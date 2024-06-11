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Расписание матчей
Отборочные матчи к ЧМ. Африка
Замбия - Танзания
Замбия - Танзания: обзор матча 11 июня 2024
Замбия
11.06.2024, вторник, 16:00
Отборочные матчи к ЧМ. Африка, группа E, 4 тур
0 : 1
Завершен
Танзания
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Замбия - Танзания
Желтая карточка
К. Кангва
90'
+7
90'
+4
Желтая карточка
Л. Мваикенда
90'
+3
Желтая карточка
Ч. М'Момбва
Желтая карточка
К. Кампамба
81'
Замена
К. Кампамба
️️️️
Э. Чилуфья
68'
Замена
К. Мусонда
️️️️
Э. Банда
67'
36'
Желтая карточка
М. Яхья
33'
Желтая карточка
C. Mzize
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Замбия
16
Лоуренс Муленга
ВР
4
Фрэнки Мусонда
ЦЗ
13
Стоппила Сунзу
ЦЗ
24
Джифт Проспер Мпханде
ЦЗ
9
Эванс Кангва
ЛП
5
Мигел Чайва
ОП
8
Лубамбо Мусонда
ЦП
12
Эммануэль Банда
ЦП
17
Кингс Кангва
ЦП
23
Эдвард Чилуфья
ПВ
20
Патсон Дака
ЦФ
Главный тренер
Авраам Грант
Танзания
15
Мохамед Хуссейн
ЛЗ
19
Лусайо Мваикенда
ЦЗ
4
Ибрахим Хамад
ЦЗ
14
Бакари Мвамньето
ЦЗ
7
Химид Мао Мками
ОП
6
Фейсал Салум
ЦП
23
Мудатир Яхья
ЦП
7
C. Mzize
ЦФ
12
Симон Мсува
ЦФ
Главный тренер
Адель Амруш
Замбия
23
Танди Мвапе
ЦЗ
15
Келвин Капумбу
ОП
6
Бенсон Сакала
ОП
7
Келвин Кампамба
АП
19
Кеннеди Мусонда
ЦФ
9
Кингстон Мутандва
ЦФ
Танзания
3
Никсон Кибабаге
ЦЗ
8
Чарльз М'Момбва
ЦП
3-1-4-1-1
16
Муленга
4
Мусонда
13
Сунзу
24
Мпханде
5
Чайва
9
Кангва
12
Банда
17
Кангва
8
Мусонда
23
Чилуфья
20
Дака
4-1-2-2
19
Мваикенда
4
Хамад
14
Мвамньето
15
Хуссейн
7
Мками
6
Салум
23
Яхья
12
Мсува
7
23
Чилуфья
7
Кампамба
7
Кампамба
23
Чилуфья
12
Банда
19
Мусонда
19
Мусонда
12
Банда
Остались в запасе
Замбия
Танзания
23
Танди Мвапе
ЦЗ
15
Келвин Капумбу
ОП
6
Бенсон Сакала
ОП
9
Кингстон Мутандва
ЦФ
Главный тренер
Авраам Грант
3
Никсон Кибабаге
ЦЗ
8
Чарльз М'Момбва
ЦП
Главный тренер
Адель Амруш
Остались в запасе
23
Танди Мвапе
ЦЗ
15
Келвин Капумбу
ОП
6
Бенсон Сакала
ОП
9
Кингстон Мутандва
ЦФ
Остались в запасе
3
Никсон Кибабаге
ЦЗ
8
Чарльз М'Момбва
ЦП
Главный тренер
Авраам Грант
Главный тренер
Адель Амруш
Статистика матча Замбия - Танзания
2
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
5
Матчи команд
Замбия
Товарищеские матчи. Сборные
Аргентина
5 : 0
01.04.2026
Замбия
Кубок африканских наций, 3 тур
Замбия
0 : 3
29.12.2025
Марокко
Кубок африканских наций, 2 тур
Замбия
0 : 0
26.12.2025
Коморские острова
Кубок африканских наций, 1 тур
Мали
1 : 1
22.12.2025
Замбия
Товарищеские матчи. Сборные, Общий этап
ДР Конго
2 : 0
16.12.2025
Замбия
Танзания
Товарищеские матчи. Сборные
Танзания
0 : 0
09.06.2026
Руанда
Товарищеские матчи. Сборные
Танзания
0 : 0
05.06.2026
Уганда
Товарищеские матчи. Сборные
Макао
0 : 6
29.03.2026
Танзания
Кубок африканских наций, 1/8 финала
Марокко
1 : 0
04.01.2026
Танзания
Кубок африканских наций, 3 тур
Танзания
1 : 1
30.12.2025
Тунис
Информация о матче
Стадион:
Levy Mwanawasa Stadium, Ndola
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