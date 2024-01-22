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Расписание матчей
Кубок Африки
Кабо-Верде - Египет
Кабо-Верде - Египет: обзор матча 22 января 2024
Кабо-Верде
22.01.2024, понедельник, 23:00
Кубок африканских наций, группа B, 3 тур
2 : 2
Завершен
Египет
45+1'
Беншимоль
90+9'
Б. Силва Тейшейра
50'
Трезеге
90+3'
М. Мохамед
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Кабо-Верде - Египет
90'
+12
Замена
️️️️
А. Эль-Шенави
ГОЛ! 2:2!
Б. Силва Тейшейра
90'
+9
90'
+3
ГОЛ! 1:2!
М. Мохамед
Пас отдал
Трезеге
88'
Желтая карточка
А. Хегази
83'
Замена
М. Фатхи
️️️️
О. Мармуш
Замена
Кука
️️️️
К. Ленини
75'
74'
Замена
Кахраба
️️️️
Зизо
Желтая карточка
К. Ленини
71'
Замена
Ж. Паулу
️️️️
П. Андраде
70'
Замена
С. Морейра
️️️️
Р. Мендес
64'
Замена
Б. Силва Тейшейра
️️️️
Беншимоль
64'
Замена
Х. Монтейру
️️️️
Г. Родригеш
64'
63'
Желтая карточка
О. Мармуш
50'
ГОЛ! 1:1!
Трезеге
Пас отдал
А. Хегази
46'
Замена
Трезеге
️️️️
Х. Фатхи
ГОЛ! 1:0!
Беншимоль
Пас отдал
Р. Мендес
45'
+1
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кабо-Верде
1
Жозимар Диас Возинья
ВР
16
Дилан Тавареш
ЛЗ
3
Дини Борхес
ЦЗ
5
Логан Кошта
ЦЗ
17
Вилли Семеду
ЛВ
11
Гарри Родригеш
ЛВ
6
Кевин Ленини
ОП
18
Кенни Роша
ЦП
20
Райан Мендес
(К)
ЦФ
6
Патрик Андраде
ЦФ
9
Беншимоль
ЦФ
Главный тренер
Педру «Бубишта» Бриту
Египет
1
Ахмед Эль-Шенави
ВР
13
Ахмед Фатух
ЛЗ
6
Ахмед Хегази
(К)
ЦЗ
3
Мохамед Хани
ЦЗ
6
Мохамед Абдельмонем
ЦЗ
14
Хамди Фатхи
ОП
19
Марван Атея
ОП
8
Эмам Ашур
ЦП
25
Зизо
ПВ
11
Мостафа Мохамед
ЦФ
22
Омар Мармуш
ЦФ
Кабо-Верде
12
Марсио Роша
ВР
24
Дилан Силва
ВР
22
Стивен Морейра
ЦЗ
4
Роберту Лопеш
ЦЗ
2
Стопира
ЦЗ
7
Жован Кабрал
ЛВ
15
Ларос Дуарте
ОП
13
Кука
ОП
14
Дерой Дуарте
ЦП
8
Жоау Паулу
ЦП
10
Хамиру Монтейру
ЦП
19
Брайан Силва Тейшейра
ПВ
Египет
1
Габаски
ВР
16
Мохаммед Собхи
ВР
12
Мохамед Амди
ЛЗ
2
Яссер Ибрахим
ЦЗ
2
Али Габр
ЦЗ
4
Омар Камаль
ПЗ
7
Трезеге
ЛВ
11
Кахраба
ЦП
17
Моханад Лашин
ЦП
17
Мохамед Эль-Ненни
ЦП
18
Мостафа Фатхи
ПВ
9
Ахмед Хассан
ЦФ
3-1-1-2-3
1
Возинья
16
Тавареш
5
Кошта
3
Борхес
6
Ленини
18
Роша
11
Родригеш
17
Семеду
9
Беншимоль
6
Андраде
20
Мендес
4-2-1-1-2
1
Эль-Шенави
6
Хегази
3
Хани
6
Абдельмонем
13
Фатух
14
Фатхи
19
Атея
8
Ашур
25
Зизо
22
Мармуш
11
Мохамед
20
Мендес
22
Морейра
22
Морейра
20
Мендес
6
Ленини
13
Кука
13
Кука
6
Ленини
6
Андраде
8
Паулу
8
Паулу
6
Андраде
11
Родригеш
10
Монтейру
10
Монтейру
11
Родригеш
9
Беншимоль
19
Силва Тейшейра
19
Силва Тейшейра
9
Беншимоль
25
Зизо
11
Кахраба
11
Кахраба
25
Зизо
14
Фатхи
7
Трезеге
7
Трезеге
14
Фатхи
22
Мармуш
18
Фатхи
18
Фатхи
22
Мармуш
Остались в запасе
Кабо-Верде
Египет
12
Марсио Роша
ВР
24
Дилан Силва
ВР
4
Роберту Лопеш
ЦЗ
2
Стопира
ЦЗ
15
Ларос Дуарте
ОП
14
Дерой Дуарте
ЦП
7
Жован Кабрал
ЛВ
Главный тренер
Педру «Бубишта» Бриту
1
Габаски
ВР
16
Мохаммед Собхи
ВР
12
Мохамед Амди
ЛЗ
2
Яссер Ибрахим
ЦЗ
2
Али Габр
ЦЗ
4
Омар Камаль
ПЗ
17
Моханад Лашин
ЦП
17
Мохамед Эль-Ненни
ЦП
9
Ахмед Хассан
ЦФ
Остались в запасе
12
Марсио Роша
ВР
24
Дилан Силва
ВР
4
Роберту Лопеш
ЦЗ
2
Стопира
ЦЗ
15
Ларос Дуарте
ОП
14
Дерой Дуарте
ЦП
7
Жован Кабрал
ЛВ
Остались в запасе
1
Габаски
ВР
16
Мохаммед Собхи
ВР
12
Мохамед Амди
ЛЗ
2
Яссер Ибрахим
ЦЗ
2
Али Габр
ЦЗ
4
Омар Камаль
ПЗ
17
Моханад Лашин
ЦП
17
Мохамед Эль-Ненни
ЦП
9
Ахмед Хассан
ЦФ
Главный тренер
Педру «Бубишта» Бриту
Статистика матча Кабо-Верде - Египет
1
2
Всего ударов по воротам
6
26
Удары в створ
3
7
Владение мячом %
47
53
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
4
8
Нарушения
8
10
Офсайды
3
1
Количество передач
392
435
Сейвы
5
1
Точность передач %
84
88
Удары мимо ворот
0
8
Блокированные удары
3
11
Удары из пределов штрафной
5
15
Удары из-за пределов штрафной
1
11
Матчи команд
Кабо-Верде
Чемпионат мира, 1/16 финала
Аргентина
3 : 2
04.07.2026
Кабо-Верде
Чемпионат мира, 3 тур
Кабо-Верде
0 : 0
27.06.2026
Саудовская Аравия
Чемпионат мира, 2 тур
Уругвай
2 : 2
22.06.2026
Кабо-Верде
Чемпионат мира, 1 тур
Испания
0 : 0
15.06.2026
Кабо-Верде
Товарищеские матчи. Сборные
Кабо-Верде
3 : 0
06.06.2026
Бермудские острова
Египет
Товарищеские матчи. Сборные
Египет
0 : 1
04.10.2026
ЮАР
Чемпионат мира, 1/8 финала
Аргентина
3 : 2
07.07.2026
Египет
Чемпионат мира, 1/16 финала
Австралия
1 : 1
03.07.2026
Египет
Чемпионат мира, 3 тур
Египет
1 : 1
27.06.2026
Иран
Чемпионат мира, 2 тур
Новая Зеландия
1 : 3
22.06.2026
Египет
Информация о матче
Главный судья:
Альхади Махамат
Стадион:
Стад Феликс Хоуфоует-Боини
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