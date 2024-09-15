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Расписание матчей
Хорватия. Футбольная лига
Осиек - Славен Белупо
Осиек - Славен Белупо: обзор матча 15 сентября 2024
Осиек
15.09.2024, воскресенье, 18:30
Хорватия. Футбольная лига, 6 тур
1 : 0
Завершен
Славен Белупо
15'
П. Пушич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Осиек - Славен Белупо
81'
Замена
I. Ćubelić
️️️️
L. Crepulja
81'
Замена
D. Martinovic
️️️️
И. Несторовски
Замена
M. Soldo
️️️️
V. Jugović
67'
66'
Замена
K. Butić
️️️️
M. Šakota
66'
Замена
Р. Мурич
️️️️
М. Каймаков
Желтая карточка
E. Hasić
59'
Замена
I. Cvijanović
️️️️
Р. Юришич
49'
41'
Желтая карточка
А. Гргич
Желтая карточка
L. Jelenić
23'
21'
Желтая карточка
М. Каймаков
ГОЛ! 1:0!
П. Пушич
Пас отдал
A. Jakupovic
15'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Осиек
31
Марко Маленица
ВР
21
Роко Юришич
ЛЗ
13
Алессандро Туйя
ЦЗ
26
Luka Jelenić
ЦЗ
33
Emin Hasić
ЦЗ
26
Тиагу Дантас
ЦП
39
Domagoj Bukvić
ЦП
70
Петар Пушич
ПП
7
Vedran Jugović
ЦФ
34
Anton Matković
ЦФ
9
A. Jakupovic
ЦФ
Славен Белупо
25
Ivan Susak
ВР
6
Tomislav Božić
ЦЗ
35
L. Lucic
ЦЗ
22
Michael Agbekpornu
ЦП
21
L. Crepulja
ЦП
14
Matej Šakota
ЦП
10
Михаил Каймаков
ЦП
27
Ален Гргич
ЦФ
4
Dominik Kovačić
ЦФ
7
Ivan Dolček
ЦФ
90
Илия Несторовски
ЦФ
Главный тренер
Иван Раделич
Осиек
20
Jan Hlapčić
ВР
32
Tin Sajko
ВР
11
Наил Омерович
ЦЗ
4
Krešimir Vrbanac
ЦЗ
34
Ivan Cvijanović
ЦЗ
98
Šimun Mikolčić
ЦП
21
Pedro Lima
ЦП
11
Ricuenio Kewal
ЦП
14
Marko Soldo
ЦП
24
Filip Živković
ЦП
9
Ivan Barić
ЦФ
27
Эрнани
ЦФ
Славен Белупо
1
Matija Jesenović
ВР
23
Marco Boras
ЦЗ
88
Ivan Borna Jelić Balta
ЦЗ
8
Adriano Jagušić
ЦП
23
Igor Lepinjica
ЦП
11
Роберт Мурич
ЦФ
14
Adrian Liber
ЦФ
8
Ivan Ćubelić
ЦФ
45
Karlo Butić
ЦФ
11
Lucas Fernandes Dos Passos
ЦФ
10
Dominik Martinovic
ЦФ
4-3-3
31
Маленица
21
Юришич
26
33
13
Туйя
26
Дантас
39
70
Пушич
9
34
7
2-4-4
25
6
35
21
14
10
Каймаков
22
90
Несторовски
7
4
27
Гргич
21
Юришич
34
34
21
Юришич
7
14
14
7
10
Каймаков
11
Мурич
11
Мурич
10
Каймаков
21
8
8
21
14
45
45
14
90
Несторовски
10
10
90
Несторовски
Остались в запасе
Осиек
Славен Белупо
20
Jan Hlapčić
ВР
32
Tin Sajko
ВР
11
Наил Омерович
ЦЗ
4
Krešimir Vrbanac
ЦЗ
98
Šimun Mikolčić
ЦП
21
Pedro Lima
ЦП
11
Ricuenio Kewal
ЦП
24
Filip Živković
ЦП
9
Ivan Barić
ЦФ
27
Эрнани
ЦФ
1
Matija Jesenović
ВР
23
Marco Boras
ЦЗ
88
Ivan Borna Jelić Balta
ЦЗ
8
Adriano Jagušić
ЦП
23
Igor Lepinjica
ЦП
14
Adrian Liber
ЦФ
11
Lucas Fernandes Dos Passos
ЦФ
Главный тренер
Иван Раделич
Остались в запасе
20
Jan Hlapčić
ВР
32
Tin Sajko
ВР
11
Наил Омерович
ЦЗ
4
Krešimir Vrbanac
ЦЗ
98
Šimun Mikolčić
ЦП
21
Pedro Lima
ЦП
11
Ricuenio Kewal
ЦП
24
Filip Živković
ЦП
9
Ivan Barić
ЦФ
27
Эрнани
ЦФ
Остались в запасе
1
Matija Jesenović
ВР
23
Marco Boras
ЦЗ
88
Ivan Borna Jelić Balta
ЦЗ
8
Adriano Jagušić
ЦП
23
Igor Lepinjica
ЦП
14
Adrian Liber
ЦФ
11
Lucas Fernandes Dos Passos
ЦФ
Главный тренер
Иван Раделич
Статистика матча Осиек - Славен Белупо
2
2
Всего ударов по воротам
12
12
Удары в створ
4
5
Владение мячом %
47
53
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
3
2
Нарушения
11
17
Офсайды
1
4
Количество передач
446
494
Сейвы
5
3
Точность передач %
82
82
Удары мимо ворот
5
4
Блокированные удары
3
3
Удары из пределов штрафной
9
9
Удары из-за пределов штрафной
3
3
Матчи команд
Осиек
Хорватия. Футбольная лига, 16 тур
Динамо Загреб
- : -
06.12.2026
Осиек
Хорватия. Футбольная лига, 15 тур
Осиек
1 : 0
28.11.2026
Риека
Хорватия. Футбольная лига, 14 тур
Славен Белупо
1 : 0
23.11.2026
Осиек
Хорватия. Футбольная лига, 13 тур
Осиек
0 : 1
08.11.2026
Хайдук
Хорватия. Футбольная лига, 12 тур
Локомотива
1 : 3
01.11.2026
Осиек
Хорватия. Футбольная лига, 11 тур
Осиек
0 : 1
25.10.2026
Рудеш
Славен Белупо
Хорватия. Футбольная лига, 16 тур
Славен Белупо
- : -
05.12.2026
Хайдук
Хорватия. Футбольная лига, 15 тур
Локомотива
2 : 1
28.11.2026
Славен Белупо
Хорватия. Футбольная лига, 14 тур
Славен Белупо
1 : 0
23.11.2026
Осиек
Хорватия. Футбольная лига, 13 тур
Горица
3 : 5
07.11.2026
Славен Белупо
Хорватия. Футбольная лига, 12 тур
Славен Белупо
0 : 2
30.10.2026
Истра 1961
Хорватия. Футбольная лига, 11 тур
Вараждин
1 : 2
24.10.2026
Славен Белупо
Информация о матче
Главный судья:
Toni Dadic, Croatia
Стадион:
Opus Arena, Osijek
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