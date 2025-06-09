11 июня на стадионе «Сентенарио» в Монтевидео состоится матч 16-го тура южноамериканской квалификации чемпионата мира – сборная Уругвая примет сборную Венесуэлы. Обе команды претендуют на выход в финальную часть турнира: Уругвай занимает 5-е место с 21 очком, Венесуэла – седьмое, имея в активе 18 баллов. Очная встреча приобретает ключевое значение в борьбе за топ-6.

Уругвай

Сборная Уругвая переживает не лучший отрезок – команда не побеждает четыре тура подряд. В последней игре подопечные Марсело Бьелсы уступили Парагваю (0:2), а до этого дважды сыграли вничью и один раз проиграли. Однако на домашнем стадионе уругвайцы традиционно уверены: шесть побед или ничьих в семи последних матчах квалификации на своeм поле. Оборона действует надeжно, но с атакой возникают проблемы – всего 4 забитых мяча в 5 последних матчах. Лучший бомбардир – защитник Матиас Оливера, что также говорит о трудностях в созидании.

Венесуэла

Венесуэла находится в отличной форме: команда забивает в 8 матчах подряд, включая победы над Боливией (2:0) и Перу (1:0). При этом атака сборной результативна – 7 мячей в 5 последних матчах, в среднем 1.4 гола за игру. Хосе Саломон Рондон остаeтся лидером и автором 8 голов в 19 матчах. Однако все достижения венесуэльцев приходятся на домашние игры – на выезде команда проиграла 5 матчей кряду в рамках квалификации, а оборона допускает серьeзные ошибки: 9 пропущенных мячей в 5 встречах.

Факты о командах:

Уругвай

Не выигрывает 4 матча подряд в квалификации

В среднем 0.8 гола за игру в атаке (последние 5 матчей)

Пропускает в среднем 1.2 гола за игру

Не проигрывает в 6 из 7 последних домашних матчей

Венесуэла

5 поражений подряд в гостях

В среднем 1.4 гола за игру в атаке (последние 5 матчей)

Пропускает в среднем 1.8 гола за игру

Забивает в 8 матчах подряд

Личные встречи 44% (4) 44% (4) 11% (1) 11 Забитых мячей 3 1.22 В среднем за матч 0.33 4:1 Крупнейшая победа 1:0 Самый результативный матч: 4:1 Самая крупная ничья: 1:1 Отборочные матчи к ЧМ. КОНМЕБОЛ, 16 тур Уругвай 2 : 0 Венесуэла Отборочные матчи к ЧМ. КОНМЕБОЛ, 8 тур Венесуэла 0 : 0 Уругвай Отборочные матчи к ЧМ. КОНМЕБОЛ, 16 тур Уругвай 4 : 1 Венесуэла Отборочные матчи к ЧМ. КОНМЕБОЛ, 8 тур Венесуэла 0 : 0 Уругвай Отборочные матчи к ЧМ. КОНМЕБОЛ, 17 тур Венесуэла 0 : 0 Уругвай Отборочные матчи к ЧМ. КОНМЕБОЛ, 9 тур Уругвай 3 : 0 Венесуэла Кубок Америки, 2 тур Уругвай 0 : 1 Венесуэла Отборочные матчи к ЧМ-2014. Южная Америка, 14 тур Венесуэла 0 : 1 Уругвай Отборочные матчи к ЧМ-2014. Южная Америка, 5 тур Уругвай 1 : 1 Венесуэла

Прогноз на матч Уругвай – Венесуэла

На фоне слабых выездных результатов Венесуэлы и уверенной игры Уругвая на своeм поле хозяева выглядят фаворитами. Уругвай стабильно набирает очки дома и способен контролировать ход игры. Тем не менее, атакующий потенциал Венесуэлы и серия с забитыми мячами делают вероятным гол гостей. Проблемы обеих команд в обороне и высокая мотивация придают матчу дополнительную напряжeнность. Ожидается результативная игра с минимальным перевесом в пользу хозяев.

Прогноз на точный счeт: 2:1 в пользу Уругвая

Рекомендованные ставки: