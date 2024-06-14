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Расписание матчей
Китай. Суперлига
Тяньцзинь Цзиньмэнь - Шанхай Порт
Тяньцзинь Цзиньмэнь - Шанхай Порт: обзор матча 14 июня 2024
Тяньцзинь Цзиньмэнь
14.06.2024, пятница, 15:00
Китай. Суперлига, 15 тур
0 : 3
Завершен
Шанхай Порт
14'
G.
33'
Т. Браунинг
71'
G.
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Тяньцзинь Цзиньмэнь - Шанхай Порт
Желтая карточка
X. Weijun
81'
Замена
S. Yan
️️️️
А. Адеми
78'
77'
Желтая карточка
М. Варгас
76'
Замена
Y. Shiyuan
️️️️
М. Хусса
74'
Замена
М. Варгас
️️️️
F. Jing
74'
Замена
S. Li
️️️️
G.
Замена
X. Weijun
️️️️
Z. Yang
72'
71'
ГОЛ! 0:3!
G.
Пас отдал
O.
Замена
И. Фиолич
️️️️
H. Guo
68'
Замена
A. Grant
️️️️
P. Han
68'
66'
Замена
В. Лей
️️️️
L. Zhurun
66'
Замена
С. Сю
️️️️
Л. Читтадини
Желтая карточка
Y. Su
51'
40'
Желтая карточка
G.
33'
ГОЛ! 0:2!
Т. Браунинг
Пас отдал
O.
Желтая карточка
М. Скорич
28'
14'
ГОЛ! 0:1!
G.
Пас отдал
S. Wang
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тяньцзинь Цзиньмэнь
22
Jingqi Fang
ВР
21
Zihao Yang
ЦЗ
18
Pengfei Han
ЦЗ
5
Миле Скорич
ЦЗ
11
Албион Адеми
ЛВ
32
Yuanjie Su
ЦП
14
Jiahui Huang
ЦП
30
Цюмин Ван
(К)
ЦП
28
Hao Guo
ЦП
29
Dun Ba
ЦФ
96
Andrea Compagno
ЦФ
Главный тренер
Геньвей Ю
Шанхай Порт
1
Цзюньлин Янь
ВР
4
Shenchao Wang
ЦЗ
13
Zhen Wei
ЦЗ
3
Таяс Браунинг
ЦЗ
5
Матеус Хусса
ОП
44
Feng Jing
ЦП
32
Shuai Li
ЦП
18
Лео Читтадини
ЦП
8
Oscar
(К)
ЦП
33
Liu Zhurun
ЦФ
9
Gustavo
ЦФ
Главный тренер
Кевин Мускат
Тяньцзинь Цзиньмэнь
25
Yan Bingliang
ВР
2
Alex Grant
ЦЗ
6
Xianjun Wang
ЦЗ
5
Yang Yu
ЦЗ
32
Haifeng Ding
ЦЗ
3
Zhenghao Wang
ЦЗ
17
Иван Фиолич
ЦП
18
Huaze Gao
ЦП
40
Shi Yan
ЦП
11
Xie Weijun
ЦФ
Шанхай Порт
12
Wei Chen
ВР
31
Xing Chen
ВР
11
Ang Li
ЦЗ
23
Huan Fu
ЦЗ
8
Матиас Варгас
ЛВ
7
Ву Лей
ЛВ
20
Yang Shiyuan
ЦП
8
Синь Сю
ЦП
11
Lu Wenjun
ЦФ
22
Will Donkin
ЦФ
14
Shenglong Li
ЦФ
3-4-1-2
22
21
18
5
Скорич
32
30
Ван
28
14
11
Адеми
96
29
3-1-4-2
1
Янь
4
13
3
Браунинг
5
Хусса
32
18
Читтадини
8
44
9
33
18
2
2
18
28
17
Фиолич
17
Фиолич
28
11
Адеми
40
40
11
Адеми
21
11
11
21
5
Хусса
20
20
5
Хусса
18
Читтадини
8
Сю
8
Сю
18
Читтадини
44
8
Варгас
8
Варгас
44
33
7
Лей
7
Лей
33
9
14
14
9
Остались в запасе
Тяньцзинь Цзиньмэнь
Шанхай Порт
25
Yan Bingliang
ВР
6
Xianjun Wang
ЦЗ
5
Yang Yu
ЦЗ
32
Haifeng Ding
ЦЗ
3
Zhenghao Wang
ЦЗ
18
Huaze Gao
ЦП
Главный тренер
Геньвей Ю
11
Lu Wenjun
ЦФ
12
Wei Chen
ВР
31
Xing Chen
ВР
11
Ang Li
ЦЗ
23
Huan Fu
ЦЗ
22
Will Donkin
ЦФ
Главный тренер
Кевин Мускат
Остались в запасе
25
Yan Bingliang
ВР
6
Xianjun Wang
ЦЗ
5
Yang Yu
ЦЗ
32
Haifeng Ding
ЦЗ
3
Zhenghao Wang
ЦЗ
18
Huaze Gao
ЦП
Остались в запасе
11
Lu Wenjun
ЦФ
12
Wei Chen
ВР
31
Xing Chen
ВР
11
Ang Li
ЦЗ
23
Huan Fu
ЦЗ
22
Will Donkin
ЦФ
Главный тренер
Геньвей Ю
Главный тренер
Кевин Мускат
Статистика матча Тяньцзинь Цзиньмэнь - Шанхай Порт
3
2
Всего ударов по воротам
9
15
Удары в створ
4
6
Владение мячом %
43
57
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Угловые удары
3
6
Нарушения
6
14
Офсайды
4
5
Количество передач
388
520
Сейвы
3
4
Точность передач %
78
86
Удары мимо ворот
3
6
Блокированные удары
2
3
Удары из пределов штрафной
6
11
Удары из-за пределов штрафной
3
4
Матчи команд
Тяньцзинь Цзиньмэнь
Китай. Суперлига, 30 тур
Далянь Йингбо
3 : 1
08.11.2026
Тяньцзинь Цзиньмэнь
Китай. Суперлига, 29 тур
Тяньцзинь Цзиньмэнь
1 : 3
24.10.2026
Шанхай Порт
Китай. Суперлига, 28 тур
Хэнань
0 : 1
16.10.2026
Тяньцзинь Цзиньмэнь
Китай. Суперлига, 27 тур
Чэнду Жунчэн
0 : 1
10.10.2026
Тяньцзинь Цзиньмэнь
Китай. Суперлига, 18 тур
Тяньцзинь Цзиньмэнь
1 : 0
12.09.2026
Ляонин Тиерен
Шанхай Порт
Лига чемпионов АФК Элит, 6 тур
Пхохан Стилерс
- : -
01.12.2026
Шанхай Порт
Лига чемпионов АФК Элит, 5 тур
Шанхай Порт
3 : 1
24.11.2026
Бурирам Юнайтед
Китай. Суперлига, 30 тур
Шанхай Порт
6 : 1
08.11.2026
Ляонин Тиерен
Лига чемпионов АФК Элит, 4 тур
Ньюкасл Джетс
2 : 4
03.11.2026
Шанхай Порт
Лига чемпионов АФК Элит, 3 тур
Шанхай Порт
2 : 3
27.10.2026
Конг Ан Ханой
Китай. Суперлига, 29 тур
Тяньцзинь Цзиньмэнь
1 : 3
24.10.2026
Шанхай Порт
Информация о матче
Главный судья:
Yige Dai, China
Стадион:
Tianjin Olympic Sports Center Stadium, Tianjin
Новости команд
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