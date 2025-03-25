Венесуэла - Перу

|6 тур
|21 ноября, вторник
|00:00
|Перу
|Венесуэла
|14 тур
|17 ноября, среда
|00:00
|Венесуэла
|1:2
|Перу
|6 тур
|6 сентября, понедельник
|04:00
|Перу
|1:0
|Венесуэла
|16 тур
|11 сентября, среда
|03:55
|Венесуэла
|3:2
|Перу
|7 тур
|8 сентября, суббота
|05:25
|Перу
|2:1
|Венесуэла
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Аргентина
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|2.
|Эквадор
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|3.
|Чили
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|4.
|Боливия
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|5.
|Парагвай
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|6.
|Уругвай
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|7.
|Перу
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|8.
|Бразилия
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|9.
|Колумбия
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|10.
|Венесуэла
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0