Уткин встал на защиту Медведева, показавшего скандальный жест в адрес «Спартака»
Жирков ответил, кто станет чемпионом в этом сезоне – «Краснодар» или «Зенит»
Малафеев оценил решение «Зенита» сослать Кругового в дубль
Мостовой – о Жиркове в «Зените»: «5-10 минут – больше времени не дадут. Там бразильцы играют. Юра бы вышел, и я бы мог там на минуту выйти»
«Неудивительно, что он без работы». Уткин оценил слова Малафеева о Круговом
Уткин встал на защиту Медведева, показавшего скандальный жест в адрес «Спартака»
Жирков ответил, кто станет чемпионом в этом сезоне – «Краснодар» или «Зенит»
Малафеев оценил решение «Зенита» сослать Кругового в дубль
Мостовой – о Жиркове в «Зените»: «5-10 минут – больше времени не дадут. Там бразильцы играют. Юра бы вышел, и я бы мог там на минуту выйти»
«Неудивительно, что он без работы». Уткин оценил слова Малафеева о Круговом
Президент «Урала» Иванов оценил возможность включения Шатова в тренерский штаб команды
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