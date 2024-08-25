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Расписание матчей
Хорватия. Футбольная лига
Осиек - Риека
Осиек - Риека: обзор матча 25 августа 2024
Осиек
25.08.2024, воскресенье, 21:45
Хорватия. Футбольная лига, 4 тур
0 : 2
Завершен
Риека
13'
С. Радельич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Осиек - Риека
Замена
M. Soldo
️️️️
V. Jugović
83'
Замена
R. Kewal
️️️️
П. Пушич
61'
56'
Замена
М. Деветак
️️️️
B. Bogojević
56'
Замена
N. Galešić
️️️️
А. Майсторович
26'
Желтая карточка
Д. Петрович
13'
ГОЛ! 0:1!
С. Радельич
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Осиек
26
Никола Чавлина
ВР
21
Роко Юришич
ЛЗ
11
Наил Омерович
ЦЗ
26
Luka Jelenić
ЦЗ
33
Emin Hasić
ЦЗ
6
Дарко Неясмич
ОП
39
Domagoj Bukvić
ЦП
70
Петар Пушич
ПП
7
Vedran Jugović
ЦФ
34
Anton Matković
ЦФ
9
Кемаль Адеми
ЦФ
Риека
6
Степан Радельич
ЦЗ
28
Иван Смольчич
ЦЗ
87
Марко Пашалич
ЛВ
20
Габриэль Рукавина
ЛВ
25
Bruno Bogojević
ЦП
21
Деян Петрович
ЦП
4
Нико Янкович
АП
23
Мартин Зломислич
ЦФ
45
Анте Майсторович
ЦФ
22
Велдин Ходжа
ЦФ
29
Франьо Иванович
ЦФ
Главный тренер
Желько Сопич
Осиек
32
Tin Sajko
ВР
31
Марко Маленица
ВР
4
Krešimir Vrbanac
ЦЗ
34
Ivan Cvijanović
ЦЗ
5
Степа Мкртчян
ЦЗ
21
Pedro Lima
ЦП
11
Ricuenio Kewal
ЦП
14
Marko Soldo
ЦП
18
Niko Farkaš
ЦП
98
Šimun Mikolčić
ЦП
24
Filip Živković
ЦП
9
Ivan Barić
ЦФ
Риека
5
Марьян Чабрая
ЛЗ
27
Šimun Butić
ЦП
12
Эммануэль Банда
ЦП
15
Силвио Илинкович
ЦП
29
Andro Babić
ЦП
18
Линдон Селахи
ЦП
10
Тони Фрук
ЦП
7
Найс Джуара
ЦП
12
Josip Posavec
ЦФ
15
Niko Galešić
ЦФ
34
Младен Деветак
ЦФ
17
Комнен Андрич
ЦФ
4-1-2-3
26
Чавлина
21
Юришич
26
33
11
Омерович
6
Неясмич
39
70
Пушич
9
Адеми
34
7
2-2-3-4
6
Радельич
28
Смольчич
25
21
Петрович
87
Пашалич
4
Янкович
20
Рукавина
29
Иванович
22
Ходжа
45
Майсторович
23
Зломислич
70
Пушич
11
11
70
Пушич
7
14
14
7
45
Майсторович
15
15
45
Майсторович
25
34
Деветак
34
Деветак
25
Остались в запасе
Осиек
Риека
32
Tin Sajko
ВР
31
Марко Маленица
ВР
4
Krešimir Vrbanac
ЦЗ
34
Ivan Cvijanović
ЦЗ
5
Степа Мкртчян
ЦЗ
21
Pedro Lima
ЦП
18
Niko Farkaš
ЦП
98
Šimun Mikolčić
ЦП
24
Filip Živković
ЦП
9
Ivan Barić
ЦФ
5
Марьян Чабрая
ЛЗ
27
Šimun Butić
ЦП
12
Эммануэль Банда
ЦП
15
Силвио Илинкович
ЦП
29
Andro Babić
ЦП
18
Линдон Селахи
ЦП
10
Тони Фрук
ЦП
7
Найс Джуара
ЦП
12
Josip Posavec
ЦФ
17
Комнен Андрич
ЦФ
Главный тренер
Желько Сопич
Остались в запасе
32
Tin Sajko
ВР
31
Марко Маленица
ВР
4
Krešimir Vrbanac
ЦЗ
34
Ivan Cvijanović
ЦЗ
5
Степа Мкртчян
ЦЗ
21
Pedro Lima
ЦП
18
Niko Farkaš
ЦП
98
Šimun Mikolčić
ЦП
24
Filip Živković
ЦП
9
Ivan Barić
ЦФ
Остались в запасе
5
Марьян Чабрая
ЛЗ
27
Šimun Butić
ЦП
12
Эммануэль Банда
ЦП
15
Силвио Илинкович
ЦП
29
Andro Babić
ЦП
18
Линдон Селахи
ЦП
10
Тони Фрук
ЦП
7
Найс Джуара
ЦП
12
Josip Posavec
ЦФ
17
Комнен Андрич
ЦФ
Главный тренер
Желько Сопич
Статистика матча Осиек - Риека
1
Всего ударов по воротам
15
11
Удары в створ
2
3
Владение мячом %
57
43
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Угловые удары
11
4
Нарушения
4
12
Офсайды
1
3
Количество передач
453
357
Сейвы
1
2
Точность передач %
84
78
Удары мимо ворот
6
3
Блокированные удары
7
5
Удары из пределов штрафной
11
6
Удары из-за пределов штрафной
4
5
Матчи команд
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Хорватия. Футбольная лига, 16 тур
Динамо Загреб
- : -
06.12.2026
Осиек
Хорватия. Футбольная лига, 15 тур
Осиек
1 : 0
28.11.2026
Риека
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Славен Белупо
1 : 0
23.11.2026
Осиек
Хорватия. Футбольная лига, 13 тур
Осиек
0 : 1
08.11.2026
Хайдук
Хорватия. Футбольная лига, 12 тур
Локомотива
1 : 3
01.11.2026
Осиек
Хорватия. Футбольная лига, 11 тур
Осиек
0 : 1
25.10.2026
Рудеш
Риека
Хорватия. Футбольная лига, 2 тур
Риека
- : -
03.12.2026
Динамо Загреб
Хорватия. Футбольная лига, 15 тур
Осиек
1 : 0
28.11.2026
Риека
Хорватия. Футбольная лига, 14 тур
Риека
2 : 0
22.11.2026
Горица
Хорватия. Футбольная лига, 13 тур
Истра 1961
3 : 1
07.11.2026
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Хорватия. Футбольная лига, 12 тур
Риека
1 : 1
01.11.2026
Вараждин
Хорватия. Футбольная лига, 11 тур
Динамо Загреб
2 : 1
27.10.2026
Риека
Информация о матче
Главный судья:
Ante Culina, Croatia
Стадион:
Opus Arena, Osijek
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