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АЕК - Брайтон

30.11.2023, Четверг, 20:45 мск Лига Европы, 5 тур АЕК - Брайтон
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Матч начнется в 20:45 мск
Лига Европы (2023/2024), группа B
1 тур
21 сентября, четверг 22:00 Брайтон АЕК
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