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Расписание матчей
Китай. Суперлига
Шанхай Порт - Тяньцзинь Цзиньмэнь
Шанхай Порт - Тяньцзинь Цзиньмэнь: обзор матча 02 ноября 2024
Шанхай Порт
02.11.2024, суббота, 10:30
Китай. Суперлига, 30 тур
5 : 0
Завершен
Тяньцзинь Цзиньмэнь
4'
Л. Читтадини
34'
М. Варгас
55'
O. (П)
56'
В. Лей
81'
В. Лей
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Шанхай Порт - Тяньцзинь Цзиньмэнь
Замена
С. Сю
️️️️
Л. Читтадини
84'
Замена
Z. Wei
️️️️
A. Li
84'
Замена
L. Wenjun
️️️️
М. Варгас
84'
ГОЛ! 5:0!
В. Лей
Пас отдал
S. Wang
81'
80'
Замена
S. Yan
️️️️
D. Ba
Замена
S. Wang
️️️️
S. Li
79'
Замена
F. Jing
️️️️
G.
79'
Желтая карточка
В. Лей
71'
69'
Замена
H. Guo
️️️️
М. Скорич
ГОЛ! 4:0!
В. Лей
Пас отдал
O.
56'
ГОЛ с пенальти! 3:0!
O.
55'
46'
Замена
Q. Yumiao
️️️️
T. Ming
46'
Замена
Y. Su
️️️️
Z. Yang
45'
+1
Замена
A. Compagno
️️️️
X. Weijun
ГОЛ! 2:0!
М. Варгас
Пас отдал
В. Лей
34'
ГОЛ! 1:0!
Л. Читтадини
Пас отдал
В. Лей
4'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шанхай Порт
1
Цзюньлин Янь
ВР
23
Huan Fu
ЦЗ
3
Таяс Браунинг
ЦЗ
11
Ang Li
ЦЗ
7
Ву Лей
ЛВ
8
Матиас Варгас
ЛВ
5
Матеус Хусса
ОП
32
Shuai Li
ЦП
18
Лео Читтадини
ЦП
8
Oscar
(К)
ЦП
9
Gustavo
ЦФ
Главный тренер
Кевин Мускат
Тяньцзинь Цзиньмэнь
22
Jingqi Fang
ВР
5
Миле Скорич
ЦЗ
18
Pengfei Han
ЦЗ
21
Zihao Yang
ЦЗ
23
Tian Ming
ЦЗ
11
Албион Адеми
ЛВ
8
Хадаш
ЦП
30
Цюмин Ван
(К)
ЦП
31
Diogo Silva
ЦФ
29
Dun Ba
ЦФ
11
Xie Weijun
ЦФ
Главный тренер
Геньвей Ю
Шанхай Порт
25
Jia Du
ВР
12
Wei Chen
ВР
31
Xing Chen
ВР
13
Zhen Wei
ЦЗ
19
Wang Zhenao
ЦЗ
4
Shenchao Wang
ЦЗ
8
Синь Сю
ЦП
20
Yang Shiyuan
ЦП
6
Huikang Cai
ЦП
44
Feng Jing
ЦП
33
Liu Zhurun
ЦФ
11
Lu Wenjun
ЦФ
Тяньцзинь Цзиньмэнь
1
Yuefeng Li
ВР
25
Yan Bingliang
ВР
5
Yang Yu
ЦЗ
3
Zhenghao Wang
ЦЗ
23
Qian Yumiao
ЦЗ
32
Yuanjie Su
ЦП
17
Sun Xuelong
ЦП
28
Hao Guo
ЦП
14
Jiahui Huang
ЦП
40
Shi Yan
ЦП
96
Andrea Compagno
ЦФ
19
Junxian Liu
ЦФ
3-1-3-2-1
1
Янь
23
3
Браунинг
11
5
Хусса
32
18
Читтадини
8
8
Варгас
7
Лей
9
4-2-1-3
22
18
21
23
5
Скорич
8
Хадаш
30
Ван
11
Адеми
11
29
31
11
13
13
11
32
4
4
32
18
Читтадини
8
Сю
8
Сю
18
Читтадини
9
44
44
9
8
Варгас
11
11
8
Варгас
23
23
23
23
21
32
32
21
5
Скорич
28
28
5
Скорич
29
40
40
29
11
96
96
11
Остались в запасе
Шанхай Порт
Тяньцзинь Цзиньмэнь
25
Jia Du
ВР
12
Wei Chen
ВР
31
Xing Chen
ВР
19
Wang Zhenao
ЦЗ
20
Yang Shiyuan
ЦП
6
Huikang Cai
ЦП
33
Liu Zhurun
ЦФ
Главный тренер
Кевин Мускат
1
Yuefeng Li
ВР
25
Yan Bingliang
ВР
5
Yang Yu
ЦЗ
3
Zhenghao Wang
ЦЗ
17
Sun Xuelong
ЦП
14
Jiahui Huang
ЦП
19
Junxian Liu
ЦФ
Главный тренер
Геньвей Ю
Остались в запасе
25
Jia Du
ВР
12
Wei Chen
ВР
31
Xing Chen
ВР
19
Wang Zhenao
ЦЗ
20
Yang Shiyuan
ЦП
6
Huikang Cai
ЦП
33
Liu Zhurun
ЦФ
Остались в запасе
1
Yuefeng Li
ВР
25
Yan Bingliang
ВР
5
Yang Yu
ЦЗ
3
Zhenghao Wang
ЦЗ
17
Sun Xuelong
ЦП
14
Jiahui Huang
ЦП
19
Junxian Liu
ЦФ
Главный тренер
Кевин Мускат
Главный тренер
Геньвей Ю
Статистика матча Шанхай Порт - Тяньцзинь Цзиньмэнь
1
Всего ударов по воротам
26
4
Удары в створ
11
2
Владение мячом %
52
48
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Угловые удары
7
1
Нарушения
12
15
Офсайды
1
4
Количество передач
407
379
Сейвы
2
7
Точность передач %
83
78
Удары мимо ворот
9
1
Блокированные удары
6
1
Удары из пределов штрафной
19
2
Удары из-за пределов штрафной
7
2
Матчи команд
Шанхай Порт
Лига чемпионов АФК Элит, 6 тур
Пхохан Стилерс
- : -
01.12.2026
Шанхай Порт
Лига чемпионов АФК Элит, 5 тур
Шанхай Порт
3 : 1
24.11.2026
Бурирам Юнайтед
Китай. Суперлига, 30 тур
Шанхай Порт
6 : 1
08.11.2026
Ляонин Тиерен
Лига чемпионов АФК Элит, 4 тур
Ньюкасл Джетс
2 : 4
03.11.2026
Шанхай Порт
Лига чемпионов АФК Элит, 3 тур
Шанхай Порт
2 : 3
27.10.2026
Конг Ан Ханой
Китай. Суперлига, 29 тур
Тяньцзинь Цзиньмэнь
1 : 3
24.10.2026
Шанхай Порт
Тяньцзинь Цзиньмэнь
Китай. Суперлига, 30 тур
Далянь Йингбо
3 : 1
08.11.2026
Тяньцзинь Цзиньмэнь
Китай. Суперлига, 29 тур
Тяньцзинь Цзиньмэнь
1 : 3
24.10.2026
Шанхай Порт
Китай. Суперлига, 28 тур
Хэнань
0 : 1
16.10.2026
Тяньцзинь Цзиньмэнь
Китай. Суперлига, 27 тур
Чэнду Жунчэн
0 : 1
10.10.2026
Тяньцзинь Цзиньмэнь
Китай. Суперлига, 18 тур
Тяньцзинь Цзиньмэнь
1 : 0
12.09.2026
Ляонин Тиерен
Информация о матче
Главный судья:
Мин Фу
(Пекин)
Стадион:
Шанхай Стэдиум
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