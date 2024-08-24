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Расписание матчей
Хорватия. Футбольная лига
Вараждин - Славен Белупо
Вараждин - Славен Белупо: обзор матча 24 августа 2024
Вараждин
24.08.2024, суббота, 19:15
Хорватия. Футбольная лига, 4 тур
2 : 0
Завершен
Славен Белупо
63'
М. Шего
79'
Л. Ба
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Вараждин - Славен Белупо
90'
+2
Желтая карточка
M. Boras
Желтая карточка
Ф. Маглица
88'
84'
Замена
I. Ćubelić
️️️️
L. Crepulja
81'
Замена
I. Dolček
️️️️
Р. Мурич
ГОЛ! 2:0!
Л. Ба
Пас отдал
М. Шего
79'
78'
Желтая карточка
A. Bosec
Замена
V. Jovanov
️️️️
Д. Митровски
76'
Замена
J. Poldrugač
️️️️
M. Dabro
76'
Замена
N. Tepšić
️️️️
I. Nekić
66'
66'
Замена
D. Martinovic
️️️️
М. Каймаков
ГОЛ! 1:0!
М. Шего
63'
Желтая карточка
K. Lusavec
54'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вараждин
1
Oliver Zelenika
ВР
5
Ламин Ба
ЦЗ
25
Antonio Boršić
ЦЗ
23
Фране Маглица
ПЗ
24
Mario Marina
ЦП
20
Karlo Lusavec
ЦП
9
Leon Belcar
ЦП
20
Димитар Митровски
ПВ
7
Marko Dabro
ЦФ
4
Luka Škaričić
ЦФ
11
Мишель Шего
ЦФ
Главный тренер
Никола Сафарич
Славен Белупо
32
Ivan Čović
ВР
23
Marco Boras
ЦЗ
35
L. Lucic
ЦЗ
8
Antonio Bosec
ЦЗ
21
L. Crepulja
ЦП
10
Михаил Каймаков
ЦП
8
Adriano Jagušić
ЦП
27
Ален Гргич
ЦФ
14
Adrian Liber
ЦФ
11
Роберт Мурич
ЦФ
45
Karlo Butić
ЦФ
Главный тренер
Иван Раделич
Вараждин
21
Josip Silić
ВР
3
Vane Jovanov
ЦЗ
13
Mario Mladenovski
ЦЗ
16
Novak Tepšić
ЦЗ
13
Ivan Nekić
ЦЗ
11
Jurica Poldrugač
ЦП
8
Tomislav Duvnjak
ЦП
20
David Mistrafovic
ЦП
86
Niko Domjanić
ЦФ
22
Luka Mamić
ЦФ
Славен Белупо
1
Matija Jesenović
ВР
25
Ivan Susak
ВР
6
Tomislav Božić
ЦЗ
13
Marko Lešković
ЦЗ
18
Filip Krušelj
ЦЗ
20
Filip Hlevnjak
ЦП
14
Matej Šakota
ЦП
22
Michael Agbekpornu
ЦП
10
Dominik Martinovic
ЦФ
8
Ivan Ćubelić
ЦФ
7
Ivan Dolček
ЦФ
11
Lucas Fernandes Dos Passos
ЦФ
3-3-1-3
1
5
Ба
25
23
Маглица
24
20
9
20
Митровски
11
Шего
4
7
3-3-4
32
23
35
8
21
10
Каймаков
8
45
11
Мурич
14
27
Гргич
20
Митровски
3
3
20
Митровски
16
16
13
13
7
11
11
7
10
Каймаков
10
10
10
Каймаков
21
8
8
21
11
Мурич
7
7
11
Мурич
Остались в запасе
Вараждин
Славен Белупо
21
Josip Silić
ВР
13
Mario Mladenovski
ЦЗ
8
Tomislav Duvnjak
ЦП
20
David Mistrafovic
ЦП
86
Niko Domjanić
ЦФ
22
Luka Mamić
ЦФ
Главный тренер
Никола Сафарич
1
Matija Jesenović
ВР
25
Ivan Susak
ВР
6
Tomislav Božić
ЦЗ
13
Marko Lešković
ЦЗ
18
Filip Krušelj
ЦЗ
20
Filip Hlevnjak
ЦП
14
Matej Šakota
ЦП
22
Michael Agbekpornu
ЦП
11
Lucas Fernandes Dos Passos
ЦФ
Главный тренер
Иван Раделич
Остались в запасе
21
Josip Silić
ВР
13
Mario Mladenovski
ЦЗ
8
Tomislav Duvnjak
ЦП
20
David Mistrafovic
ЦП
86
Niko Domjanić
ЦФ
22
Luka Mamić
ЦФ
Остались в запасе
1
Matija Jesenović
ВР
25
Ivan Susak
ВР
6
Tomislav Božić
ЦЗ
13
Marko Lešković
ЦЗ
18
Filip Krušelj
ЦЗ
20
Filip Hlevnjak
ЦП
14
Matej Šakota
ЦП
22
Michael Agbekpornu
ЦП
11
Lucas Fernandes Dos Passos
ЦФ
Главный тренер
Никола Сафарич
Главный тренер
Иван Раделич
Статистика матча Вараждин - Славен Белупо
2
2
Всего ударов по воротам
15
8
Удары в створ
5
0
Владение мячом %
52
48
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
2
6
Нарушения
14
14
Офсайды
0
1
Количество передач
416
384
Сейвы
0
3
Точность передач %
80
76
Удары мимо ворот
6
3
Блокированные удары
4
5
Удары из пределов штрафной
6
4
Удары из-за пределов штрафной
9
4
Матчи команд
Вараждин
Хорватия. Футбольная лига, 16 тур
Вараждин
- : -
06.12.2026
Горица
Хорватия. Футбольная лига, 15 тур
Истра 1961
2 : 1
27.11.2026
Вараждин
Хорватия. Футбольная лига, 14 тур
Рудеш
0 : 2
21.11.2026
Вараждин
Хорватия. Футбольная лига, 13 тур
Вараждин
1 : 3
08.11.2026
Динамо Загреб
Хорватия. Футбольная лига, 12 тур
Риека
1 : 1
01.11.2026
Вараждин
Хорватия. Футбольная лига, 11 тур
Вараждин
1 : 2
24.10.2026
Славен Белупо
Славен Белупо
Хорватия. Футбольная лига, 16 тур
Славен Белупо
- : -
05.12.2026
Хайдук
Хорватия. Футбольная лига, 15 тур
Локомотива
2 : 1
28.11.2026
Славен Белупо
Хорватия. Футбольная лига, 14 тур
Славен Белупо
1 : 0
23.11.2026
Осиек
Хорватия. Футбольная лига, 13 тур
Горица
3 : 5
07.11.2026
Славен Белупо
Хорватия. Футбольная лига, 12 тур
Славен Белупо
0 : 2
30.10.2026
Истра 1961
Хорватия. Футбольная лига, 11 тур
Вараждин
1 : 2
24.10.2026
Славен Белупо
Информация о матче
Главный судья:
Duje Strukan, Croatia
Стадион:
Stadion Varteks, Varaždin
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