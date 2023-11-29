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Арсенал - Ланс

29.11.2023, Среда, 23:00 мск Лига чемпионов, 5 тур Арсенал - Ланс
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Матч начнется в 23:00 мск
Лига чемпионов (2023/2024), группа B
2 тур
3 октября, вторник 22:00 Ланс Арсенал
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