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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
АЕК - Брайтон
АЕК - Брайтон: обзор матча 30 ноября 2023
АЕК
30.11.2023, четверг, 20:45
Лига Европы, группа B, 5 тур
0 : 1
Завершен
Брайтон
55'
Ж. Педро (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол АЕК - Брайтон
87'
Замена
Д. Дуффус
️️️️
Э. Фергюсон
87'
Замена
К. Балеба
️️️️
Б. Гилмор
Замена
Р. Писарро
️️️️
О. Пинеда
83'
77'
Замена
Д. Милнер
️️️️
Ж. Педро
Замена
Н. Элиассон
️️️️
Н. Амрабат
72'
Замена
Э. Понсе
️️️️
С. Цубер
72'
Замена
С. Араухо
️️️️
П. Манталос
72'
69'
Замена
М. Дауд
️️️️
К. Митома
Вторая желтая
М. Гачинович
65'
Желтая карточка
С. Цубер
63'
55'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Ж. Педро
Желтая карточка
М. Гачинович
27'
12'
Желтая карточка
Й. Велтман
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
АЕК
23
Чикан Станкович
ВР
28
Эхсан Хаджусафи
ЛЗ
12
Лазарос Рота
ЦЗ
21
Домагой Вида
ЦЗ
2
Ароль Мукуди
ЦЗ
7
Стивен Цубер
ЛП
25
Орбелин Пинеда
ЛВ
4
Дамьян Шиманьски
(К)
ЦП
20
Петрос Манталос
ЦП
8
Мият Гачинович
АП
39
Нордин Амрабат
ЦФ
Главный тренер
Матиас Алмейда
Брайтон
1
Барт Вербрюгген
ВР
44
Игор
ЦЗ
5
Льюис Данк
(К)
ЦЗ
34
Йоэл Велтман
ЦЗ
7
Симон Адингра
ЛВ
22
Каору Митома
ЛВ
8
Джек Хиншелвуд
ОП
6
Билли Гилмор
ЦП
13
Паскаль Гросс
ЦП
11
Эван Фергюсон
ЦФ
9
Жуан Педро
ЦФ
Главный тренер
Роберто Де Дзерби
АЕК
26
Панайотис Гинис
ВР
33
Георгиос Атанасиадис
ВР
24
Герасимос Митоглу
ЦЗ
5
Милад Мохаммади
ЦЗ
19
Джибриль Сидибе
ПЗ
17
Никлас Элиассон
ЛП
7
Родолфо Писарро
АП
21
Серхио Араухо
ЦФ
9
Эсекьель Понсе
ЦФ
Брайтон
23
Джейсон Стил
ВР
38
Том МакГилл
ВР
50
Бен Джексон
ЦЗ
19
Ли Кавана
ЦЗ
20
Джеймс Милнер
ЦП
6
Джек Хинчи
ЦП
21
Сами Шушане
ЦП
20
Карлос Балеба
ЦП
81
Махмуд Дауд
ЦП
10
Факундо Буонанотте
АП
17
Джош Дуффус
ЦФ
4-3-2-1
23
Станкович
28
Хаджусафи
21
Вида
2
Мукуди
12
Рота
7
Цубер
20
Манталос
4
Шиманьски
25
Пинеда
8
Гачинович
39
Амрабат
3-1-2-2-2
1
Вербрюгген
44
Игор
5
Данк
34
Велтман
8
Хиншелвуд
6
Гилмор
13
Гросс
7
Адингра
22
Митома
9
Педро
11
Фергюсон
39
Амрабат
17
Элиассон
17
Элиассон
39
Амрабат
25
Пинеда
7
Писарро
7
Писарро
25
Пинеда
20
Манталос
21
Араухо
21
Араухо
20
Манталос
7
Цубер
9
Понсе
9
Понсе
7
Цубер
9
Педро
20
Милнер
20
Милнер
9
Педро
6
Гилмор
20
Балеба
20
Балеба
6
Гилмор
22
Митома
81
Дауд
81
Дауд
22
Митома
11
Фергюсон
17
Дуффус
17
Дуффус
11
Фергюсон
Остались в запасе
АЕК
Брайтон
26
Панайотис Гинис
ВР
33
Георгиос Атанасиадис
ВР
24
Герасимос Митоглу
ЦЗ
5
Милад Мохаммади
ЦЗ
19
Джибриль Сидибе
ПЗ
Главный тренер
Матиас Алмейда
23
Джейсон Стил
ВР
38
Том МакГилл
ВР
50
Бен Джексон
ЦЗ
19
Ли Кавана
ЦЗ
6
Джек Хинчи
ЦП
21
Сами Шушане
ЦП
10
Факундо Буонанотте
АП
Главный тренер
Роберто Де Дзерби
Остались в запасе
26
Панайотис Гинис
ВР
33
Георгиос Атанасиадис
ВР
24
Герасимос Митоглу
ЦЗ
5
Милад Мохаммади
ЦЗ
19
Джибриль Сидибе
ПЗ
Остались в запасе
23
Джейсон Стил
ВР
38
Том МакГилл
ВР
50
Бен Джексон
ЦЗ
19
Ли Кавана
ЦЗ
6
Джек Хинчи
ЦП
21
Сами Шушане
ЦП
10
Факундо Буонанотте
АП
Главный тренер
Матиас Алмейда
Главный тренер
Роберто Де Дзерби
Статистика матча АЕК - Брайтон
2
1
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
АЕК
Греция. Суперлига, 12 тур
АЕК
- : -
29.11.2026
ПАОК
Лига чемпионов, Общий этап
Комо
1 : 0
24.11.2026
АЕК
Греция. Суперлига, 11 тур
Каламата
0 : 1
21.11.2026
АЕК
Греция. Суперлига, 10 тур
АЕК
2 : 1
08.11.2026
Левадиакос
Лига чемпионов, Общий этап
АЕК
2 : 3
04.11.2026
Реал
Греция. Суперлига, 9 тур
Панатинаикос
2 : 0
01.11.2026
АЕК
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Брайтон
- : -
29.11.2026
Ньюкасл
Лига конференций, 4 тур
Брайтон
4 : 0
26.11.2026
Университатя
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Халл Сити
2 : 0
22.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Брайтон
2 : 0
08.11.2026
Брентфорд
Лига конференций, 3 тур
Хетафе
0 : 1
05.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Информация о матче
Главный судья:
Сандро Шерер
Стадион:
ОПАП Арена
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