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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Арсенал - Ланс
Арсенал - Ланс: обзор матча 29 ноября 2023
Арсенал
29.11.2023, среда, 23:00
Лига чемпионов, группа B, 5 тур
6 : 0
Завершен
Ланс
13'
К. Хаверц
21'
Г. Жезус
23'
Б. Сака
27'
Г. Мартинелли
45+1'
М. Эдегор
86'
Жоржиньо (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Арсенал - Ланс
ГОЛ с пенальти! 6:0!
Жоржиньо
86'
Замена
Э. Нкетиа
️️️️
Г. Жезус
82'
76'
Замена
Д. Кошта
️️️️
Н. Менди
Замена
Жоржиньо
️️️️
Д. Райс
75'
Замена
Р. Нелсон
️️️️
Б. Сака
66'
64'
Желтая карточка
М. Айдара
63'
Желтая карточка
А. Хусанов
62'
Замена
А. Хусанов
️️️️
Ж. Гради
Замена
Я. Кивиор
️️️️
А. Зинченко
46'
Замена
Б. Уайт
️️️️
Т. Томиясу
46'
46'
Замена
Д. Машадо
️️️️
Ф. Медина
46'
Замена
А. Томассон
️️️️
Ф. Сотока
46'
Замена
Н. Эль-Айнауи
️️️️
С. Абдул Самед
ГОЛ! 5:0!
М. Эдегор
Пас отдал
Т. Томиясу
45'
+1
41'
Желтая карточка
Н. Менди
ГОЛ! 4:0!
Г. Мартинелли
Пас отдал
Т. Томиясу
27'
ГОЛ! 3:0!
Б. Сака
Пас отдал
Г. Мартинелли
23'
ГОЛ! 2:0!
Г. Жезус
Пас отдал
Б. Сака
21'
ГОЛ! 1:0!
К. Хаверц
Пас отдал
Г. Жезус
13'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Арсенал
1
Давид Райя
ВР
47
Александр Зинченко
ЛЗ
2
Вильям Салиба
ЦЗ
6
Габриэль
ЦЗ
5
Такехиро Томиясу
ПЗ
7
Габриэл Мартинелли
ЛВ
41
Деклан Райс
ОП
8
Мартин Эдегор
(К)
АП
7
Букайо Сака
ПВ
29
Кай Хаверц
ЦФ
9
Габриэл Жезус
ЦФ
Главный тренер
Микель Артета
Ланс
30
Брис Самба
(К)
ВР
21
Массадио Айдара
ЛЗ
24
Жонатан Гради
ЦЗ
4
Кевин Дансо
ЦЗ
2
Факундо Медина
ЦЗ
95
Пшемыслав Франковски
ЛВ
99
Салис Абдул Самед
ОП
10
Анжело Фульини
ЦП
6
Нампалис Менди
ЦП
7
Флориан Сотока
ЦФ
11
Элье Ваи
ЦФ
Арсенал
32
Аарон Рэмсдейл
ВР
1
Карл Хейн
ВР
4
Бен Уайт
ЦЗ
4
Якуб Кивиор
ЦЗ
21
Седрик Соареш
ПЗ
19
Леандро Троссард
ЛВ
21
Жоржиньо
ЦП
6
Мохамед Эль-Ненни
ЦП
49
Майлз Льюис-Скелли
ЦП
18
Итан Нванери
ЦП
17
Рис Нелсон
ПВ
9
Эдвард Нкетиа
ЦФ
Ланс
16
Жан-Луис Лека
ВР
16
Янник Пандор
ВР
27
Файто Мауасса
ЛЗ
20
Дейвер Машадо
ЛЗ
45
Абдукодир Хусанов
ЦЗ
2
Рубен Агилар
ПЗ
20
Анди Диуф
ЦП
21
Нил Эль-Айнауи
ЦП
10
Давид Кошта
АП
28
Адриен Томассон
АП
22
Уэсли Саид
ЦФ
4-1-3-2
1
Райя
47
Зинченко
2
Салиба
6
Габриэль
5
Томиясу
41
Райс
7
Мартинелли
8
Эдегор
7
Сака
9
Жезус
29
Хаверц
4-1-2-1-2
30
Самба
24
Гради
4
Дансо
2
Медина
21
Айдара
99
Самед
10
Фульини
6
Менди
95
Франковски
11
Ваи
7
Сотока
5
Томиясу
4
Уайт
4
Уайт
5
Томиясу
47
Зинченко
4
Кивиор
4
Кивиор
47
Зинченко
41
Райс
21
Жоржиньо
21
Жоржиньо
41
Райс
7
Сака
17
Нелсон
17
Нелсон
7
Сака
9
Жезус
9
Нкетиа
9
Нкетиа
9
Жезус
2
Медина
20
Машадо
20
Машадо
2
Медина
24
Гради
45
Хусанов
45
Хусанов
24
Гради
99
Самед
21
Эль-Айнауи
21
Эль-Айнауи
99
Самед
6
Менди
10
Кошта
10
Кошта
6
Менди
7
Сотока
28
Томассон
28
Томассон
7
Сотока
Остались в запасе
Арсенал
Ланс
32
Аарон Рэмсдейл
ВР
1
Карл Хейн
ВР
21
Седрик Соареш
ПЗ
6
Мохамед Эль-Ненни
ЦП
49
Майлз Льюис-Скелли
ЦП
18
Итан Нванери
ЦП
19
Леандро Троссард
ЛВ
Главный тренер
Микель Артета
16
Жан-Луис Лека
ВР
16
Янник Пандор
ВР
27
Файто Мауасса
ЛЗ
2
Рубен Агилар
ПЗ
20
Анди Диуф
ЦП
22
Уэсли Саид
ЦФ
Остались в запасе
32
Аарон Рэмсдейл
ВР
1
Карл Хейн
ВР
21
Седрик Соареш
ПЗ
6
Мохамед Эль-Ненни
ЦП
49
Майлз Льюис-Скелли
ЦП
18
Итан Нванери
ЦП
19
Леандро Троссард
ЛВ
Остались в запасе
16
Жан-Луис Лека
ВР
16
Янник Пандор
ВР
27
Файто Мауасса
ЛЗ
2
Рубен Агилар
ПЗ
20
Анди Диуф
ЦП
22
Уэсли Саид
ЦФ
Главный тренер
Микель Артета
Статистика матча Арсенал - Ланс
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Арсенал
- : -
29.11.2026
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Арсенал
1 : 1
24.11.2026
Боруссия Д
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
2 : 2
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
Халл Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
1 : 2
04.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Ланс
Франция. Лига 1, 12 тур
Анжер
- : -
28.11.2026
Ланс
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
3 : 1
24.11.2026
Ланс
Франция. Лига 1, 11 тур
Ланс
1 : 1
21.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 10 тур
Ланс
1 : 2
08.11.2026
Марсель
Лига чемпионов, Общий этап
Ланс
1 : 9
04.11.2026
Комо
Франция. Лига 1, 9 тур
Лилль
1 : 0
30.10.2026
Ланс
Информация о матче
Главный судья:
Артур Соареш Диаш
(Порту)
Стадион:
Эмирейтс
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