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Расписание матчей
Китай. Суперлига
Ухань Три Таунс - Шанхай Порт
Ухань Три Таунс - Шанхай Порт: обзор матча 25 июня 2024
Ухань Три Таунс
25.06.2024, вторник, 15:00
Китай. Суперлига, 16 тур
0 : 2
Завершен
Шанхай Порт
14'
O.
36'
М. Варгас
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ухань Три Таунс - Шанхай Порт
Желтая карточка
H. Ren
88'
87'
Замена
L. Wenjun
️️️️
Л. Читтадини
86'
Замена
L. Zhurun
️️️️
G.
Замена
Y. Liu
️️️️
R. BaldÃ©
84'
75'
Замена
F. Jing
️️️️
В. Лей
75'
Замена
С. Сю
️️️️
М. Хусса
74'
Желтая карточка
S. Wang
66'
Желтая карточка
Z. Wei
64'
Замена
S. Wang
️️️️
W. Zhenao
Замена
️️️️
Q. Tao
62'
55'
Желтая карточка
Т. Браунинг
36'
ГОЛ! 0:2!
М. Варгас
Пас отдал
G.
33'
Желтая карточка
S. Li
14'
ГОЛ! 0:1!
O.
Пас отдал
М. Хусса
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ухань Три Таунс
32
Дянзуо Лю
ВР
25
Hanwen Deng
ЦЗ
23
Hang Ren
(К)
ЦЗ
5
Джи-Су Парк
ЦЗ
4
Zhipeng Jiang
ЦЗ
37
Дарлан
ОП
18
Xiaobing Zhang
ЦП
21
Chao He
ЦП
9
Pedro Henrique
ЦФ
7
Qianglong Tao
ЦФ
45
Romario BaldÃ©
ЦФ
Главный тренер
Рикардо Родригес
Шанхай Порт
1
Цзюньлин Янь
ВР
19
Wang Zhenao
ЦЗ
3
Таяс Браунинг
ЦЗ
13
Zhen Wei
ЦЗ
8
Матиас Варгас
ЛВ
7
Ву Лей
ЛВ
5
Матеус Хусса
ОП
32
Shuai Li
ЦП
18
Лео Читтадини
ЦП
8
Oscar
(К)
ЦП
9
Gustavo
ЦФ
Главный тренер
Кевин Мускат
Ухань Три Таунс
60
Xing Chen
ВР
40
Umidjan Yusup
ЦЗ
3
Shewketjan Tayir
ЦЗ
19
Yiming Liu
ЦЗ
28
Denny Wang Yi
ЦЗ
26
Tao Zhang
ЦЗ
16
Zhang Hui
ЦП
33
He Tongshuai
ЦП
19
Yue Liu
ЦФ
Шанхай Порт
12
Wei Chen
ВР
31
Xing Chen
ВР
11
Ang Li
ЦЗ
23
Huan Fu
ЦЗ
4
Shenchao Wang
ЦЗ
5
Чжан Линьпен
ПЗ
44
Feng Jing
ЦП
8
Синь Сю
ЦП
11
Lu Wenjun
ЦФ
33
Liu Zhurun
ЦФ
22
Will Donkin
ЦФ
14
Shenglong Li
ЦФ
4-1-2-3
32
Лю
25
5
Парк
4
23
37
Дарлан
18
21
45
7
9
3-1-3-2-1
1
Янь
19
3
Браунинг
13
5
Хусса
32
18
Читтадини
8
8
Варгас
7
Лей
9
45
19
19
45
7
Лей
44
44
7
Лей
18
Читтадини
11
11
18
Читтадини
19
4
4
19
5
Хусса
8
Сю
8
Сю
5
Хусса
9
33
33
9
Остались в запасе
Ухань Три Таунс
Шанхай Порт
60
Xing Chen
ВР
40
Umidjan Yusup
ЦЗ
3
Shewketjan Tayir
ЦЗ
19
Yiming Liu
ЦЗ
28
Denny Wang Yi
ЦЗ
26
Tao Zhang
ЦЗ
16
Zhang Hui
ЦП
33
He Tongshuai
ЦП
Главный тренер
Рикардо Родригес
12
Wei Chen
ВР
31
Xing Chen
ВР
11
Ang Li
ЦЗ
23
Huan Fu
ЦЗ
5
Чжан Линьпен
ПЗ
22
Will Donkin
ЦФ
14
Shenglong Li
ЦФ
Главный тренер
Кевин Мускат
Остались в запасе
60
Xing Chen
ВР
40
Umidjan Yusup
ЦЗ
3
Shewketjan Tayir
ЦЗ
19
Yiming Liu
ЦЗ
28
Denny Wang Yi
ЦЗ
26
Tao Zhang
ЦЗ
16
Zhang Hui
ЦП
33
He Tongshuai
ЦП
Остались в запасе
12
Wei Chen
ВР
31
Xing Chen
ВР
11
Ang Li
ЦЗ
23
Huan Fu
ЦЗ
5
Чжан Линьпен
ПЗ
22
Will Donkin
ЦФ
14
Shenglong Li
ЦФ
Главный тренер
Рикардо Родригес
Главный тренер
Кевин Мускат
Статистика матча Ухань Три Таунс - Шанхай Порт
1
4
Всего ударов по воротам
15
14
Удары в створ
3
5
Владение мячом %
46
54
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Угловые удары
2
7
Нарушения
9
15
Офсайды
2
1
Количество передач
424
499
Сейвы
3
3
Точность передач %
82
87
Удары мимо ворот
6
7
Блокированные удары
6
2
Удары из пределов штрафной
6
9
Удары из-за пределов штрафной
9
5
Матчи команд
Ухань Три Таунс
Китай. Суперлига, 30 тур
Юньнань Юкунь
2 : 1
08.11.2026
Ухань Три Таунс
Китай. Суперлига, 29 тур
Ухань Три Таунс
3 : 5
24.10.2026
Шаньдун Тайшань
Китай. Суперлига, 28 тур
Ухань Три Таунс
1 : 3
18.10.2026
Шанхай Шэньхуа
Китай. Суперлига, 27 тур
Ляонин Тиерен
1 : 1
11.10.2026
Ухань Три Таунс
Китай. Суперлига, 22 тур
Чжэцзян Профешионал
4 : 1
18.09.2026
Ухань Три Таунс
Шанхай Порт
Лига чемпионов АФК Элит, 6 тур
Пхохан Стилерс
- : -
01.12.2026
Шанхай Порт
Лига чемпионов АФК Элит, 5 тур
Шанхай Порт
3 : 1
24.11.2026
Бурирам Юнайтед
Китай. Суперлига, 30 тур
Шанхай Порт
6 : 1
08.11.2026
Ляонин Тиерен
Лига чемпионов АФК Элит, 4 тур
Ньюкасл Джетс
2 : 4
03.11.2026
Шанхай Порт
Лига чемпионов АФК Элит, 3 тур
Шанхай Порт
2 : 3
27.10.2026
Конг Ан Ханой
Китай. Суперлига, 29 тур
Тяньцзинь Цзиньмэнь
1 : 3
24.10.2026
Шанхай Порт
Информация о матче
Главный судья:
Kun Ai, China
Стадион:
Wuhan Sports Center Stadium, Wuhan
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