЗ
21
Ante Sušak
ЦЗ
30
Martin Slogar
ЦП
17
Vinko Skrbin
ЦП
23
Luka Kapulica
ЦП
99
Medin Gashi
ЦФ
20
Luka Vrzić
ЦФ
90
Toni Majić
ЦФ
Остались в запасе
1
Marijan Ćorić
ВР
40
Jan Paus-Kunšt
ВР
21
Лука Богдан
ЦЗ
4
Andres Ferro
ЦЗ
2
Jovan Ivanisevic
ЦП
8
Antonio Maurić
ЦП
71
Андре Бийого Поко
ЦП
36
Irfan Ramić
ЦП
9
Elias Filet
ЦФ
10
Mario Čuić
ЦФ
94
Hamza Jaganjac
ЦФ
Главный тренер
Райко Видович
Главный тренер
Паоло Трамеццани
Статистика матча Горица - Истра 1961
1
2
Всего ударов по воротам
11
16
Удары в створ
3
2
Владение мячом %
47
53
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
4
10
Нарушения
10
16
Офсайды
0
2
Количество передач
371
418
Сейвы
2
2
Точность передач %
76
79
Удары мимо ворот
6
10
Блокированные удары
2
4
Удары из пределов штрафной
6
10
Удары из-за пределов штрафной
5
6
Матчи команд
Горица
Хорватия. Футбольная лига, 15 тур
Горица
0 : 1
29.11.2026
Динамо Загреб
Хорватия. Футбольная лига, 14 тур
Риека
2 : 0
22.11.2026
Горица
Хорватия. Футбольная лига, 13 тур
Горица
3 : 5
07.11.2026
Славен Белупо
Хорватия. Футбольная лига, 12 тур
Хайдук
5 : 0
31.10.2026
Горица
Хорватия. Футбольная лига, 11 тур
Горица
0 : 0
24.10.2026
Локомотива
Хорватия. Футбольная лига, 10 тур
Осиек
1 : 1
17.10.2026
Горица
Истра 1961
Хорватия. Футбольная лига, 16 тур
Рудеш
- : -
05.12.2026
Истра 1961
Хорватия. Футбольная лига, 15 тур
Истра 1961
2 : 1
27.11.2026
Вараждин
Хорватия. Футбольная лига, 14 тур
Динамо Загреб
3 : 2
22.11.2026
Истра 1961
Хорватия. Футбольная лига, 13 тур
Истра 1961
3 : 1
07.11.2026
Риека
Хорватия. Футбольная лига, 12 тур
Славен Белупо
0 : 2
30.10.2026
Истра 1961
Хорватия. Футбольная лига, 11 тур
Истра 1961
2 : 2
26.10.2026
Хайдук
Информация о матче
Главный судья:
Ante Culina, Croatia
Стадион:
Gradski stadion Velika Gorica, Velika Gorica
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2024.12.27 19:57
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