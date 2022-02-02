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Расписание матчей
Отборочные матчи к ЧМ. Южная Америка
Уругвай - Венесуэла
Уругвай - Венесуэла: обзор матча 02 февраля 2022
Уругвай
02.02.2022, среда, 02:00
Отборочные матчи к ЧМ. КОНМЕБОЛ, 16 тур
4 : 1
Завершен
Венесуэла
1'
Р. Бентанкур
23'
Д. Де Арраскаэта
45+1'
Э. Кавани
53'
Л. Суарес (П)
65'
Д. Мартинес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Уругвай - Венесуэла
90'
Желтая карточка
Т. Ринкон
Замена
М. Касерес
️️️️
Х. Хименес
89'
84'
Желтая карточка
Д. Мурильо
80'
Желтая карточка
Х. Саломон Рондон
Замена
Д. Суарес
️️️️
Ф. Вальверде
74'
Замена
М. Арамбарри
️️️️
Р. Бентанкур
74'
70'
Замена
Х. Морено
️️️️
Х. Мартинес
Замена
А. Каноббио
️️️️
Ф. Пельистри
67'
Замена
Д. Нуньес
️️️️
Э. Кавани
67'
Желтая карточка
М. Оливера
66'
65'
ГОЛ! 4:1!
Д. Мартинес
ГОЛ с пенальти! 4:0!
Л. Суарес
53'
52'
Желтая карточка
Й. Сотельдо
46'
Замена
Д. Мурильо
️️️️
Д. Мачис
46'
Замена
Д. Мартинес
️️️️
Р. Отеро
ГОЛ! 3:0!
Э. Кавани
Пас отдал
Д. Де Арраскаэта
45'
+1
41'
Желтая карточка
Д. Чансельор
29'
Желтая карточка
О. Гонсалес
ГОЛ! 2:0!
Д. Де Арраскаэта
Пас отдал
Ф. Пельистри
23'
ГОЛ! 1:0!
Р. Бентанкур
1'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Уругвай
1
Серхио Рочет
ВР
16
Матиас Оливера
ЛЗ
4
Рональд Араухо
ЦЗ
3
Диего Годин
ЦЗ
2
Хосе-Мария Хименес
ЦЗ
6
Родриго Бентанкур
ЦП
8
Федерико Вальверде
ЦП
10
Джорджиан Де Арраскаэта
ЦП
11
Факундо Пельистри
ПВ
9
Луис Суарес
ЦФ
21
Эдинсон Кавани
ЦФ
Главный тренер
Диего Алонсо
Венесуэла
1
Вуйлькер Фариньес
ВР
14
Оскар Гонсалес
ЛЗ
14
Джон Чансельор
ЦЗ
2
Науэль Феррарези
ЦЗ
20
Рональд Эрнандес
ЦЗ
11
Дарвин Мачис
ЛВ
13
Хосе Мартинес
ОП
8
Томас Ринкон
ЦП
10
Ромуло Отеро
ЦП
10
Йеферсон Сотельдо
ЦП
23
Хосе Саломон Рондон
ЦФ
Главный тренер
Хосе Пекерман
Уругвай
12
Мартин Кампанья
ВР
12
Себастьян Соса
ВР
17
Матиас Винья
ЛЗ
22
Мартин Касерес
ЦЗ
0
Леандро Кабрера
ЦЗ
0
Дамиан Суарес
ПЗ
21
Факундо Торрес
ЛВ
19
Агустин Каноббио
ЦП
24
Фернандо Горриаран
ЦП
0
Мауро Арамбарри
ЦП
9
Дарвин Нуньес
ЦФ
7
Николас Лопес
ЦФ
Венесуэла
22
Рафаэль Ромо
ВР
22
Хоэль Гратероль
ВР
3
Йордан Осорио
ЦЗ
16
Роберто Росалес
ЦЗ
14
Кристиан Макун
ЦЗ
17
Брайан Уртадо
ЛВ
11
Эдсон Кастильо
ЦП
5
Хуниор Морено
ЦП
19
Джон Мурильо
ЦП
15
Эдуард Белло
ПВ
19
Эрик Рамирес
ЦФ
17
Джозеф Мартинес
ЦФ
4-3-1-2
1
Рочет
16
Оливера
3
Годин
2
Хименес
4
Араухо
6
Бентанкур
8
Вальверде
10
Де Арраскаэта
11
Пельистри
21
Кавани
9
Суарес
4-1-3-1-1
1
Фариньес
14
Чансельор
2
Феррарези
20
Эрнандес
14
Гонсалес
13
Мартинес
8
Ринкон
10
Отеро
10
Сотельдо
11
Мачис
23
Рондон
2
Хименес
22
Касерес
22
Касерес
2
Хименес
8
Вальверде
0
Суарес
0
Суарес
8
Вальверде
11
Пельистри
19
Каноббио
19
Каноббио
11
Пельистри
6
Бентанкур
0
Арамбарри
0
Арамбарри
6
Бентанкур
21
Кавани
9
Нуньес
9
Нуньес
21
Кавани
13
Мартинес
5
Морено
5
Морено
13
Мартинес
11
Мачис
19
Мурильо
19
Мурильо
11
Мачис
10
Отеро
17
Мартинес
17
Мартинес
10
Отеро
Остались в запасе
Уругвай
Венесуэла
12
Мартин Кампанья
ВР
12
Себастьян Соса
ВР
17
Матиас Винья
ЛЗ
0
Леандро Кабрера
ЦЗ
24
Фернандо Горриаран
ЦП
21
Факундо Торрес
ЛВ
7
Николас Лопес
ЦФ
Главный тренер
Диего Алонсо
22
Рафаэль Ромо
ВР
22
Хоэль Гратероль
ВР
3
Йордан Осорио
ЦЗ
16
Роберто Росалес
ЦЗ
14
Кристиан Макун
ЦЗ
11
Эдсон Кастильо
ЦП
17
Брайан Уртадо
ЛВ
15
Эдуард Белло
ПВ
19
Эрик Рамирес
ЦФ
Главный тренер
Хосе Пекерман
Остались в запасе
12
Мартин Кампанья
ВР
12
Себастьян Соса
ВР
17
Матиас Винья
ЛЗ
0
Леандро Кабрера
ЦЗ
24
Фернандо Горриаран
ЦП
21
Факундо Торрес
ЛВ
7
Николас Лопес
ЦФ
Остались в запасе
22
Рафаэль Ромо
ВР
22
Хоэль Гратероль
ВР
3
Йордан Осорио
ЦЗ
16
Роберто Росалес
ЦЗ
14
Кристиан Макун
ЦЗ
11
Эдсон Кастильо
ЦП
17
Брайан Уртадо
ЛВ
15
Эдуард Белло
ПВ
19
Эрик Рамирес
ЦФ
Главный тренер
Диего Алонсо
Главный тренер
Хосе Пекерман
Статистика матча Уругвай - Венесуэла
1
6
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
6
Матчи команд
Уругвай
Товарищеские матчи. Сборные
Уругвай
5 : 0
18.11.2026
Доминиканская Республика
Товарищеские матчи. Сборные
Аргентина
1 : 2
14.11.2026
Уругвай
Товарищеские матчи. Сборные
Индия
1 : 6
06.10.2026
Уругвай
Товарищеские матчи. Сборные
Южная Корея
1 : 4
28.09.2026
Уругвай
Товарищеские матчи. Сборные
Япония
3 : 1
24.09.2026
Уругвай
Венесуэла
Товарищеские матчи. Сборные
Россия
2 : 0
17.11.2026
Венесуэла
Товарищеские матчи. Сборные
Иордания
0 : 0
06.10.2026
Венесуэла
Товарищеские матчи. Сборные
Южная Корея
0 : 0
02.10.2026
Венесуэла
Товарищеские матчи. Сборные
Япония
2 : 1
28.09.2026
Венесуэла
Товарищеские матчи. Сборные
Ирак
0 : 2
10.06.2026
Венесуэла
Информация о матче
Где смотреть матч:
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