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Расписание матчей
Кубок Африки
Мавритания - Алжир
Мавритания - Алжир: обзор матча 23 января 2024
Мавритания
23.01.2024, вторник, 23:00
Кубок африканских наций, группа D, 3 тур
1 : 0
Завершен
Алжир
37'
Я. Деллахи
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Мавритания - Алжир
83'
Желтая карточка
Ю. Белаили
Замена
П. Ибну Ба
️️️️
И. Тиам
82'
Замена
А. Камара
️️️️
А. Койта
82'
Замена
Б. Камара
️️️️
С. Буна Амар
81'
81'
Замена
К. Ван Ден Керхоф
️️️️
Ю. Аталь
76'
Желтая карточка
И. Слимани
Замена
Г. Фофана
️️️️
С. Анне
71'
69'
Замена
И. Слимани
️️️️
М. Амура
Замена
Х. Хубейб
️️️️
Я. Деллахи
68'
62'
Замена
Н. Бенталеб
️️️️
Х. Будауи
62'
Замена
Ю. Белаили
️️️️
А. Унас
Желтая карточка
А. Койта
53'
46'
Замена
Р. Марез
️️️️
У. Ауа
45'
+4
Желтая карточка
М. Амура
Желтая карточка
Л. Ба
45'
+4
ГОЛ! 1:0!
Я. Деллахи
37'
Желтая карточка
Б. Мухсин
21'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мавритания
16
Бабакар Ниасс
ВР
98
Хадим Диав
ЛЗ
5
Ламин Ба
ЦЗ
20
Ибрахима Кейта
ПЗ
7
Абубакари Койта
ЛВ
14
Яли Деллахи
(К)
ОП
4
Омар Гассама
ОП
8
Бодда Мухсин
ЦП
88
Сиди Буна Амар
АП
89
Сулейман Анне
ЦФ
90
Идрисса Тиам
ЦФ
Главный тренер
Амир Абду
Алжир
1
Антони Мандре
ВР
20
Юсеф Аталь
ЛЗ
15
Райан Айт Нури
ЛЗ
4
Мохамед Амин Тугаи
ЦЗ
2
Айсса Манди
(К)
ЦЗ
6
Рамир Зерруки
ЦП
14
Хишам Будауи
ЦП
8
Уссем Ауа
ЦП
12
Адам Унас
ПВ
9
Багдад Бунеджах
ЦФ
11
Мохамед Амура
ЦФ
Главный тренер
Джамел Белмади
Мавритания
1
Намори Диав
ВР
3
Али Абид
ЛЗ
21
Хассан Хубейб
ЦЗ
24
Бакари Н'Диайе
ЦЗ
12
Бакари Камара
ОП
29
Умар Нгом
ЦП
7
Эль-Хаджи Ба
ЦП
93
Гессума Фофана
ЦП
11
Папе Ибну Ба
ЦФ
15
Сулейман Дукара
ЦФ
15
Абубакар Камара
ЦФ
9
Хемейя Танжи
ЦФ
Алжир
23
Раис М'Боли
ВР
1
Мустафа Зегба
ВР
25
Яссер Ларуки
ЛЗ
4
Ахмед Туба
ЦЗ
5
Зинеддин Белаид
ЦЗ
3
Кевин Ван Ден Керхоф
ПАЗ
10
Юсеф Белаили
ЛВ
10
Софиан Фегули
ОП
10
Фарез Шаиби
ЦП
19
Набиль Бенталеб
ЦП
7
Рияд Марез
ПВ
13
Ислам Слимани
ЦФ
3-2-1-2-2
16
Ниасс
98
Диав
5
Ба
20
Кейта
14
Деллахи
4
Гассама
8
Мухсин
7
Койта
88
Амар
90
Тиам
89
Анне
4-3-1-2
1
Мандре
20
Аталь
4
Тугаи
2
Манди
15
Айт Нури
6
Зерруки
14
Будауи
8
Ауа
12
Унас
11
Амура
9
Бунеджах
14
Деллахи
21
Хубейб
21
Хубейб
14
Деллахи
88
Амар
12
Камара
12
Камара
88
Амар
89
Анне
93
Фофана
93
Фофана
89
Анне
90
Тиам
11
Ба
11
Ба
90
Тиам
7
Койта
15
Камара
15
Камара
7
Койта
20
Аталь
3
Ван Ден Керхоф
3
Ван Ден Керхоф
20
Аталь
14
Будауи
19
Бенталеб
19
Бенталеб
14
Будауи
12
Унас
10
Белаили
10
Белаили
12
Унас
8
Ауа
7
Марез
7
Марез
8
Ауа
11
Амура
13
Слимани
13
Слимани
11
Амура
Остались в запасе
Мавритания
Алжир
1
Намори Диав
ВР
3
Али Абид
ЛЗ
24
Бакари Н'Диайе
ЦЗ
29
Умар Нгом
ЦП
7
Эль-Хаджи Ба
ЦП
15
Сулейман Дукара
ЦФ
9
Хемейя Танжи
ЦФ
Главный тренер
Амир Абду
23
Раис М'Боли
ВР
1
Мустафа Зегба
ВР
25
Яссер Ларуки
ЛЗ
4
Ахмед Туба
ЦЗ
5
Зинеддин Белаид
ЦЗ
10
Софиан Фегули
ОП
10
Фарез Шаиби
ЦП
Главный тренер
Джамел Белмади
Остались в запасе
1
Намори Диав
ВР
3
Али Абид
ЛЗ
24
Бакари Н'Диайе
ЦЗ
29
Умар Нгом
ЦП
7
Эль-Хаджи Ба
ЦП
15
Сулейман Дукара
ЦФ
9
Хемейя Танжи
ЦФ
Остались в запасе
23
Раис М'Боли
ВР
1
Мустафа Зегба
ВР
25
Яссер Ларуки
ЛЗ
4
Ахмед Туба
ЦЗ
5
Зинеддин Белаид
ЦЗ
10
Софиан Фегули
ОП
10
Фарез Шаиби
ЦП
Главный тренер
Амир Абду
Главный тренер
Джамел Белмади
Статистика матча Мавритания - Алжир
3
3
Всего ударов по воротам
17
16
Удары в створ
7
6
Владение мячом %
25
75
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Угловые удары
5
6
Нарушения
18
15
Офсайды
2
2
Количество передач
184
548
Сейвы
5
6
Точность передач %
59
84
Удары мимо ворот
5
8
Блокированные удары
5
2
Удары из пределов штрафной
9
8
Удары из-за пределов штрафной
8
8
Матчи команд
Мавритания
Товарищеские матчи. Сборные
Нигер
0 : 1
08.06.2026
Мавритания
Товарищеские матчи. Сборные
Ангола
1 : 1
05.06.2026
Мавритания
Товарищеские матчи. Сборные
Палестина
0 : 0
31.03.2026
Мавритания
Товарищеские матчи. Сборные
Аргентина
2 : 1
28.03.2026
Мавритания
Товарищеские матчи. Сборные
Либерия
0 : 0
27.03.2026
Мавритания
Алжир
Товарищеские матчи. Сборные
Алжир
2 : 1
06.10.2026
Нигер
Чемпионат мира, 1/16 финала
Швейцария
2 : 0
03.07.2026
Алжир
Чемпионат мира, 3 тур
Алжир
3 : 3
28.06.2026
Австрия
Чемпионат мира, 2 тур
Иордания
1 : 2
23.06.2026
Алжир
Чемпионат мира, 1 тур
Аргентина
3 : 0
17.06.2026
Алжир
Информация о матче
Главный судья:
Омар Абдулкадир Артан
Стадион:
Стад де ля Пэй
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