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Венесуэла - Перу

25.03.2025, Вторник, 00:00 мск Отборочные матчи к ЧМ. КОНМЕБОЛ, 14 тур Венесуэла - Перу
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Матч еще не начался
Отборочные матчи к ЧМ. КОНМЕБОЛ (2023/2024)
6 тур
21 ноября, вторник 00:00 Перу Венесуэла
Отборочные матчи к ЧМ. КОНМЕБОЛ (2021/2022)
14 тур
17 ноября, среда 00:00 Венесуэла 1:2 Перу
6 тур
6 сентября, понедельник 04:00 Перу 1:0 Венесуэла
Кубок Америки 2021, группа B
5 тур
28 июня, понедельник 00:00 Венесуэла 0:1 Перу
Кубок Америки 2019, группа A
Групповой этап, 1 тур
15 июня, суббота 22:00 Венесуэла 0:0 Перу
Отборочные матчи к ЧМ. КОНМЕБОЛ (2016/2017)
13 тур
24 марта, пятница 02:30 Венесуэла 2:2 Перу
5 тур
25 марта, пятница 05:15 Перу 2:2 Венесуэла
Кубок Америки 2015, группа C
Групповой этап, 2 тур
19 июня, пятница 02:30 Перу 1:0 Венесуэла
Товарищеские матчи. Сборные 2015

1 апреля, среда 03:00 Перу 0:1 Венесуэла
Отборочные матчи к ЧМ-2014. Южная Америка (2012/2013)
16 тур
11 сентября, среда 03:55 Венесуэла 3:2 Перу
7 тур
8 сентября, суббота 05:25 Перу 2:1 Венесуэла
Кубок Америки 2011

23 июля, суббота 23:00 Перу 4:1 Венесуэла
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Аргентина 0 0 0 0 0:0 0 0
2. Эквадор 0 0 0 0 0:0 0 0
3. Чили 0 0 0 0 0:0 0 0
4. Боливия 0 0 0 0 0:0 0 0
5. Парагвай 0 0 0 0 0:0 0 0
6. Уругвай 0 0 0 0 0:0 0 0
7. Перу 0 0 0 0 0:0 0 0
8. Бразилия 0 0 0 0 0:0 0 0
9. Колумбия 0 0 0 0 0:0 0 0
10. Венесуэла 0 0 0 0 0:0 0 0
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