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Расписание матчей
Китай. Суперлига
Хэнань - Ухань Три Таунс
Хэнань - Ухань Три Таунс: обзор матча 17 мая 2024
Хэнань
17.05.2024, пятница, 14:35
Китай. Суперлига, 12 тур
2 : 3
Завершен
Ухань Три Таунс
30'
Б. Назарио (П)
62'
C. Keqiang
14'
Дарлан
39'
Дарлан
84'
P. Henrique (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Хэнань - Ухань Три Таунс
Желтая карточка
S. Li
90'
+11
Замена
D. Han
️️️️
Б. Назарио
90'
+6
89'
Замена
D. Wang Yi
️️️️
Дарлан
89'
Замена
Y. Liu
️️️️
R. Liu
Замена
F. Boyuan
️️️️
F. Acheampong
85'
84'
ГОЛ с пенальти! 2:3!
P. Henrique
70'
Желтая карточка
Д. Лю
64'
Замена
U. Yusup
️️️️
H. Ren
ГОЛ! 2:2!
C. Keqiang
62'
Замена
C. Keqiang
️️️️
Y. Yang
60'
Замена
H. Ruifeng
️️️️
B. Liu
46'
Замена
Х. Сю
️️️️
K. Yang
46'
39'
ГОЛ! 1:2!
Дарлан
Пас отдал
P. Henrique
36'
Желтая карточка
X. Zhang
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Б. Назарио
30'
28'
Желтая карточка
H. Ren
14'
ГОЛ! 0:1!
Дарлан
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хэнань
17
Jinshuai Wang
ВР
15
Bin Liu
ЦЗ
16
Kuo Yang
ЦЗ
6
Songyi Li
ЦЗ
2
Яго Майдана
ЦЗ
6
Шанюань Ван
(К)
ОП
10
Бруно Назарио
ЦП
25
Yilin Yang
ЦП
8
Dorde Denic
ЦП
20
Nemanja Covic
ЦФ
30
Frank Acheampong
ЦФ
Главный тренер
Ки-Иль Нам
Ухань Три Таунс
32
Дянзуо Лю
ВР
5
Джи-Су Парк
ЦЗ
4
Zhipeng Jiang
ЦЗ
25
Hanwen Deng
ЦЗ
23
Hang Ren
(К)
ЦЗ
37
Дарлан
ОП
18
Xiaobing Zhang
ЦП
9
Pedro Henrique
ЦФ
26
Ruofan Liu
ЦФ
7
Qianglong Tao
ЦФ
Главный тренер
Рикардо Родригес
Хэнань
26
Jiamin Xu
ВР
23
Zhao Ke
ЦЗ
27
Niu Ziyi
ЦЗ
3
Оливер Гербиг
ЦЗ
4
Хаофенг Сю
ПЗ
14
Du Zhixuan
ЦП
22
Huang Ruifeng
ЦП
32
Li Tenglong
ЦП
21
Chen Keqiang
ЦП
10
Feng Boyuan
ЦФ
29
Dong Han
ЦФ
Ухань Три Таунс
35
Wei Minzhe
ВР
60
Xing Chen
ВР
19
Yiming Liu
ЦЗ
3
Shewketjan Tayir
ЦЗ
28
Denny Wang Yi
ЦЗ
40
Umidjan Yusup
ЦЗ
26
Tao Zhang
ЦЗ
15
Abraham Halik
ЦП
16
Zhang Hui
ЦП
19
Yue Liu
ЦФ
4-1-3-2
17
15
6
2
Майдана
16
6
Ван
10
Назарио
25
8
30
20
4-1-1-3
32
Лю
4
25
23
5
Парк
37
Дарлан
18
7
26
9
16
4
Сю
4
Сю
16
15
22
22
15
25
21
21
25
30
10
10
30
10
Назарио
29
29
10
Назарио
26
19
19
26
37
Дарлан
28
28
37
Дарлан
23
40
40
23
19
19
Остались в запасе
Хэнань
Ухань Три Таунс
26
Jiamin Xu
ВР
23
Zhao Ke
ЦЗ
27
Niu Ziyi
ЦЗ
3
Оливер Гербиг
ЦЗ
14
Du Zhixuan
ЦП
32
Li Tenglong
ЦП
Главный тренер
Ки-Иль Нам
35
Wei Minzhe
ВР
60
Xing Chen
ВР
3
Shewketjan Tayir
ЦЗ
26
Tao Zhang
ЦЗ
15
Abraham Halik
ЦП
16
Zhang Hui
ЦП
Главный тренер
Рикардо Родригес
Остались в запасе
26
Jiamin Xu
ВР
23
Zhao Ke
ЦЗ
27
Niu Ziyi
ЦЗ
3
Оливер Гербиг
ЦЗ
14
Du Zhixuan
ЦП
32
Li Tenglong
ЦП
Остались в запасе
35
Wei Minzhe
ВР
60
Xing Chen
ВР
3
Shewketjan Tayir
ЦЗ
26
Tao Zhang
ЦЗ
15
Abraham Halik
ЦП
16
Zhang Hui
ЦП
Главный тренер
Ки-Иль Нам
Главный тренер
Рикардо Родригес
Статистика матча Хэнань - Ухань Три Таунс
1
3
Всего ударов по воротам
13
10
Удары в створ
6
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Нарушения
13
10
Удары мимо ворот
6
4
Блокированные удары
1
2
Матчи команд
Хэнань
Китай. Суперлига, 30 тур
Чжэцзян Профешионал
4 : 0
08.11.2026
Хэнань
Китай. Суперлига, 29 тур
Хэнань
3 : 4
24.10.2026
Бейджин Гуоань
Китай. Суперлига, 28 тур
Хэнань
0 : 1
16.10.2026
Тяньцзинь Цзиньмэнь
Китай. Суперлига, 27 тур
Шэньчжэнь Пенг Сити
2 : 2
09.10.2026
Хэнань
Китай. Суперлига, 18 тур
Ухань Три Таунс
1 : 1
12.09.2026
Хэнань
Ухань Три Таунс
Китай. Суперлига, 30 тур
Юньнань Юкунь
2 : 1
08.11.2026
Ухань Три Таунс
Китай. Суперлига, 29 тур
Ухань Три Таунс
3 : 5
24.10.2026
Шаньдун Тайшань
Китай. Суперлига, 28 тур
Ухань Три Таунс
1 : 3
18.10.2026
Шанхай Шэньхуа
Китай. Суперлига, 27 тур
Ляонин Тиерен
1 : 1
11.10.2026
Ухань Три Таунс
Китай. Суперлига, 22 тур
Чжэцзян Профешионал
4 : 1
18.09.2026
Ухань Три Таунс
Информация о матче
Главный судья:
Yige Dai, China
Стадион:
Ханьхай
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