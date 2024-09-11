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Расписание матчей
Отборочные матчи к ЧМ. Южная Америка
Венесуэла - Уругвай
Венесуэла - Уругвай: обзор матча 11 сентября 2024
Венесуэла
11.09.2024, среда, 01:00
Отборочные матчи к ЧМ. КОНМЕБОЛ, 8 тур
0 : 0
Завершен
Уругвай
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Венесуэла - Уругвай
Замена
Й. Кадис
️️️️
Х. Саломон Рондон
90'
+1
90'
Желтая карточка
Э. Мартинес
Желтая карточка
Х. Мартинес
89'
88'
Замена
Н. Фонсека
️️️️
Ф. Торрес
88'
Замена
М. Сараччи
️️️️
Ф. Пельистри
Замена
Т. Ринкон
️️️️
К. Кассерес
82'
Желтая карточка
М. Анхель Наварро
67'
65'
Желтая карточка
М. Мерентьель
Замена
Д. Саварино
️️️️
Т. Сеговия
59'
Замена
Д. Мачис
️️️️
Э. Белло
59'
54'
Замена
Ф. Торрес
️️️️
Б. Родригес
53'
Желтая карточка
Б. Родригес
46'
Замена
М. Мерентьель
️️️️
М. Араухо
Желтая карточка
К. Кассерес
27'
27'
Желтая карточка
М. Угарте
5'
Замена
Н. Маричаль
️️️️
С. Касерес
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Венесуэла
22
Рафаэль Ромо
ВР
15
Мигель Анхель Наварро
ЛЗ
3
Йордан Осорио
ЦЗ
2
Науэль Феррарези
ЦЗ
4
Хон Арамбуру
ПЗ
13
Хосе Мартинес
ОП
8
Кристиан Кассерес
ЦП
10
Теласко Сеговия
ЦП
10
Йеферсон Сотельдо
ЦП
15
Эдуард Белло
ПВ
23
Хосе Саломон Рондон
(К)
ЦФ
Главный тренер
Фернандо Батиста
Уругвай
1
Серхио Рочет
(К)
ВР
6
Лукас Оласа
ЛЗ
24
Сантьяго Буэно
ЦЗ
3
Себастьян Касерес
ЦЗ
13
Гильермо Варела
ПЗ
20
Максимилиано Араухо
ЛВ
15
Эмилиано Мартинес
ОП
5
Мануэль Угарте
ОП
18
Брайан Родригес
ПВ
11
Факундо Пельистри
ПВ
19
Кристиан Оливера
ПВ
Главный тренер
Марсело Бьелса
Венесуэла
12
Alain Baroja
ВР
22
Хоэль Гратероль
ВР
14
Кристиан Макун
ЦЗ
14
Рубен Рамирес
ЦЗ
15
Delvin Alfonzo
ЦЗ
11
Дарвин Мачис
ЛВ
15
Хесус Буэно
ОП
19
Джон Мурильо
ЦП
8
Томас Ринкон
ЦП
11
Джефферсон Саварино
ЦП
19
Эрик Рамирес
ЦФ
29
Йхондер Кадис
ЦФ
Уругвай
1
Сантьяго Меле
ВР
12
Франко Исраэль
ВР
6
Марсело Сараччи
ЛЗ
14
Agustin Sant'Anna
ЦЗ
3
Николас Маричаль
ЦЗ
24
Хосе Луис Родригес
ПЗ
21
Факундо Торрес
ЛВ
25
Николас Фонсека
ЦП
9
Lucas Pino
ЦП
8
Tiago Palacios
ЦП
0
Мигель Мерентьель
ЦФ
0
Лучано Родригес
ЦФ
4-1-3-1-1
22
Ромо
15
Наварро
3
Осорио
2
Феррарези
4
Арамбуру
13
Мартинес
8
Кассерес
10
Сеговия
10
Сотельдо
15
Белло
23
Рондон
4-2-3-1
1
Рочет
13
Варела
24
Буэно
3
Касерес
6
Оласа
15
Мартинес
5
Угарте
19
Оливера
11
Пельистри
20
Араухо
18
Родригес
8
Кассерес
8
Ринкон
8
Ринкон
8
Кассерес
10
Сеговия
11
Саварино
11
Саварино
10
Сеговия
15
Белло
11
Мачис
11
Мачис
15
Белло
23
Рондон
29
Кадис
29
Кадис
23
Рондон
11
Пельистри
6
Сараччи
6
Сараччи
11
Пельистри
3
Касерес
3
Маричаль
3
Маричаль
3
Касерес
Торрес
25
Фонсека
25
Фонсека
Торрес
18
Родригес
21
Торрес
21
Торрес
18
Родригес
20
Араухо
0
Мерентьель
0
Мерентьель
20
Араухо
Остались в запасе
Венесуэла
Уругвай
12
Alain Baroja
ВР
22
Хоэль Гратероль
ВР
14
Кристиан Макун
ЦЗ
14
Рубен Рамирес
ЦЗ
15
Delvin Alfonzo
ЦЗ
15
Хесус Буэно
ОП
19
Джон Мурильо
ЦП
19
Эрик Рамирес
ЦФ
Главный тренер
Фернандо Батиста
1
Сантьяго Меле
ВР
12
Франко Исраэль
ВР
14
Agustin Sant'Anna
ЦЗ
24
Хосе Луис Родригес
ПЗ
9
Lucas Pino
ЦП
8
Tiago Palacios
ЦП
0
Лучано Родригес
ЦФ
Главный тренер
Марсело Бьелса
Остались в запасе
12
Alain Baroja
ВР
22
Хоэль Гратероль
ВР
14
Кристиан Макун
ЦЗ
14
Рубен Рамирес
ЦЗ
15
Delvin Alfonzo
ЦЗ
15
Хесус Буэно
ОП
19
Джон Мурильо
ЦП
19
Эрик Рамирес
ЦФ
Остались в запасе
1
Сантьяго Меле
ВР
12
Франко Исраэль
ВР
14
Agustin Sant'Anna
ЦЗ
24
Хосе Луис Родригес
ПЗ
9
Lucas Pino
ЦП
8
Tiago Palacios
ЦП
0
Лучано Родригес
ЦФ
Главный тренер
Фернандо Батиста
Главный тренер
Марсело Бьелса
Статистика матча Венесуэла - Уругвай
3
4
Всего ударов по воротам
20
8
Удары в створ
6
2
Владение мячом %
45
55
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Угловые удары
5
5
Нарушения
7
17
Офсайды
2
5
Количество передач
287
376
Сейвы
2
6
Точность передач %
68
75
Удары мимо ворот
7
2
Блокированные удары
7
4
Удары из пределов штрафной
10
2
Удары из-за пределов штрафной
10
6
Матчи команд
Венесуэла
Товарищеские матчи. Сборные
Россия
2 : 0
17.11.2026
Венесуэла
Товарищеские матчи. Сборные
Иордания
0 : 0
06.10.2026
Венесуэла
Товарищеские матчи. Сборные
Южная Корея
0 : 0
02.10.2026
Венесуэла
Товарищеские матчи. Сборные
Япония
2 : 1
28.09.2026
Венесуэла
Товарищеские матчи. Сборные
Ирак
0 : 2
10.06.2026
Венесуэла
Уругвай
Товарищеские матчи. Сборные
Уругвай
5 : 0
18.11.2026
Доминиканская Республика
Товарищеские матчи. Сборные
Аргентина
1 : 2
14.11.2026
Уругвай
Товарищеские матчи. Сборные
Индия
1 : 6
06.10.2026
Уругвай
Товарищеские матчи. Сборные
Южная Корея
1 : 4
28.09.2026
Уругвай
Товарищеские матчи. Сборные
Япония
3 : 1
24.09.2026
Уругвай
Информация о матче
Главный судья:
Рафаэл Клаус
Стадион:
Монументаль де Матурин
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