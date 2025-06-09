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Прогноз на точный счёт матча Уругвай – Венесуэла: квалификация ЧМ, 11 июня 2025 года

09 июня 2025 10:00
Уругвай - Венесуэла
11 июн. 2025, среда 02:00 | Отборочные матчи к ЧМ. КОНМЕБОЛ, 16 тур
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7.00
Точный счёт 2:1 в пользу Уругвая
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11 июня на стадионе «Сентенарио» в Монтевидео состоится матч 16-го тура южноамериканской квалификации чемпионата мира – сборная Уругвая примет сборную Венесуэлы. Обе команды претендуют на выход в финальную часть турнира: Уругвай занимает 5-е место с 21 очком, Венесуэла – седьмое, имея в активе 18 баллов. Очная встреча приобретает ключевое значение в борьбе за топ-6.

Уругвай

Сборная Уругвая переживает не лучший отрезок – команда не побеждает четыре тура подряд. В последней игре подопечные Марсело Бьелсы уступили Парагваю (0:2), а до этого дважды сыграли вничью и один раз проиграли. Однако на домашнем стадионе уругвайцы традиционно уверены: шесть побед или ничьих в семи последних матчах квалификации на своeм поле. Оборона действует надeжно, но с атакой возникают проблемы – всего 4 забитых мяча в 5 последних матчах. Лучший бомбардир – защитник Матиас Оливера, что также говорит о трудностях в созидании.

Венесуэла

Венесуэла находится в отличной форме: команда забивает в 8 матчах подряд, включая победы над Боливией (2:0) и Перу (1:0). При этом атака сборной результативна – 7 мячей в 5 последних матчах, в среднем 1.4 гола за игру. Хосе Саломон Рондон остаeтся лидером и автором 8 голов в 19 матчах. Однако все достижения венесуэльцев приходятся на домашние игры – на выезде команда проиграла 5 матчей кряду в рамках квалификации, а оборона допускает серьeзные ошибки: 9 пропущенных мячей в 5 встречах.

Факты о командах:

Уругвай

  • Не выигрывает 4 матча подряд в квалификации
  • В среднем 0.8 гола за игру в атаке (последние 5 матчей)
  • Пропускает в среднем 1.2 гола за игру
  • Не проигрывает в 6 из 7 последних домашних матчей

Венесуэла

  • 5 поражений подряд в гостях
  • В среднем 1.4 гола за игру в атаке (последние 5 матчей)
  • Пропускает в среднем 1.8 гола за игру
  • Забивает в 8 матчах подряд

Личные встречи
44% (4)
44% (4)
11% (1)
11
Забитых мячей
3
1.22
В среднем за матч
0.33
4:1
Крупнейшая победа
1:0
Самый результативный матч:  4:1
Самая крупная ничья:  1:1
Отборочные матчи к ЧМ. КОНМЕБОЛ, 16 тур
Уругвай
2 : 0
11.06.2025
Венесуэла
Отборочные матчи к ЧМ. КОНМЕБОЛ, 8 тур
Венесуэла
0 : 0
11.09.2024
Уругвай
Отборочные матчи к ЧМ. КОНМЕБОЛ, 16 тур
Уругвай
4 : 1
02.02.2022
Венесуэла
Отборочные матчи к ЧМ. КОНМЕБОЛ, 8 тур
Венесуэла
0 : 0
09.06.2021
Уругвай
Отборочные матчи к ЧМ. КОНМЕБОЛ, 17 тур
Венесуэла
0 : 0
06.10.2017
Уругвай
Отборочные матчи к ЧМ. КОНМЕБОЛ, 9 тур
Уругвай
3 : 0
07.10.2016
Венесуэла
Кубок Америки, 2 тур
Уругвай
0 : 1
10.06.2016
Венесуэла
Отборочные матчи к ЧМ-2014. Южная Америка, 14 тур
Венесуэла
0 : 1
12.06.2013
Уругвай
Отборочные матчи к ЧМ-2014. Южная Америка, 5 тур
Уругвай
1 : 1
02.06.2012
Венесуэла
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Прогноз на матч Уругвай – Венесуэла

На фоне слабых выездных результатов Венесуэлы и уверенной игры Уругвая на своeм поле хозяева выглядят фаворитами. Уругвай стабильно набирает очки дома и способен контролировать ход игры. Тем не менее, атакующий потенциал Венесуэлы и серия с забитыми мячами делают вероятным гол гостей. Проблемы обеих команд в обороне и высокая мотивация придают матчу дополнительную напряжeнность. Ожидается результативная игра с минимальным перевесом в пользу хозяев.

Прогноз на точный счeт: 2:1 в пользу Уругвая

Рекомендованные ставки:

  • Точный счeт 2:1 в пользу Уругвая – коэффициент 7.00
  • Обе команды забьют – Да – коэффициент 2.10
  • Индивидуальный тотал Уругвая больше 1.5 – коэффициент 2.20
  • Победа Уругвая – коэффициент 1.95

7.00
Точный счёт 2:1 в пользу Уругвая
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Автор: Рассказов Михаил
Отборочные матчи к ЧМ. КОНМЕБОЛ Венесуэла Уругвай
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